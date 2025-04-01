IBM Engineering Test Management
عزّز كفاءة وجودة الأنظمة وتسليم البرمجيات من خلال تخطيط الاختبارات، والتحكم في سير العمل، والتتبُّع، وإعداد تقارير المقاييس
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رسم توضيحي يعرض مجموعة صور من لوحات المعلومات والرسوم البيانية في IBM Engineering Test Management
التخطيط المدروس

برنامج IBM Engineering Test Management هو حلٌّ لإدارة الجودة التعاونية، متوفر للاستخدام في البيئات المحلية والسحابية، ويوفر تخطيطًا شاملاً للاختبار وإدارة أصول الاختبار، ويغطي كل شيء بدءًا من المتطلبات وحتى العيوب. يمكن لفِرَق العمل مشاركة المعلومات بسلاسة واستخدام الأتمتة لتسريع الجداول الزمنية للمشاريع المعقدة مع إعداد التقارير عن المقاييس في الوقت الحقيقي لاتخاذ قرارات إصدار مدروسة.

يتوفر IBM Engineering Test Management كجزء من حل IBM Engineering Lifecycle Management. وتشمل هذه المجموعة من الأدوات المتكاملة ما يلي: IBM Engineering Workflow Management، و IBM Engineering Test Management، و IBM Engineering Requirements Management DOORS Next.
تعرَّف على كيفية تقليل المخاطر من خلال إدارة الاختبارات

المزايا

تخطيط الاختبارات بناء الاختبارات تنفيذ الاختبارات التعاون بين الفِرق إعداد التقارير ولوحات المعلومات
المزايا
استخدام خطط اختبار شاملة

استفد من خطط الاختبار التي تحقق أهداف الجودة وتتبَّع العناصر ذات الأولوية وباشر إدارة المسؤوليات.
الامتثال للمتطلبات التنظيمية

يساعدك على إدارة المتطلبات التنظيمية والاستعداد لعمليات تدقيق الامتثال.
احصل على تقارير هادفة

احصل دائمًا على حالة دقيقة وفي الوقت الحقيقي دون الحاجة إلى سؤال كل عضو في الفريق.

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تحسين فرصة الاختبار

سرِّع الاختبار باستخدام النصوص المنسقة، والصور المدمجة، وإدخال البيانات المدعومة والتحقق منها لتحديد الاختبارات وتنفيذها بدقة.
التعجيل بالوقت المناسب للقيمة

استخدِم السحابة لبدء العمل بسرعة وركِّز اهتمامك على الابتكار التقني.

 
إدارة أجهزتك بشكل أفضل

تتبَّع جميع موارد مختبرك في مكان واحد، سواء أكان مختبر اختبارات أم أجهزة افتراضية، وتأكَّد من توفُّر الموارد المطلوبة لتنفيذ خطة الاختبار الخاصة بك.
اتخِذ الخطوة التالية

عزِّز كفاءة وجودة تسليم الأنظمة والبرمجيات من خلال تخطيط الاختبارات، والتحكم في سير العمل، والتتبُّع، وإعداد تقارير المقاييس — اكتشف المزيد من خلال مشاهدة عرض توضيحي مباشر.

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