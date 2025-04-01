IBM Engineering Rhapsody

تقديم أنظمة وبرمجيات عالية الجودة بشكل أسرع باستخدام نمذجة موثوقة ومحاكاة سلسة وتوليد التعليمات البرمجية للإنتاج ومسار رقمي عبر المجالات المختلفة.

ابدأ تجربتك المجانية نموذج MBSE يعزز الابتكار الناجح

تعرّف على الإصدار الجديد من Rhapsody Systems Engineering، المصمم لدعم SysML V2!
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حل نمذجة مثبت الكفاءة

IBM Engineering Rhapsody (Rational Rhapsody) وعائلته من المنتجات تقدم حلاً مثبتًا لأنشطة النمذجة وتصميم الأنظمة، مما يتيح لك إدارة التعقيد الذي تواجهه العديد من المؤسسات في تطوير المنتجات والأنظمة. يعد Rhapsody جزءًا من محفظة IBM Engineering التي توفر بيئة تعاونية لتصميم الأنظمة واختبارها وتطويرها، مع دعم UML و SysML و UAF، بالإضافة إلى إمكانيات استيراد وتصدير قدرات AUTOSAR. كما يتيح الحل التحكم في أطر الدفاع مثل DoDAF، MODAF و UPDM، ويساعد على تسريع الامتثال للمعايير الصناعية مثل DO-178 و DO-178B/C و ISO 26262.
فيديو
فيديو توضيحي لمنتج IBM Engineering MBSE
ندوة الإنترنت
الاستفادة الكاملة من قوة تصميم الأنظمة في تطوير المنتجات

المزايا

تحليل المشروع تسريع الرحلة من مرحلة التصميم إلى مرحلة التنفيذ أتمتة المراجعات والوثائق إعداد النماذج الأولية والتحقق مبكرًا من صحتها الهندسة المرنة في الوقت الحقيقي دمج معيار AUTOSAR
المزايا
إمكانية التحقق المستمر

استفِد من التحقق المستمر من خلال المحاكاة السريعة وتوليد نماذج أولية والتنفيذ لتصحيح الأخطاء في المراحل المبكرة حيث تكون تكلفة إصلاحها أقل.

 
التعاون مع فريقك الهندسي

شارك وتعاون وراجع مع فريقك الهندسي مخرجات دورة الحياة الهندسية التي تم إنشاؤها باستخدام Engineering Rhapsody أو أدوات التصميم مثل Mathworks Simulink.
سهولة الاستخدام

تمكَّن من تبسيط تجربة التصميم من خلال واجهة مستخدم حديثة تُتيح لك تخصيص واجهة الأداة حسب احتياجاتك وتفضيلاتك الخاصة، ما يسهِّل تصور النماذج.

 

الخيارات

تصميم البرامج تصميم الأنظمة

دراسة حالة

تمكَّنت ASTRI من تقليل تكاليف التطوير بنسبة 30%
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