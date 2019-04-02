المعايير المفتوحة والبرمجيات مفتوحة المصدر: شرح أساسي

ما الذي تعنيه المعايير المفتوحة بالضبط؟ ربما سمعت هذا المصطلح يُذكر كثيرًا، ولكن لماذا يهم ذلك في عملك؟ وما علاقة ذلك بالبرمجيات مفتوحة المصدر؟ وما الفرق بينهما؟
إليك مثالًا شائعًا. هل سبق لك أن لاحظت أن شبكة Wi-Fi تعمل بالطريقة نفسها مع أي جهاز توجيه أو هاتف أو كمبيوتر؟ نميل إلى اعتبار هذه الأنواع من المعايير أمرًا مفروغًا منه، لكنها تجلب فوائد كبيرة لحياتنا اليومية.
تخيل لو لم تكن هناك معايير مثل Wi-Fi. قد يكون لكل عمل شكله الخاص من التقنية اللاسلكية. إذا كان المقهى المفضل لديك يحتوي على جهاز توجيه من صنع الشركة "س"، وكنت تمتلك جهاز كمبيوتر من صنع الشركة "ص"، فقد تضطر إلى العثور على مقهى آخر للتحقق من بريدك الإلكتروني.
حتى لو كان لكل شركة شكل فعَّال من أشكال الإنترنت اللاسلكي، فإن الافتقار إلى المعايير سيجعل قابلية التشغيل البيني شبه مستحيلة. وسوف يعاني عملاء جميع الشركات.
هل تساءلت يومًا كيف تتوصل الشركات المتنافسة حول العالم إلى الاتفاق على تنسيق واحد لهذه الأمور؟
غالبًا ما تكون الإجابة هي المعايير المفتوحة.
المعيار المفتوح هو معيار متاح مجانًا لاستخدامه وتنفيذه وتحديثه. ومن الأمثلة الشهيرة على المعايير المفتوحة XML وSQL وHTML.
تشارك الشركات داخل القطاع نفسه المعايير المفتوحة؛ لأنها تتيح لها تقديم قيمة كبيرة لها ولعملائها. تُدار المعايير غالبًا بشكل مشترك بواسطة مجموعة من الأطراف المعنية. عادةً ما توجد قواعد تحدِّد نوع التعديلات أو التحديثات التي يمكن للمستخدمين إجراؤها، لضمان الحفاظ على توافق المعيار وجودته.
ما المقصود بالبرمجيات مفتوحة المصدر إذن؟ قد يبدو المصطلح مشابهًا للمعايير المفتوحة؛ لكنه في الواقع مختلف تمامًا.
في الأساس، يتم إنشاء التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر لتكون متاحة مجانًا، وتسمح معظم التراخيص بإعادة توزيع التعليمات البرمجية وتعديلها من قِبل أي شخص، في أي مكان، مع الإشارة إلى المصدر. في العديد من الحالات، يحدِّد الترخيص أيضًا أن أي تحديثات ينفذها المساهمون ستصبح مجانية ومتاحة للجميع. يتيح ذلك لمجتمعٍ لامركزي من المطورين التعاون في مشروع معين والاستفادة معًا من البرمجيات الناتجة.
يمكن أن تساعد كل من البرمجيات مفتوحة المصدر والمعايير المفتوحة على حماية العملاء من احتكار المورِّدين لمنتج معين، لكنها تفعل ذلك بطرق مختلفة.
لنبدأ بمثال على المعيار المفتوح. قد تشتري الشركة قارئًا ومحررًا لملفات PDF من أحد المورِّدين. بمرور الوقت، يمكن للفريق إنشاء عدد كبير من مستندات PDF. وقد تصبح هذه المستندات رصيدًا قيِّمًا للشركة. ولأن تنسيق PDF يُعَد معيارًا مفتوحًا، فلن تواجه الشركة أي مشكلة في التبديل من برنامج PDF إلى آخر. ولا يوجد قلق من أنها لن تتمكن من الوصول إلى وثائقها. حتى إذا لم يكن برنامج قارئ PDF مفتوح المصدر، فإن تنسيق PDF هو معيار مفتوح. الجميع يستخدم هذا التنسيق.
والآن، دعنا نلقِ نظرة على فوائد المصادر المفتوحة. تخيَّل أن شركة ما قد أنفقت ملايين الدولارات على كتابة تعليمات برمجية داخلية لنظام تشغيل خاص بها. لن يكون لدى هذا العمل خيار تغيير المورِّدين. ستجد الشركة نفسها مقيدة بذلك النظام، ما لم تكن على استعداد للاستثمار بشكل كبير لإعادة كتابة التعليمات البرمجية لتعمل على نظام آخر.
كان من الممكن أن تمنع البرمجيات مفتوحة المصدر هذه المشكلة. ونظرًا لأن البرمجيات مفتوحة المصدر لا تنتمي إلى عمل معين، فإن العملاء ليسوا مقيدين بمزوِّد معين.
في كِلا هذين المثالَين، سيكون بإمكان العميل تجنب الارتباط بمزوِّد معين. في إحدى الحالات، يعود ذلك إلى اتباع أحد البرمجيات المغلقة لمعيار مفتوح شائع. وفي الحالة الأخرى، يرجع ذلك إلى أن البرنامج نفسه ينتمي إلى مجتمع مفتوح المصدر.
ورغم الاختلاف الجوهري بينهما، فإن كلًا منهما يساعد على تعزيز الابتكار ويمنح العملاء مزيدًا من الخيارات. تعرَّف على المزيد حول إمكانات التقنية المفتوحة من IBM.