IBM Engineering Lifecycle Management
تسريع وتيرة الابتكار مع ضمان الامتثال طوال دورة حياة التطوير
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اربط البيانات والأدوات والفِرَق الهندسية

IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) هو حلٌ هندسيٌّ متكامل وشامل يقدم نماذج قوية للأنظمة والبرمجيات، ويعمل على تحسين التعاون ويوجهك عبر المراحل المتنوعة بدءًا من تحديد المتطلبات ووصولاً إلى تسليم المنتجات والأنظمة المعقدة.

 اكتشف كفاءات جديدة مع ELM 7.1 تعرَّف على 7 أسباب لاختيار ELM

انضم إلى ندوة الإنترنت لاكتشاف كيفية إدارة دورة الحياة الهندسية (ELM) وإدارة المخاطر والامتثال في مجال النقل العام.

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التقارير والرؤى

تمكَّن من إنشاء المستندات باستخدام المنتجات الهندسية من IBM وغيرها من الموردين التي تتبنى واجهات XML و REST باستخدام حل آلي لإنشاء الوثائق.

 مركز التكامل

تمديد إدارة دورة حياة التطبيقات من خلال التكامل مع أدوات الجهات الخارجية.

 حوكمة العمليات

استثمر في توسيع قدرات IBM Engineering Lifecycle Management لتعزيز بيئة تطوير أنظمتك وبرامجك وتحسينها.

 إدارة المتطلبات

تسجيل التغييرات التي تطرأ على المتطلبات، وتَتَبُّعها، وتحليلها، وإدارتها باستخدام حل قابل للتوسع يعزز التواصل والتعاون الفعال بين فريق التطوير والأطراف المعنية.

 نمذجة الأنظمة والبرمجيات

تحليل وتوضيح المتطلبات من خلال النماذج الأوّلية وإجراء المحاكاة، ثم التحقق من التصميمات المعتمدة مع تعزيز الإنتاجية والجودة.

 نمذجة أنظمة SysML V2

حوِّل التعقيد إلى ميزة تنافسية مع الجيل التالي من نمذجة الأنظمة

 إدارة الاختبارات

إدارة تخطيط الاختبارات من البداية إلى النهاية واختبار الأصول بشكل تعاوني، بالإضافة إلى أتمتة تنفيذ الاختبارات، وتسجيل النتائج، وعرض حالة الاختبار في الوقت الفعلي.

 إدارة سير العمل

مكن من إنشاء وإدارة خطط العمل والمهام قصيرة الأمد والمهام عبر مشروعات تطوير متعددة، وذلك باستخدام منهجيات الأسلوب الرشيق أو إطار عمل SAFe أو العمليات المُخصصة، مما يتيح تسريع وتيرة الإصدارات.

