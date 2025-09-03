تسهيل التعاون بين الفريق، وإدارة التعليمات البرمجية، وتنفيذ الاجتماعات اليومية، والتخطيط للسباقات، وتتبُّع العمل لتقليل إعادة العمل. الحصول على أدوات أساسية للتحكم في إصدارات البرمجيات، وإدارة بيئات العمل، ودعم التطوير المتوازي.