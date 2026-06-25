ربط بيانات الأصول في الوقت الفعلي بالصيانة ومهام سير العمل والذكاء الاصطناعي لتقليل فترة التعطل وتحسين الأداء.
تستثمر المؤسسات في إنترنت الأشياء للحصول على رؤية أوضح للأصول، لكن المراقبة وحدها لا تؤدي إلى تحسين العمليات. فالأنظمة المنفصلة وتأخر اتخاذ القرارات يبقيان الفِرق في وضع الاستجابة للأحداث بدلًا من استباقها. تتعامل IBM مع إنترنت الأشياء باعتباره بنية تحتية تشغيلية، حيث توفِّر بيانات موثوق بها في الوقت الفعلي للذكاء الاصطناعي وإدارة أداء الأصول ومهام سير العمل للمساعدة على تعزيز الموثوقية وتقليل فترات التعطل وتحسين العمليات.
تؤدي الأعطال غير المخطط لها إلى تعطيل العمليات وزيادة التكاليف. استخدِم بيانات إنترنت الأشياء المتصلة بمهام سير العمل في IBM® Maximo للانتقال من الصيانة التفاعلية إلى الصيانة التنبؤية.
تؤدي محدودية الرؤية إلى صعوبة إدارة الأداء والمخاطر. استخدِم البيانات في الوقت الفعلي والبيانات التاريخية لتحسين الموثوقية والسلامة.
تؤدي الأنظمة القديمة إلى إبطاء عملية اتخاذ القرار. قم بدمج بيانات إنترنت الأشياء مع منصات إدارة الأصول والعمليات الحديثة لتحسين الكفاءة والتنسيق.
يُسهم نقص القوى العاملة وفقدان المعرفة في زيادة المخاطر. استخدِم الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات المتصلة لدعم اتخاذ قرارات أفضل وتقليل الجهد اليدوي.
تَحُدّ البيانات المنفصلة من التنسيق بين الفِرق والمواقع. احصل على رؤية واسعة النطاق عبر الأصول والعمليات والأداء على مستوى المؤسسة.
تربط حلول IBM بيانات إنترنت الأشياء مباشرةً بإدارة الأصول ومهام سير عمل الصيانة. ومن خلال دمج البيانات في الوقت الفعلي والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تجاوز المراقبة لدعم أداء أفضل للأصول واتخاذ قرارات تشغيلية أكثر استنارة.
حافِظ على استمرارية تشغيل المعدات وتسريع عمليات الإصلاح. أدِر أعمال الصيانة من مكان واحد، واستخدِم الذكاء الاصطناعي المدمج لتحديد الأولويات، وأضِف المواقع وأنواع الأصول مع نمو أعمالك.
من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات، يُتيح Maximo Real Estate and Facilities للفِرق اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين استخدام الموارد وتقليل التكاليف وتحسين إعداد التقارير.
توفِّر منصات التكامل كخدمة (iPaaS) من IBM، المدعومة من webMethods، القدرات اللازمة لتوحيد بيانات الإنتاج ومتطلباته، ومشاركة كتالوجات المنتجات والأسعار مع الشركاء والعملاء وقياس الانبعاثات أو مزامنة عمليات سلسلة التوريد مع جداول الإنتاج.
يحافظ IBM Aspera على تدفق البيانات عبر المسافات الطويلة وزمن الانتقال وفقدان الحِزم والبيئات واسعة النطاق والبنى التحتية الهجينة، مع توفير السرعة والموثوقية والتحكم التي تحتاج إليها المؤسسات للحفاظ على قدرتها التنافسية.
تساعدك IBM® Consulting على تصميم استراتيجيات الأصول المتصلة وتوسيع نطاقها، من خلال دمج إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وإدارة دورة حياة الأصول للانتقال من المشروعات التجريبية إلى نتائج تشغيلية قابلة للقياس على مستوى المؤسسة.