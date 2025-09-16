ما المقصود بتطوير وكيل الذكاء الاصطناعي؟

تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي هو عملية إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي. ويشمل تصميم الذكاء الاصطناعي الوكيل وبناءَه وتدريبه واختباره ونشره.

يمكن للمؤسسات اختيار إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي من البداية. وهذا يمنحهم تحكمًا كاملًا في بنية الوكيل ووظائفه. كما يمكنهم أيضًا تخصيص أنظمة الوكيل لحالات الاستخدام واحتياجات العمل الخاصة بهم وتخصيص الذكاء الاصطناعي الوكيل لمهام محددة. من ناحية أخرى، يتطلب بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي من الصفر خبرة كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتطوير البرمجيات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون باهظ الثمن.

نهج أسرع وأكثر قابليةً للتوسع، خاصةً للمبتدئين، يتضمن استخدام أطر عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي. باعتبارها البنية الأساسية للوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي، توفِّر هذه المنصات البرمجية ميزات مدمجة تساعد على تبسيط عملية تطوير الوكلاء، بما في ذلك البنى والقوالب الجاهزة وأنظمة إدارة المهام وأدوات التكامل والمراقبة.