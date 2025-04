مع زيادة استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي (AI)، يتساءل الناس عن مدى التحيزات البشرية التي شقت طريقها إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي. تُظهر لنا أمثلة على تحيز الذكاء الاصطناعي أ{ض الواقع أنه عندما يتم تضمين البيانات والخوارزميات التمييزية في نماذج الذكاء الاصطناعي، فإن النماذج تنشر التحيزات على نطاق واسع وتضخم الآثار السلبية الناتجة.

إن الشركات متحمسة لمواجهة تحدي التحيز في الذكاء الاصطناعي ليس فقط لتحقيق العدالة، ولكن أيضًا لضمان تحقيق نتائج أفضل. ومع ذلك، وكما ثبت أنه من الصعب القضاء على التحيز العنصري والجنسي المنهجي في العالم الحقيقي، فإن القضاء على التحيز في الذكاء الاصطناعي ليس بالمهمة السهلة.

في المقال الذي يحمل عنوان What AI can and can’t do (yet) for your business، يقول كاتبوا المقال Michael Chui وJames Manyika وMehdi Miremadi من McKinsey: "تميل مثل هذه التحيزات إلى البقاء راسخة، لأن التعرّف عليها ومعالجتها يتطلب إتقانًا عميقًا لتقنيات علوم البيانات،إلى جانب فهم أوسع للقوى الاجتماعية السائدة، بما في ذلك كيفية جمع البيانات. وإجمالاً، يُثبت عدم التحيز أنه من بين العقبات الأكثر صعوبة، وبالتأكيد الأكثر صعوبة اجتماعيًا، حتى الآن".

توفر الأمثلة على تحيز الذكاء الاصطناعي من الحياة الواقعية للمؤسسات رؤى مفيدة حول كيفية تحديد التحيز ومعالجته. من خلال النظر بشكل نقدي في هذه الأمثلة والنجاحات التي تحققت في التغلب على التحيز، يمكن لعلماء البيانات البدء في بناء خارطة طريق لتحديد ومنع التحيز في نماذج التعلم الآلي الخاصة بهم.