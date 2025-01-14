ما المقصود بإدارة المنتجات؟

إدارة المنتجات هي منصب ووظيفة يتم تنفيذها من قِبَل مديري المنتجات الذين يركِّزون على تجربة المستخدم ومتطلبات السوق. فهي وظيفة تتطلب مزيجًا من الخبرة في الأعمال والإدارة والتقنية. وعلى عكس مديري المشاريع، الذين يحددون سير العمل اليومي لبناء المنتج، يركِّز مديرو المنتجات على الرؤية العامة والاستراتيجية الخاصة بالمنتج المعنيّ.
يتواجد مديرو المنتجات في جميع الصناعات، حيث يشرفون على المنتجات المصنوعة من خلال التصنيع المادي وتطوير البرامج والتطبيقات.
عند بناء استراتيجية المنتج، يتعاون مديرو المنتجات ضمن فرق متعددة الوظائف تشمل فرق الأعمال والمحللين ومصممي تجربة المستخدم والمطورين والمسوِّقين، وفرق المبيعات. تتضمن استراتيجية إدارة المنتج إجراء أبحاث السوق، وإنشاء خارطة الطريق، وتنسيق فرق التطوير والأطراف المعنية، ودمج التعليقات من خلال تحديثات المنتج.
تعطي إدارة المنتج الأولوية لتجربة العملاء وتضع التعليقات الإيجابية للمستخدم كمقياس رئيسي لنجاح المنتج.
يتولى مديرو المنتجات تنسيق عملية تطوير المنتج والإشراف عليها ويستمرون في المشاركة طوال دورة حياة المنتج، ويؤدون دورًا رئيسيًا في إدارة دورة حياة المنتج. قد يختلف نطاق هذه العملية وتفاصيلها الدقيقة من مؤسسة إلى أخرى وبناءً على مدى تعقيد المنتج. ومع ذلك، فإن التعاون بين فِرَق العمل في جميع مراحل العملية -بدءًا من وضع الأفكار إلى الإصدار والتحسين- يُعَد عنصرًا مهمًا في معظم السيناريوهات.
تشمل المسؤوليات الرئيسية لمدير المنتجات إجراء أبحاث السوق، وتطوير رؤية المنتج، والتعاون عبر الفرق في تطوير المنتجات وتحسين المنتجات بعد إطلاقها.
يساعد التحليل التفصيلي لبيانات المنافسين واستطلاعات العملاء ومجموعات التركيز والبيانات الداخلية من فِرَق المبيعات والتسويق على توجيه عملية تطوير المنتج. يواكب مديرو المنتجات التطورات التكنولوجية والتوجهات التجارية الحالية من خلال قراءة المستندات الفنية والتقارير والمدونات والمقالات الإخبارية من مصادر موثوق بها. تهدف المنتجات والميزات الجديدة إلى سد الثغرات في السوق أو تحسين ما يقدِّمه المنافسون بالفعل، ويُعَد البحث حول ما ينجح وما لا ينجح جزءًا أساسيًا لجعل ذلك ممكنًا.
وبناءً على أفكار مستمدة من أبحاث المنتج والسوق، يتولى مديرو المنتجات تطوير رؤية طويلة المدى للمنتج. يجب أن يمتلك مديرو المنتجات القدرة على الابتكار لتخيُّل كيفية تطور ظروف السوق وكيفية انسجام المنتج مع مستقبل المؤسسة. عند تطوير رؤية للمنتج، يأخذ مديرو المنتجات أيضًا في الاعتبار كيفية ارتباط المنتج الجديد بالمنتجات والخدمات الحالية. ويتأكدون من توافق عروض الأعمال مع مهمة المؤسسة وأهدافها.
يعمل مديرو المنتجات جنبًا إلى جنب مع المطورين لضمان توافق ميزات المنتج مع احتياجات العمل والعملاء. كما يعمل مديرو المنتجات كحلقة وصل بين الأقسام المختلفة، بما في ذلك فرق الأعمال، وفرق التطوير، وفرق المبيعات والتسويق.
طوال عملية التطوير، يدافعون عن الميزات التي تحسِّن تجربة العملاء ويتأكدون من توافق جميع الأطراف المعنية. يشارك مديرو المنتجات في تطوير المنتج من الناحيتين الأمامية والخلفية، ما يعني أن لهم دورًا في الجوانب التقنية وكذلك في تصميم المنتج وعناصر تجربة المستخدم. يساعد مديرو المنتجات على التفاوض وموازنة عدة عوامل مثل الميزانية، والموارد المتاحة، وتواريخ الإصدار، ومدخلات الأطراف المعنية طوال عملية التطوير.
