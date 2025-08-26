التحول الرقمي في هندسة الأنظمة يمنح ميزة تنافسية في قطاع الخدمات المالية
سواء أكان عملك في البنوك أم التأمين أم أسواق المال، يساعد IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) على تسريع تسليم المنتجات لدعم الجاهزية التنظيمية ويساعد في السيطرة على الارتفاع المتزايد في تكاليف الامتثال والتنظيم.
يُعَد ELM بيئة متكاملة لإدارة هندسة البرمجيات من البداية إلى النهاية، توفِّر شفافية كاملة وإمكانية التتبُّع عبر عمليات التطوير وتسليم المنتجات.
إدارة تسلسل المتطلبات وتأثير التغييرات عبر فريق التطوير.
زيادة الإنتاجية من خلال إعادة استخدام مكوِّنات البرمجيات عبر تطبيقات متعددة. تقليل الوقت والتكلفة، وزيادة الجودة، وتسهيل الانتقال من نهج المشاريع إلى تسليم المنتجات.
توفير الرؤية والتتبُّع عبر فرق التطوير. ضمان حصول جميع الأطراف المعنية على بيانات محدَّثة عبر لوحات معلومات وتقارير قابلة للتخصيص.
تمكين الرؤية والتعاون والمواءمة عبر الأقسام والأطراف المعنية.
اعتماد الأساليب الرشيقة عبر فرق التطوير. إدارة البرامج والمشاريع وفقًا لممارسات SAFe أو Lean أو Agile لدعم العملية التي تناسب مؤسستك بشكل أفضل.
دمج متطلبات الامتثال في عمليات التطوير. إدارة أنشطة الامتثال، وإدارة التغيير، وتحليل الأثر، والأدلة عبر معايير مثل Basel، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وMiFID، وقاعدة NY-DFS 500.
يستخدم بنك Danske حل IBM للحفاظ على توفُّر أدوات التطوير الأساسية، وضمان أدائها العالي، ودعم دورات الاختبار/التطوير بشكل أسرع.
تُعَد Intact Financial أكبر مزوِّد في القطاع الخاص للتأمين على الممتلكات والحوادث في كندا. يعمل لدى الشركة 12,000 موظف لتأمين أكثر من 5 ملايين فرد وشركة في مختلَف المقاطعات الكندية، مع إدارة أقساط تأمين تقارب 8.0 مليارات دولار كندي. قامت Intact بنشر برمجيات IBM ELM لتسهيل إدارة المتطلبات بشكل أكثر فاعلية عبر دورة حياة تطوير التطبيقات، ما ساعد على تحسين مراقبة الجودة والتقارير والتتبُّع. ونتيجةً لذلك، تمكَّنت Intact من تقليل التكاليف والوقت اللازمَين لإصدار تطبيقات جديدة عالية الجودة.
ابدأ بجولة تعريفية للمنتج أو احجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمعرفة كيفية الاستفادة من Engineering Lifecycle Management لمساعدة مؤسستك على التوسُّع، وتحسين شفافية البيانات، وتحقيق الامتثال، والسعي نحو الأتمتة.