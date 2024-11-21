استدعاء الأدوات، أو ما يُعرف أيضًا باسم استدعاء الوظيفة، هو الواجهة التي تسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي (AI) بالعمل على مهام محددة تتطلب معلومات محدَّثة، والتي لا تتوفر بخلاف ذلك للنماذج اللغة الكبيرة المدربة (LLMs). تتمتع نماذج LLM مثل ™IBM® Granite أو نماذج GPT (المحول التوليدي المُدرَّب مسبقًا) من OpenAI بإمكانية الوصول فقط إلى المعلومات المستخدمة في التدريب. هناك العديد من الأدوات الافتراضية التي يمكن الوصول إليها من خلال LangChain بما في ذلك أداة للعمل مع استعلامات قاعدة بيانات SQL، والوصول إلى المعلومات على Wikipedia وأكثر من ذلك بكثير. ننصحك بقراءة وثائق LangChain للحصول على قائمة شاملة بالأدوات الجاهزة.

يمكن تعريف الأدوات المخصصة باستخدام طرق مختلفة بما في ذلك استخدام مصمم @tool‎ أو LangChain Runnables والذي سنغطيه في هذا البرنامج التعليمي. يمكن إنشاء أدوات Async باستخدام فئات StructuredTool أو BaseTool. لمعرفة الفروقات بين كل نهج، نوصيك بالرجوع إلى وثائق LangChain. راجِع البرنامج التعليمي لاستدعاء الوظائف من IBM للحصول على أمثلة للأدوات المخصصة.

نُوصي بالاطلاع على شرح وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاص بنا للحصول على نظرة متعمقة حول أنواع وكلاء الذكاء الاصطناعي المختلفة وكيف تختلف عن روبوتات المحادثة التقليدية المعتمدة على النماذج اللغوية الكبيرة.