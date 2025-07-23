يبدأ التواصل عندما يُرسِل وكيل عميل مهمة إلى الوكيل البعيد الذي تم اختياره. يتم التواصل بين الوكلاء عبر بروتوكول HTTPS لضمان النقل الآمن، باستخدام JSON-RPC 2.0 (استدعاء الإجراءات عن بُعد) كصيغة لتبادل البيانات.

يتولى الوكيل البعيد بعد ذلك معالجة المهمة. إذا تطلب الأمر مزيدًا من المعلومات، يُرسِل الوكيل البعيد إشعارًا إلى الوكيل العميل يطلب فيه تفاصيل إضافية. بمجرد إكمال المهمة، يُرسِل الوكيل البعيد رسالة إلى الوكيل العميل مع أي عناصر تم إنشاؤها.

يوفر A2A أيضًا ميزات لإدارة المهام المعقدة التي لا يمكن إنجازها على الفور، مثل تلك التي تتطلب تدخّلًا بشريًا أو تشمل عدة خطوات. في حالة المهام طويلة الأمد التي تستغرق ساعات أو أيامًا، أو إذا انقطع اتصال العميل الوكيل، يُتيح بروتوكول A2A التحديثات غير المتزامنة عبر إشعارات دفع يتم إرسالها إلى وصلة webhook آمنة يوفِّرها العميل. بالنسبة إلى المُخرجات الكبيرة أو الطويلة أو التحديثات المستمرة للحالة، يدعم بروتوكول A2A التدفق الفوري باستخدام أحداث الخادم المرسلة (SSE).