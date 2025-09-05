من المعروف أن مشاريع البنية التحتية معقدة للغاية، وعادةً ما تتضمن العديد من الأجزاء المتحركة، وفرق المشاركين، ومراحل متعددة من الإنجاز. ورغم أن مثل هذه المشاريع تتطلب كميات هائلة من التمويل، فإنها تمثِّل أيضًا استثمارًا كبيرًا في رأس المال البشري. يمكن أن تؤثِّر هذه المشاريع في كثير من الأحيان على حياة وسلامة كل شخص داخل هذا المجتمع - أو حتى الأشخاص من أماكن أخرى.