لا تنتهي عملية تطوير المنتج بعد إطلاقه، كما لا تنتهي مشاركة مدير المنتج. عندما يصل المنتج إلى السوق، يتحمل مديرو المنتجات العديد من المسؤوليات التي تساعد على تحسين المنتج والترويج له والأداء. ومن الجدير بالذكر أن مديري المنتجات يساعدون على جمع وتقييم تعليقات المستخدمين وتحليلات الأداء لتحديد فرص التحسين. ويعملون أيضًا مع فرق التطوير لاستمرار اختبار المنتج بحثًا عن الأخطاء أو العيوب التي قد تتسبب في انقطاع الخدمة أو حدوث مشكلات للمستخدمين.
تؤدي هذه المسؤوليات دورًا في كل خطوة من خطوات تطوير المنتج. يمكن أيضًا فهم دور مدير المنتج من خلال النظر إلى الخطوات العامة في عملية تطوير المنتج.
تختلف عملية تطوير المنتج حسب المنتج والمؤسسة ولكن معظم العمليات تتضمن الخطوات التالية:
تتضمن هذه العملية التعاونية مديري المنتجات وفرق الأعمال، مع التركيز على تطوير منتجات وميزات ومبادرات جديدة. يعمل قادة المنتجات مع فرقهم على تقييم احتياجات العملاء وأهداف العمل لفهم الخدمات التي يريدها العملاء ولم يتم تقديمها بعد. عندما تتفق القيادة على مبادرة جديدة، يتقدم المنتج في مراحل عملية التطوير.
يُجري مديرو المنتجات أبحاثًا سوقية واسعة للحصول على رؤى حول المنتجات التي تجذب اهتمام العملاء ويتفاعلون معها، بالإضافة إلى الميزات التي يطوِّرها المنافسون. ويشمل هذا البحث أداء المنافسين وتحليل بيانات العملاء، بما في ذلك معدلات الاحتفاظ بالمنتجات وتبنّيها ومراعاة الموارد التنظيمية.
المعرفة العميقة بالسوق تساعد فرق المنتجات على الوصول إلى توافق المنتج مع السوق، أو تطوير منتج يملأ فجوة موجودة في السوق مع التركيز على العميل. يأخذ مديرو المنتجات أيضًا الطلبات المستقبلية في الاعتبار من خلال تطوير منتجات تُلبي حاجة حالية ويمكن تحديثها بشكل مستدام مع تغيُّر ظروف السوق. قد يلجأ مديرو المنتجات أيضًا إلى إشراك مجموعات التركيز للحصول على رؤى حول قاعدة العملاء المحتملين وتفضيلاتهم.
تحدِّد خارطة طريق المنتج رؤية المنتج وما يتطلبه من احتياجات وسير عمل وموارد وجداول زمنية وأولويات وأهداف لبناء المنتج. تمنح خارطة الطريق جميع الأطراف المعنية فهمًا واضحًا لأسباب الحاجة إلى المنتج والمشكلة التي يحلها سواء على مستوى المؤسسة أم العملاء. قد تتضمن خارطة الطريق هذه قِيَم العملاء التي تم تحديدها خلال الأبحاث، بالإضافة إلى وضع معالم وتواريخ إصدار مستهدفة.
تساعد خرائط الطريق أيضًا مديري المشاريع على الحفاظ على التزام الفرق بالجدول الزمني وإنشاء سير العمل لتطوير المنتج. ويساعد التخطيط الواضح للمنتج الفِرَق على تجنُّب العقبات والعوائق، ويحدِّد توقعات التسليم التي يمكن الرجوع إليها بسهولة.
من الخطوات المبكرة في التطوير إنشاء الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP)، وهو نسخة من المنتج تحتوي على الميزات الأساسية فقط اللازمة للعمل. يمكن أن يكون الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق وسيلة للمؤسسات لاختبار المنتج والحصول على تعليقات مبكرة أو لفهم مدى جدوى المنتج في السوق.
