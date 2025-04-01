برنامج IBM Engineering Test Management هو حلٌّ لإدارة الجودة التعاونية، متوفر للاستخدام في البيئات المحلية والسحابية، ويوفر تخطيطًا شاملاً للاختبار وإدارة أصول الاختبار، ويغطي كل شيء بدءًا من المتطلبات وحتى العيوب. يمكن لفِرَق العمل مشاركة المعلومات بسلاسة واستخدام الأتمتة لتسريع الجداول الزمنية للمشاريع المعقدة مع إعداد التقارير عن المقاييس في الوقت الحقيقي لاتخاذ قرارات إصدار مدروسة.
يتوفر IBM Engineering Test Management كجزء من حل IBM Engineering Lifecycle Management. وتشمل هذه المجموعة من الأدوات المتكاملة ما يلي: IBM Engineering Workflow Management، و IBM Engineering Test Management، و IBM Engineering Requirements Management DOORS Next.
استفد من خطط الاختبار التي تحقق أهداف الجودة وتتبَّع العناصر ذات الأولوية وباشر إدارة المسؤوليات.
يساعدك على إدارة المتطلبات التنظيمية والاستعداد لعمليات تدقيق الامتثال.
احصل دائمًا على حالة دقيقة وفي الوقت الحقيقي دون الحاجة إلى سؤال كل عضو في الفريق.
سرِّع الاختبار باستخدام النصوص المنسقة، والصور المدمجة، وإدخال البيانات المدعومة والتحقق منها لتحديد الاختبارات وتنفيذها بدقة.
استخدِم السحابة لبدء العمل بسرعة وركِّز اهتمامك على الابتكار التقني.
تتبَّع جميع موارد مختبرك في مكان واحد، سواء أكان مختبر اختبارات أم أجهزة افتراضية، وتأكَّد من توفُّر الموارد المطلوبة لتنفيذ خطة الاختبار الخاصة بك.