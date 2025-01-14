ما المقصود بإدارة المنتجات؟

إدارة المنتجات هي منصب ووظيفة يتم تنفيذها من قِبَل مديري المنتجات الذين يركِّزون على تجربة المستخدم ومتطلبات السوق. فهي وظيفة تتطلب مزيجًا من الخبرة في الأعمال والإدارة والتقنية. وعلى عكس مديري المشاريع، الذين يحددون سير العمل اليومي لبناء المنتج، يركِّز مديرو المنتجات على الرؤية العامة والاستراتيجية الخاصة بالمنتج المعنيّ.



يتواجد مديرو المنتجات في جميع الصناعات، حيث يشرفون على المنتجات المصنوعة من خلال التصنيع المادي وتطوير البرامج والتطبيقات.

عند بناء استراتيجية المنتج، يتعاون مديرو المنتجات ضمن فرق متعددة الوظائف تشمل فرق الأعمال والمحللين ومصممي تجربة المستخدم والمطورين والمسوِّقين، وفرق المبيعات. تتضمن استراتيجية إدارة المنتج إجراء أبحاث السوق، وإنشاء خارطة الطريق، وتنسيق فرق التطوير والأطراف المعنية، ودمج التعليقات من خلال تحديثات المنتج.

تعطي إدارة المنتج الأولوية لتجربة العملاء وتضع التعليقات الإيجابية للمستخدم كمقياس رئيسي لنجاح المنتج.