خلال هذه المرحلة، يتم جمع الموارد اللازمة لتطوير المنتج الكامل بالفعل. بالنسبة إلى التصنيع المادي، يُنشئ مديرو المنتجات سلاسل التوريد ويتأكدون من إمكانية الحصول على المواد اللازمة للإنتاج. بالنسبة إلى البرمجيات أو التطبيقات أو المنتجات الرقمية، يعمل مديرو المنتجات بشكل مستمر مع المطورين والمهندسين على النُسخ المختلفة للمنتج.
تحدِّد الفرق نموذج التسعير للمنتج استنادًا إلى التكاليف المتكبدة أثناء الإنتاج، والقيمة التي تراها المؤسسة في المنتج، والطلب في السوق، وأسعار المنافسين، وعوامل أخرى.
تُعرَف عملية التسويق أيضًا باسم إطلاق المنتج، وتجعل المنتج متاحًا لقاعدة العملاء. يعمل مديرو المنتجات ومديرو تسويق المنتجات على تجميع المنتج بطريقة تعكس ميزاته وحالات استخدامه بفاعلية. أحيانًا، تستخدم المؤسسات إطلاقًا تجريبيًا، وهو إصدار المنتج لمجموعة محدودة من المستخدمين. يُتيح هذا الاختبار التجريبي للفرق مراقبة المنتج أثناء استخدامه ومعالجة المشكلات التي يواجهها المستخدمون الفعليون قبل إصداره للجمهور. بعد إطلاق المنتج، يستمر مديرو المنتج في جمع التعليقات لدمجها في التحديثات.
على الرغم من أن إطلاق المنتج قد يبدو الخطوة الأخيرة، فإن مديري المنتجات لا يكتفون بتطوير منتجات جديدة، بل يسعون أيضًا إلى إيجاد طرق لتحسين المنتجات الحالية. بعد إطلاق المنتجات، يراقب مديرو المنتجات بيانات المستخدمين مثل معدلات الاحتفاظ واعتماد المنتج لفهم إذا ما كان المنتج يُلبي احتياجات المستخدمين وكيف يمكن تحسينه. كما يحصلون على رؤى من خلال الاستطلاعات ونماذج جمع البيانات لفهم تجربة العملاء في الواقع الفعلي. تتم إعادة بيانات المستخدمين والرؤى إلى فرق التطوير المكلَّفة بإجراء التصحيحات والتحديثات لمعالجة مشكلات المستخدمين.
تُعطي فرق إدارة المنتجات الأولوية لدورات التعليقات في كل خطوة من خطوات عملية التطوير. تتأثر صناعة القرار بالبيانات والخبرة المكتسبة من كل تكرار للمنتج.
غالبًا لا يكون الاختبار خطوة واحدة فحسب، بل عملية مستمرة تؤثِّر في جميع جوانب التطوير. في التصنيع المادي، يمكن إجراء الاختبار بمجرد اكتمال المنتج. في تطوير البرمجيات، غالبًا ما يتم دمج الاختبار طوال العملية بأكملها. في كثير من الأحيان، يمكن أن تتم أتمتة الاختبار.
على سبيل المثال، في منهجية عمليات التطوير (DevOps) التي تعتمد على التكامل المستمر والتسليم المستمر، يتم اختبار التعليمات البرمجية بشكل مستمر ومؤتمت أثناء كتابتها ودمجها في قاعدة التعليمات البرمجية. يساعد هذا على التأكد من اختبار جميع التعليمات البرمجية الجديدة بشكل كافٍ ومعالجة أي مشكلات في أسرع وقت ممكن.
يساعد الاختبار على توفير رؤى حول المواضع التي قد يواجه فيها المستخدمون مشكلات مع المنتج، ومن الناحية المثالية، يساعد المطورين وفرق المنتج على إجراء الإصلاحات قبل أن يواجهها المستخدم.
يعمل مديرو المنتجات عن كثب مع مديري المشاريع أثناء عملية تطوير المنتج. يحدِّد مديرو المنتجات المبادرات التي تتخذها المؤسسة لتطوير منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية. ومع ذلك، لا يتولى مديرو المنتجات تقسيم المهام وتوزيعها أو تخصيص الموارد لتطوير المشروع، فهذه مسؤولية مدير المشروع.
يتَّبِع مدير المشروع خارطة الطريق التي أنشأها مدير المنتج ويتأكَّد من أن كل مشروع لديه الموظفون والموارد والدعم لإكمال المشروع. يحدِّد مديرو المشاريع المواعيد النهائية ومخرجات الفريق ويراقبونها للتأكد من تسليم المنتج في الموعد المحدد. يمكن لمديري المشاريع مساعدة مديري المنتجات على توصيل المعلومات حول الأهداف أو الأولويات المتغيرة بحيث يكون جميع أعضاء الفريق على توافق.