المزايا

تبسيط العمليات باستخدام الربط الرقمي تعتمد جميع تطبيقات محفظة IBM ELM على أساس رقمي (مسار رقمي) لإنشاء إمكانية التتبُّع عبر بيئة التطوير، ما يوفر رؤية موحدة لجميع البيانات، ويستفيد أيضًا من تنسيق تبادل مفتوح ومعياري للخدمات المفتوحة للتعاون عبر دورة الحياة (OSLC). شاهد العرض التوضيحي (2:22)
تقليل الوقت المستغرق للدخول إلى السوق تُتيح هذه الميزة إعادة استخدام المتطلبات وبيانات التصميم والعمليات، ما يدعم تسليم إصدارات متعددة من المنتجات. وتساعد الفِرَق على بناء أنظمة أكثر تطورًا تعتمد بشكل مكثف على البرمجيات وأنظمة مترابطة.
تحسين عملية اتخاذ القرار استخدم علاقات المسار الرقمي بين المتطلبات والتصاميم، والاختبارات، وما إلى ذلك لفهم الآثار المترتبة على التغييرات المحتملة. قلِّل التكاليف وحسِّن ثقتك بنفسك عند إجراء تغييرات في الإدارة. استخدِم أدوات التحليل التفاعلية، والعروض المصورة لرسومات معرفتك الهندسية، وأنشئ تقارير على الويب وفي المستندات باستخدام التنسيقات الشائعة.
تبسيط الامتثال تُتيح أدوات ELM دمج معايير الصناعة والمتطلبات التنظيمية في عملية التطوير، ما يُسهم في تبسيط إدارة التغيير من المتطلبات إلى الاختبار. تساعد هذه الطريقة على ضمان الامتثال وتُتيح إجراء تقييم دقيق لتأثير التغييرات. ويعمل هذا على تبسيط عملية إدارة التغيير بأكملها، والتي تشمل كل شيء بدءًا من المتطلبات للاختبار وضمان تحقيق الامتثال واستمراره، مع السماح في الوقت نفسه بإجراء تقييم شامل لتأثير أي تغييرات.
تعزيز كفاءة الفرق يدعم حل ELM التطوير التعاوني وربط جميع الوظائف والفِرَق الموزَّعة جغرافيًا. ويساعد على ضمان التنسيق السلس، والتواصل الفعَّال، وتتبُّع المشروع بكفاءة، بغض النظر عن الموقع أو الحجم.
تسريع عملية التسليم باستخدام الهندسة المرنة للأنظمة يدعم حل ELM المرونة على نطاق واسع، ويدعم إطار عمل SAFe لتبسيط التخطيط، وتسريع وقت الوصول إلى السوق، وتحسين سير العمل بين الأنظمة والبرمجيات. ويوفر بيانات مرئية للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ، ما يؤدي إلى نتائج تسليم أكثر قابلية للتنبؤ. اقرأ ملخص الحل
تبسيط العمليات باستخدام الربط الرقمي تعتمد جميع تطبيقات محفظة IBM ELM على أساس رقمي (مسار رقمي) لإنشاء إمكانية التتبُّع عبر بيئة التطوير، ما يوفر رؤية موحدة لجميع البيانات، ويستفيد أيضًا من تنسيق تبادل مفتوح ومعياري للخدمات المفتوحة للتعاون عبر دورة الحياة (OSLC). شاهد العرض التوضيحي (2:22)
تقليل الوقت المستغرق للدخول إلى السوق تُتيح هذه الميزة إعادة استخدام المتطلبات وبيانات التصميم والعمليات، ما يدعم تسليم إصدارات متعددة من المنتجات. وتساعد الفِرَق على بناء أنظمة أكثر تطورًا تعتمد بشكل مكثف على البرمجيات وأنظمة مترابطة.
تحسين عملية اتخاذ القرار استخدم علاقات المسار الرقمي بين المتطلبات والتصاميم، والاختبارات، وما إلى ذلك لفهم الآثار المترتبة على التغييرات المحتملة. قلِّل التكاليف وحسِّن ثقتك بنفسك عند إجراء تغييرات في الإدارة. استخدِم أدوات التحليل التفاعلية، والعروض المصورة لرسومات معرفتك الهندسية، وأنشئ تقارير على الويب وفي المستندات باستخدام التنسيقات الشائعة.
تبسيط الامتثال تُتيح أدوات ELM دمج معايير الصناعة والمتطلبات التنظيمية في عملية التطوير، ما يُسهم في تبسيط إدارة التغيير من المتطلبات إلى الاختبار. تساعد هذه الطريقة على ضمان الامتثال وتُتيح إجراء تقييم دقيق لتأثير التغييرات. ويعمل هذا على تبسيط عملية إدارة التغيير بأكملها، والتي تشمل كل شيء بدءًا من المتطلبات للاختبار وضمان تحقيق الامتثال واستمراره، مع السماح في الوقت نفسه بإجراء تقييم شامل لتأثير أي تغييرات.
تعزيز كفاءة الفرق يدعم حل ELM التطوير التعاوني وربط جميع الوظائف والفِرَق الموزَّعة جغرافيًا. ويساعد على ضمان التنسيق السلس، والتواصل الفعَّال، وتتبُّع المشروع بكفاءة، بغض النظر عن الموقع أو الحجم.
تسريع عملية التسليم باستخدام الهندسة المرنة للأنظمة يدعم حل ELM المرونة على نطاق واسع، ويدعم إطار عمل SAFe لتبسيط التخطيط، وتسريع وقت الوصول إلى السوق، وتحسين سير العمل بين الأنظمة والبرمجيات. ويوفر بيانات مرئية للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ، ما يؤدي إلى نتائج تسليم أكثر قابلية للتنبؤ. اقرأ ملخص الحل

قصص النجاح في الواقع

قطاع الفضاء الجوي يشهد "نموًا كبيرًا" في جنوب شرق آسيا بفضل IBM ELM

التنمية التعاونية. التصميم المستدام

إنشاء جيل جديد من الإدارة الرقمية للبحث والتطوير

شركة Bury تتألق في مواجهة تحديات جديدة

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