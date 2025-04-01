يربط IBM Engineering Workflow Management (EWM) بين العمل المطلوب والعمل المنجز من خلال تمكين الفِرَق من إدارة الخطط والمهام وحالة المشاريع. وبفضل قابليته للتكيف مع أي عملية، يدعم تسريع دورات الإصدار وإدارة التبعيات بين المشاريع بمختلف أحجامها. يتوفر البرنامج على الخوادم المحلية والسحابية، ويقدِّم برامج خادم مجانية ويوفر خيارات تسعير مرنة.

يتوفر IBM Engineering Workflow Management مدمجًا أيضًا ضمن مجموعة عروض IBM Engineering Lifecycle Management، إلى جانب IBM Engineering Test Management و IBM Engineering Requirements Management DOORS Next.