طرحت شركة OpenAI لأبحاث الذكاء الاصطناعي أول نموذج للمحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) -والذي أطلق عليه اسم GPT-1- في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، أصدرت الشركة العديد من التطورات في خط المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) لنماذج الذكاء الاصطناعي. وأحدث طراز للمحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) هو GPT-4، الذي أُصدر في مطلع عام 2023. وفي مايو 2024، أعلنت شركة OpenAI عن نموذج GPT-4o1 متعدد اللغات والوسائط، قادر على معالجة الصوت والصورة والنصوص في الوقت الحقيقي.



ولأن المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) تعد نموذجًا أساسيًا، فقد خضعت لضبط دقيق لاحقًا وتم تكييفها مع مجموعة واسعة من المهام المختصة بالعمليات النهائية. وبالإضافة إلى التطبيق المستند إلى النصوص، فإن المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) تشغل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تولد الصور وتحللها من خلال رؤية الكمبيوتر وكتابة التعليمات البرمجية ومعالجة البيانات وغيرها. وترتبط هذه التطبيقات بالمحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) من خلال واجهات برمجة التطبيقات (API)، والتي تسمح لهم بتمرير البيانات ذهابًا وإيابًا.