يعمل IBM Engineering Rhapsody – Developer على إنشاء كود التطبيق بلغات C و++C وJava وAda، بما في ذلك العروض المعمارية والسلوكية مثل مخططات الحالة ومخططات الأنشطة. يُتيح لك استيراد وعرض الكود الموجودة مسبقًا بلغات C و++C و™Java وAda و#C للاطِّلاع أو لمواصلة التطوير، مع إمكانية مزامنة التغييرات بين التصميم والكود للحفاظ على التوافق بينهما. كما يدعم التكامل مع منصة Eclipse لتوفير بيئة موحَّدة تجمع بين البرمجة والنمذجة وتصحيح الأخطاء.