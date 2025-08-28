يواجه مصنِّعو المعدات الأصلية في قطاع السيارات والمورِّدون تحديات تطوير منتجات تزداد تعقيدًا، مع تقليل دورات الإنتاج، وتحسين الجودة، وتقديم وظائف جديدة.

يوفر IBM Engineering Lifecycle Management (ELM)، وهو محفظة متكاملة من أدوات إدارة هندسة الأنظمة والبرمجيات، الأساس المثالي للتعامل مع هذه التحديات.