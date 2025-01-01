زيادة القيمة يساعد IBM Engineering Integration Hub على ربط قدرات ELM مع الأدوات الخارجية، مما يوفر تكاملاً قابلاً للتوسع يعتمد على المعايير المفتوحة. يعزز هذا النهج الموحد قيمة بيئة تسليم البرمجيات الخاصة بك من خلال ربط مجموعة متنوعة من أدوات دورة الحياة. ومن خلال الإعداد المسبق للاستخدام الذي يعتمد على النقر والتحديد، يوفر IBM Engineering Integration Hub تجربة تكامل سلسة.