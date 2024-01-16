في حين أن المنظمات الفردية قد تستخدم قوالب مختلفة قليلا، وبالتأكيد لا توجد استراتيجية عالمية لضمان التسويق الناجح لفكرة ما، إلا أن هناك سبع خطوات شائعة في عملية تطوير المنتج.

عادةً، يجب أن يتم اتخاذ هذه التدابير من قِبل فريق تطوير متخصص أو من خلال شراكة تطوير المنتجات مع شركة استشارية ذات خبرة ومتخصصة. والهدف من ذلك هو تنظيم عملية التطوير بدءاً من العصف الذهني وحتى الإطلاق، وتحديد المعايير الحاسمة والسماح بالتعاون بين الأقسام، بالإضافة إلى المراجعة من الأطراف المعنية المتعددة. هذه المراحل السبع لتطوير المنتج هي:

1. توليد الأفكار

مع إعطاء الأولوية للأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل والكفاءات الأساسية المحددة، يجب على الشركة طرح مبادرات جديدة أو أفكار منتجات أو ميزات منتجات جديدة. خلال هذه المرحلة، يجب أن تركز الجهود التعاونية المشتركة على التفكير والتكرار. مع الأخذ في الاعتبار احتياجات العملاء ونقاط القوة لدى الشركة، يقوم فريق المنتج بتوليد مفاهيم المنتجات. مسترشدين بآراء عدة إدارات وقادة أعمال، يتم فحص هذه الأفكار لضمان تقدم الأفكار الأكثر انسجامًا مع أهداف المؤسسة فقط.

2. البحث

خلال هذه المرحلة، يتم وضع فكرة المنتج الجديد في سياق السوق الحالي. قد تجري الشركات أبحاث السوق المتعلقة بميزتها الجديدة أو خط إنتاجها، أو تطلب ملاحظات العملاء، أو تشارك في مجموعات التركيز. خلال هذه العملية، يجب على الشركة إجراء بحث مكثف عن منتجات مماثلة والتحقيق بشكل كامل في الميزة التنافسية للمنتج الجديد على العروض الأخرى للتنبؤ بحصة سوقية مستقبلية دقيقة. كل هذا الجهد يتوج بالتحقق من صحة الفكرة الجديدة، مما يساعد قادة الأعمال على تحديد كيفية أداء المنتج.

3. التخطيط

بمجرد التحقق من صحة الفكرة، تبدأ مرحلة التخطيط لعملية تطوير المنتج الجديد. من المحتمل أن يتضمن ذلك التعاون بين فريق تصميم المنتج وإدارة المشروع والمبيعات والإدارات الأخرى حيث تقوم الشركة بإنشاء خارطة طريق مفصلة لكيفية بناء المنتج الجديد ونشره. قد يشمل ذلك خططًا لدمج الفكرة الجديدة مع المنتجات الحالية أو هياكل الأعمال الحالية. واعتماداً على المنتج، قد تتضمن هذه المرحلة أيضاً وضع الإطار السلكي والنمذجة بالإضافة إلى حساب سعر المواد أو مساحة الخادم.

4. النموذج الأولي

يعد النموذج الأولي خطوة حاسمة في عملية تطوير المنتج. في كثير من الأحيان، ستقوم الشركات ببناء العديد من النماذج الأولية وإجراء تغييرات كبيرة على خططها الأصلية أثناء قيامها بتجميع نموذج لمنتجها النهائي. وفي بعض الأحيان، قد يكون من الضروري إنشاء مجموعة من الأشكال المتنوعة ذات ميزات أو مواد أو قدرات مختلفة.

يجب أن يكون الهدف النهائي هو إنشاء ما يشار إليه الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP). الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) هو الإصدار الأساسي للمنتج الجديد بدون معظم عمليات الدمج أو الميزات الشاملة التي قد تتم إضافتها بمرور الوقت. ستصبح هذه العينة حيث يتم الحصول على المواد والبائعين للإنتاج بكميات كبيرة. في تطبيقات البرامج، قد يكون من المهم اختبار النموذج الأولي مع المستخدمين النهائيين لضمان تجربة مستخدم كافية.

5. التوريد والتصنيع

خلال هذه المرحلة، تجمع الشركة المواد والعقود مع الشركاء، إن أمكن، لإنشاء خطة مفصلة للإنتاج الفعلي. اعتمادًا على نطاق وطبيعة المنتج، يمكن أن يكون هذا بسيطا مثل تعيين مهندسين إضافيين ومعقدًا مثل تنفيذ عمليات سلسلة التوريد الجديدة عبر المؤسسة.

وهنا تتزايد أهمية فريق إدارة المنتجات، حيث يمكن أن يتطلب التوريد تعاونًا مكثفًا بين البائعين وعبر عمليات متعددة. في حالات التوريد العالمي المعقد واحتياجات التصنيع، قد تختار الشركة استخدام برامج أو قواعد بيانات تم إنشاؤها خصيصًا لهذه المهمة.

6. التكلفة

خلال هذه المرحلة الأخيرة قبل الإطلاق، يجب أن تحسب الشركة التكلفة الإجمالية لمنتجها على مدار دورة حياة المنتج المحددة مسبقًا للتحقق من سعر التجزئة والهامش الإجمالي لمبادرتها الجديدة. يجب أن يساعد النظر التفصيلي في قيمة الأعمال وقيمة العميل وقيمة المنتج في توجيه وتبسيط مرحلة تقدير التكاليف، حيث ساعد ذلك في تسهيل التقدير الدقيق للعائد على الاستثمار.

7. التسويق

بعد عملية تصميم طويلة، حان الوقت لإطلاق المنتج. قبل الإطلاق وأثناء عملية التخطيط، سيتم تطوير استراتيجية تسويق لضمان وصول العملاء المستهدفين إلى المنتج الجديد وإشراك قنوات التوزيع المناسبة.