دمج البيانات الخاصة بهندسة البرمجيات وهندسة النظم ونشرها وتحليلها وتصورها في عرض واحد لتسريع عملية اتخاذ القرار
تساعدك معارف IBM ELM وإعداد التقارير على دمج البيانات ونشرها وتحليلها وإعداد التقارير الخاصة بهندسة البرمجيات والأنظمة.
من خلال نهج البيانات المترابطة، تساعد حلول إعداد تقارير ELM على دمج البيانات من مصادر مختلفة بسلاسة وتصور معارف دورة حياة الهندسة وأتمتة التقارير الدقيقة على غرار المستندات. يمكنك تبسيط العمليات وتعزيز الامتثال وتعزيز نجاح المشروع من خلال حلنا المتكامل.
تقليل الوقت المستغرق في العثور على البيانات الهندسية وعلاقاتها والاستعلام عنها وتحليلها.
الوصول إلى طرق عرض البيانات عبر الأدوات والمجالات في سياق معايير الامتثال.
جمع بيانات مفيدة باستخدام لوحات المعلومات والتحليلات لمساعدتك على الاستجابة السريعة للمؤشرات الإيجابية والسلبية في مشاريعك.
ستساعد البيانات ثنائية الاتجاه في الترابط الرقمي على تمكين مختلف تخصصات الهندسة الوظيفية والبرمجية والميكانيكية والكهربائية من مصدر حقيقة واحد.
خيار إعداد تقارير IBM ELM الافتراضي. دمج البيانات بسرعة وسهولة من مجموعة متنوعة المصادر عبر أدواتك ومناطق المشروع. تتكون من 3 عناصر: منشئ التقارير وعنصر جمع البيانات ومحرك استعلام دورة الحياة.
تساعدك على تصور بيانات دورة حياة التصميم الهندسي وتحليلها واكتساب المعارف. يمكن لفرق التصميم الهندسي تحسين فهمها للعلاقات في بيانات دورة الحياة واتخاذ قرارات أكثر فعالية في الوقت المناسب.
يعمل على أتمتة إنشاء تقارير على شكل مستندات عبر أدوات Jazz وأدوات الجهات الخارجية التي تستخدمها؛ سواء أكانت هذه التقارير مطلوبة للمراجعات الرسمية أم للالتزامات التعاقدية أم للرقابة التنظيمية، أم للاستخدام المخصص.
تعرف على المزيد حول مدى مساعدة إدارة دورة حياة التصميم الهندسي من IBM على زيادة إنتاجية فرق التطوير لديك في أثناء تطوير منتجات وبرامج شديدة التعقيد.