ما المقصود بدورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)؟

تُشير تقارير معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) إلى أن 35% من المؤسسات في مختلَف الصناعات تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) للمساعدة أو لتسريع تطوير البرمجيات. ومع ذلك، فإن دمج الذكاء الاصطناعي في دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) قد يفرض أيضًا بعض التحديات.

يقوم العديد من فرق التطوير بدمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع مراحل SDLC لتحقيق أكثر من مجرد الأتمتة البسيطة. على سبيل المثال، يمكن لأدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء نماذج أولية للبرامج، وتوليد مقتطفات من أكواد قابلة لإعادة الاستخدام، ومساعدة المطورين على تحسين أكوادهم الخاصة. كما يمكنها المساعدة على تحديد الأخطاء في الكود وشرحها، وتحليل بيانات الاختبار لتحديد التوجهات والأنماط في أداء البرامج وأعطالها.

ومع ذلك، على الرغم من كل الوعود التي تحملها أدوات الذكاء الاصطناعي، فإنها لا تخلو من المخاطر. قد ترتكب أدوات الذكاء الاصطناعي أخطاءً وتكتب أكوادًا غير مُحسَّنة. وإذا لم يراجع المطورون جميع الأكواد التي تم إنشاؤها بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي بعناية، فقد تتسبب هذه الأدوات في ظهور أخطاء برمجية مكلفة لا يتم اكتشافها إلا في مرحلة متأخرة من دورة الحياة.

قد تكون الموازنة بين الجودة والسرعة مشكلة أيضًا. قد يكتب المطورون التعليمات البرمجية بسرعة أكبر باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ما قد يؤدي إلى تسريع عملية تطوير البرمجيات (SDLC). ومع ذلك، فإن ضمان جودة هذه النواتج قد يتطلب إشرافًا بشريًا كبيرًا والتحقق من صحتها، ما قد يؤدي إلى عكس مسار عملية توفير الوقت هذه. تكمُن المشكلة هنا في إيجاد التوازن الصحيح بين سرعة الذكاء الاصطناعي والحفاظ على معايير عالية لجودة البرامج.