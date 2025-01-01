IBM Engineering Rhapsody Architect for Systems Engineers

يوفر بيئة متكاملة لهندسة الأنظمة لتحليل متطلبات المشروع.
رجل في غرفة خوادم بيانات كبيرة

لمحة عامة

يُعَد IBM Engineering Rhapsody Architect for Systems Engineers بيئة متكاملة لهندسة الأنظمة لتحليل متطلبات المشروع. يستخدِم لغة نمذجة الأنظمة (SysML) ولغة النمذجة الموحدة (UML) لتمكين إجراء تحليل سريع للمتطلبات وتصميم بصري قائم على النماذج. يساعد فرق هندسة الأنظمة لديك على تصميم وظائف معقدة في وقت أقل.

 تعرَّف على كيفية تعزيز الابتكار الناجح بمساعدة MBSE
الحفاظ على الاتساق

تمكِّنك لغتا SysML وUML من تصور المتطلبات المعقدة والحفاظ على اتساق التصميم.
إدارة التغيير

يساعد ربط تتبُّع المتطلبات بعناصر التصميم وحالات الاختبار على ضمان التغطية وتقييم أثر التغييرات.
إدارة التعقيد

وتساعد قدرات التعاون الجماعي على إدارة تعقيد تطوير تصاميم متسقة عبر بيئات مختلفة.
التطور البصري

التقاط التصاميم باستخدام لغات SysML وUML القياسية في الصناعة أو لغات النطاق الخاصة (DSL).
المزايا تحليل المتطلبات الذي يستخدم SysML وUML

استخدِم لغَتي SysML وUML لتحليل المتطلبات، وإجراء دراسات المقايضة باستخدام محلل قيود بارامتري، وتصميم الجوانب الهيكلية والسلوكية. تمكَّن من تصوُّر الأنظمة المعقدة، وضمان اتساق التصميم، وتطبيق التحقق الثابت للنماذج لضمان الدقة.

 إمكانية تتبُّع المتطلبات الكاملة من التصميم وإليه

يمكنك ربط المتطلبات بعناصر التصميم وحالات الاختبار للمساعدة على ضمان التغطية وتقييم تأثير التغيير. يدعم الحل إمكانية التتبُّع الكامل للمتطلبات من التصميم وإليه. عند تغيير أحد المتطلبات، يمكنك عرض كيفية تأثير التغيير في التصميم.

 إدارة التصميم عبر بيئات مختلفة

يساعد Engineering Lifecycle Management الفرق على إدارة التصميمات المعقدة عبر البيئات. باستخدام Rhapsody - Design Manager، يمكنك مشاركة النماذج ومراجعتها وتصفحها ومقارنتها ودمجها - ما يُتيح التعاون الفعَّال والتطوير المتوازي.

مقارنة الخيارات

Architect for Systems Engineers

بيئة هندسة أنظمة منخفضة التكلفة تُتيح لك تحليل وتوضيح المتطلبات، واتخاذ قرارات تصميم معمارية، وتوثيق التصاميم.

 Designer for Systems Engineers

جميع قدرات أداة Architect for Systems Engineers، بالإضافة إلى أنها تُتيح لك بناء نماذج أولية للتصاميم، ومحاكاتها، وتنفيذها للتحقق المبكر من صحتها.

 مهندس برمجيات

بيئة هندسة برمجيات مدمجة منخفضة التكلفة لتصميم تطبيقات ++C أو C، أو Java بشكل رسومي باستخدام UML أو AUTOSAR.

 المطور

بيئة هندسة برمجيات مدمجة ومرنة في الوقت الحقيقي وتوليد كامل لتطبيقات ++C و C و Java و Ada (بما في ذلك MISRA-C و ++MISRA-C).
يتضمن إعداد نماذج UML/SYSML وواجهة إدارة التكوين وتكامل منصة Eclipse. يتضمن إعداد نماذج UML/SYSML وواجهة إدارة التكوين وتكامل منصة Eclipse. يتضمن إعداد نماذج UML/SYSML وواجهة إدارة التكوين وتكامل منصة Eclipse. يتضمن إعداد نماذج UML/SYSML وواجهة إدارة التكوين وتكامل منصة Eclipse.
يوفر تقييمًا للقيود البارامترية وإنشاء مستندات قابلة للتخصيص باستخدام PUB. يوفر تقييمًا للقيود البارامترية وإنشاء مستندات قابلة للتخصيص باستخدام PUB. يوفر تقييمًا للقيود البارامترية وإنشاء مستندات قابلة للتخصيص باستخدام PUB. يوفر تقييمًا للقيود البارامترية وإنشاء مستندات قابلة للتخصيص باستخدام PUB.
يتضمن تأليف نظام AUTOSAR؛ ويوفر واجهة مستخدم مخصصة لهندسة الأنظمة. يتضمن تأليف نظام AUTOSAR؛ ويوفر واجهة مستخدم مخصصة لهندسة الأنظمة. يتضمن تأليف نظام AUTOSAR يتضمن تأليف نظام AUTOSAR وتعليمات AUTOSAR RTE البرمجية
يستخدِم نمذجة DDS، وتكامل مجموعة DOORS، وواجهة برمجة التطبيقات (API) للتخصيص، بالإضافة إلى DoDAF وMODAF وUPDM. يستخدِم نمذجة DDS، وتكامل مجموعة DOORS، وواجهة برمجة التطبيقات (API) للتخصيص، بالإضافة إلى DoDAF وMODAF وUPDM. يستخدِم نمذجة DDS، وتكامل مجموعة DOORS، وواجهة برمجة التطبيقات (API) للتخصيص، بالإضافة إلى DoDAF وMODAF وUPDM. يستخدِم نمذجة DDS، وتكامل مجموعة DOORS، وواجهة برمجة التطبيقات (API) للتخصيص، بالإضافة إلى DoDAF وMODAF وUPDM.
تشمل خيارات الترخيص المتاحة التراخيص الدائمة والمؤقتة، والعائمة والفردية للمستخدم. تشمل خيارات الترخيص المتاحة التراخيص الدائمة والمؤقتة، والعائمة والفردية للمستخدم. تشمل خيارات الترخيص المتاحة التراخيص الدائمة والمؤقتة، والعائمة والفردية للمستخدم. تشمل خيارات الترخيص المتاحة التراخيص الدائمة والمؤقتة، والعائمة والفردية للمستخدم.
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 يوفر المحاكاة وتنفيذ النماذج؛ ولوحات رسومية للنماذج الأولية أو النماذج التجريبية. يوفر إنشاء إطار برمجي بلغات C أو ++C أو Java، أو توليد تعليمات برمجية وفقًا لمعايير MISRA-C أو ‎MISRA-C++. يوفر إنشاء إطار برمجي بلغات C و++C وJava، أو توليد تعليمات برمجية وفقًا لمعايير MISRA-C أو ‎MISRA-C++.
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 يتضمن هندسة عكسية للتعليمات البرمجية. يتضمن هندسة عكسية للتعليمات البرمجية.
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 يوفر المحاكاة وتنفيذ النماذج؛ ولوحات رسومية للنماذج الأولية أو النماذج التجريبية.
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 يتضمن إنشاء تعليمات برمجية كاملة للتطبيق (بما في ذلك مخططات الحالات) والتكامل مع بيئة تطوير مدمجة (IDE).
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 يستخدِم أدوات بناء الجيل وإطار العمل في الوقت الفعلي وتطوير Ada ودعم Linux.

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
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