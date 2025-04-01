IBM Rhapsody Systems Engineering

حوِّل التعقيد إلى ميزة تنافسية مع الجيل التالي من نمذجة الأنظمة

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حلول المنتجات التنافسية

IBM Rhapsody Systems Engineering (Rhapsody SE) هو حل سحابي قائم على واجهة ويب مخصصة لفِرَق هندسة النظم لتطوير منتجات أكثر ذكاءً وتعقيدًا وتنافسية. يُتيح Rhapsody SE للفِرَق الهندسية تصميم وتنسيق الجهود التقنية مع تحسين الاتصال والتوافق بين المجالات الهندسية المختلفة، والممارسين، والأطراف المعنية، ما يضمن تلبية الحل لتوقعات الأطراف المعنية ونيل رضا العملاء.
موجز الحل
إدارة التعقيد باستخدام النمذجة المتقدمة للأنظمة
المجتمع الهندسي
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المزايا

قائم على الويب معايير الصناعات قابلية التوسع للمؤسسات تكامل دورة حياة التطوير قابلية التهيئة والتوسعة
المزايا
الدقة والتعبير

يزيد SysML V2 من قدرة النمذجة على التعبير، ما يسمح بالتقاط تفصيلي للمتطلبات والقيود والعلاقات داخل النظام، ويؤدي هذا بدوره إلى تقليل
الغموض وتحسين جودة التصميم. يعزز هذا النهج الطبيعي للنمذجة من كفاءة وفاعلية العملية الهندسية.
التعاون المستند إلى الويب

من خلال تمكين جميع الأطراف المعنية من التعاون بسلاسة وفي الوقت الحقيقي، يُسهم Rhapsody SE في تسريع اتخاذ القرارات، وتعزيز الابتكار، ودمج جميع وجهات النظر خلال عملية التطوير.
وقت أسرع للوصول إلى السوق

من خلال تخصيص عملية تسليم نماذج النظام والهياكل عبر النطاقات إلى فِرَق الهندسة في المراحل النهائية، يتم تقليل الوقت والجهد الذي تحتاجه الفِرَق لتكييف النماذج مع نطاقها، ما يمكِّنها من التركيز على التنفيذ والتحسين.
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