تتطلب إدارة المنتجات مجموعة متنوعة من المهارات، عادةً ما تجمع بين الخبرة التقنية والمعرفة بالأعمال والتسويق وتجربة المستخدم. واعتمادًا على حجم المؤسسة وأسلوبها ونطاق عملها، قد يتولى موظف واحد مسؤوليات إدارة المنتجات، أو قد يتم توزيع هذه المسؤوليات على عدة موظفين.
تشمل الأدوار المتعلقة بفرق إدارة المنتجات وإدارة المشاريع ما يلي:
قد تتداخل مسؤوليات هذه الأدوار أحيانًا أو قد يتم اختصارها استنادًا إلى الهيكل التنظيمي.
يتطلب هذا المنصب التنفيذي التفكير الاستراتيجي والتخطيط، ويتولى قيادة قسم تطوير المنتجات على مستوى المؤسسة. يساعد الرئيس التنفيذي للمنتجات على وضع الرؤية والاستراتيجية العامة لتطوير المنتجات في المؤسسة بهدف إنشاء منتجات تركِّز على العملاء وتعزز نمو الأعمال.
يشرف الرؤساء التنفيذيون للمنتجات على ابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية. فهم يديرون مديري المنتجات، ومالكي المنتجات، ومديري تسويق المنتجات، ومصممي تجربة المستخدم (UX)، والمحللين. يركِّز المسؤولون التنفيذيون للمنتجات على نجاح المنتج على المدى القصير، ولكن يتم تكليفهم أيضًا بفهم كيفية تطور الأسواق وكيف يمكن تحسين المنتج ليظل قادرًا على المنافسة في المستقبل.
يفهم مديرو المنتجات احتياجات الأعمال والسوق، ويحددون التحديات أو المشكلات أو الفجوات في الخدمة ويتولون قيادة تطوير المنتجات التي تحلها. في المؤسسات الكبيرة، يكون هذا الدور إداريًا إلى حد كبير ويتضمن الربط بين مختلَف الفرق لتطوير المنتجات والميزات التي تأخذ جميع أهداف العمل في الاعتبار.
في الفرق الأصغر حجمًا، غالبًا ما يشارك مديرو المنتجات في المزيد من العمل الفني الذي يدخل في بناء المنتجات. لكي يكون مدير المنتج فعَّالًا، يجب أن يفهم الجوانب الفنية لتطوير المنتج وأن يتمتع بحس تجاري قوي. يجب على مديري المنتجات في كثير من الأحيان الموازنة بين الأولويات المتضاربة داخل المؤسسة والبحث عن حلول تُلبي مختلَف الاحتياجات.
يُدير مالك المنتج سجل المهام الخاص بفريق الهندسة ويعمل على تحسينه، مع التأكد من سير التطوير وفق الجدول الزمني. غالبًا ما يعمل مالكو المنتجات ضمن أطر عمل Scrum، لكنهم موجودون أيضًا في فرق خارج إطار العمل هذا.
Scrum هو نموذج الأسلوب الرشيق الذي يقسِّم المشاريع الكبيرة إلى "دورات" أصغر، ما يسمح للفرق بالعمل بسرعة أكبر وإجراء التغييرات بسهولة أكبر. يساعد مالكو المنتجات على تيسير التواصل بين فرق العمل والفرق التقنية، ويدعمون ميزات المنتج التي تحقق قيمة الأعمال. يشارك مالكو المنتجات بنشاط في التطوير اليومي للمنتج.
يتحمَّل مديرو تسويق المنتجات مسؤولية تحديد موقع المنتج، ورسائله، وعلامته التجارية. من خلال الحملات التسويقية، يعمل مديرو تسويق المنتجات على توضيح قيمة المنتجات، وصياغة الرسائل التي تشجِّع العملاء على التفاعل مع المنتجات الجديدة والحالية واعتمادها. ويشمل ذلك إنشاء محتوى تسويقي رقمي ومحتوى تسويقي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم العروض التقديمية في المؤتمرات والمساعدة على تطوير عروض المبيعات.
مديرو تسويق المنتجات هم مسوِّقون يمتلكون أيضًا معرفة تقنية بالمنتجات التي يروِّجون لها. باستخدام هذه المعرفة إلى جانب أبحاث السوق وبيانات العملاء، يتمكَّن مديرو تسويق المنتجات من وضع استراتيجيات تسويقية تعزز نمو المبيعات. ويساعدون أيضًا على جمع تعليقات العملاء التي يتم استخدامها لتحسين المنتجات وإصدار التحديثات. يعمل مديرو تسويق المنتجات جنبًا إلى جنب مع فرق العمل للتخطيط لإطلاق المنتجات، باستخدام أبحاث السوق لفهم أفضل وقت لطرح المنتج في السوق.
يُعَد بناء العلاقات جزءًا مهمًا من دور مدير تسويق المنتجات. أثناء تطوير المنتج، قد يبحث مدير المنتج عن فرص للتعاون مع شركات خارجية ويتطلع إلى فرص أخرى للترويج للمنتج.
عند إطلاق منتج ما، غالبًا ما يتولى مديرو تسويق المنتجات مهمة التواصل مع وسائل الإعلام وجهات اتصال المؤسسات لتوصيل عرض القيمة للمنتج. فهم يؤدون دورًا أساسيًا في إنشاء رسالة موجَّهة للجمهور تزيد من الوعي بالمنتج وتساعد فرق المبيعات على بيع المنتج للعملاء المحتملين.
مديرو منتجات النمو هم متخصصون في إدارة المنتجات يركِّزون على تحسين مؤشرات محددة للمنتج تعزز الربحية ونمو الأعمال. يمكن أن يشمل ذلك زيادة اعتماد المنتج أو الاحتفاظ به أو الإيرادات أو تقليل الإنفاق. يبحث مديرو منتجات النمو بنشاط عن فرص النمو - على سبيل المثال، من خلال الميزات الجديدة أو عمليات الاستحواذ - ويجرون اختبارات A/B لتجربة الميزة الجديدة، ويحللون المقاييس مثل معدلات فقدان العملاء، بالإضافة إلى التعليقات لتحديد مجالات التحسين وتحليل التسعير لفهم كيفية تنافس المنتج في السوق.
يتأكَّد مديرو المنتجات التقنية من تحديد العناصر التقنية للمنتج وتنفيذها بكفاءة. يساعد مديرو المنتجات التقنية على جمع المتطلبات الدقيقة اللازمة لإكمال تطوير المشروع، والمعروف باسم جمع المتطلبات. يمكنهم تقديم تقييم تقني للموارد الحالية للمؤسسة وتفاصيل ما يمكن إنجازه بهذه الموارد. يعمل مديرو المنتجات التقنية أيضًا على مراجعة قابلية التشغيل البيني للمنتجات الجديدة مع برامج المؤسسة الحالية. غالبًا ما يكون لدى هؤلاء المتخصصين خلفية في مجال التطوير والهندسة. وهم يعملون عن كثب مع المطورين والمصممين والمهندسين والمبرمجين في الواجهة الخلفية لتطوير المنتجات.
غالبًا ما يشارك مديرو المنتجات التقنية في توفير الموارد بالإضافة إلى اختبار المنتجات الحالية ومراقبة الأداء. ويساعدون على إصدار التحديثات والتصحيحات التي تحل المشكلات التي تم تحديدها من خلال الاختبار أو التعليقات. قد يُشرف مديرو المنتجات التقنية أيضًا على متطلبات التخزين والنطاق الترددي وعمليات الترحيل إلى السحابة وإنشاء بروتوكولات الأمن والامتثال.
إدارة المنتجات المرنة هي نموذج يقسِّم عملية تطوير المنتج إلى "دورات" أصغر، ما يسمح للفرق بالعمل بمرونة أكبر ودمج التعليقات طوال العملية. تركِّز الإدارة المرنة للمنتجات على إنشاء عدة تكرارات للمنتج، مع تحسين كل تكرار أو إضافة ميزة بناءً على الاختبار والتعليقات من الأقسام المختلفة. من خلال العمل على أقسام أصغر أثناء التطوير، يمكن للفرق تعديل المنتج بسهولة أكبر بناءً على التعليقات أو ظروف السوق المتغيرة أو أهداف العمل الجديدة.
تفترض عملية إدارة المنتجات المرنة أن تغيُّر الظروف أمر لا مفر منه، وتطبِّق نموذجًا يمكِّن فرق التطوير من التعامل مع هذه التغيُّرات بسرعة وبشكل مستدام.
