ما المقصود بالبنية الوكيلية؟

تشير أطر العمل الوكيلية إلى أطر العمل التي تحدِّد كيفية قيام الوكلاء (سواء أكانوا اصطناعيين أم طبيعيين) بأداء المهام واتخاذ القرارات والتفاعل مع بيئتهم بطريقة مستقلة وذكية. توفِّر أطر العمل الهيكل والمبادئ التوجيهية لكيفية عمل الوكلاء والتفكير والتكيُّف في مختلَف السياقات.
البنى التفاعلية
تربط البنى التفاعلية الحالات مباشرةً بالإجراءات. وهي انعكاسية، وتتخذ قراراتها استنادًا إلى المحفزات الفورية من البيئة، بدلًا من الاعتماد على الذاكرة أو القدرات التنبؤية. لا يمكنها التعلم من الماضي أو التخطيط للمستقبل.
البنى القائمة على التفكير المسبق
البنية القائمة على التفكير المسبق هي نظام ذكاء اصطناعي يتخذ قراراته بناءً على الاستدلال والتخطيط ونماذج داخلية للعالم. على عكس البنية التفاعلية، يحلل الوكلاء في هذه البنية بيئتهم، ويتوقعون النتائج المستقبلية، ويتخذون قرارات مدروسة قبل التصرُّف.
البنى المعرفية
البنية الوكيلية المعرفية هي نظام ذكاء اصطناعي متقدم يُحاكي التفكير البشري، والاستدلال، والتعلُّم، واتخاذ القرار.
يشمل هؤلاء الوكلاء عناصر مثل الإدراك، والذاكرة، والاستدلال، والتكيُّف، حيث يتم تمثيل كل وكيل منهم بوحدة مستقلة، ما يُتيح لهم العمل في بيئات معقّدة وغير مؤكدة، مع التطوُّر المستمر بمرور الوقت. وهذا هو النوع الأكثر تقدمًا من البنى الوكيلية.
تُعَد بنية BDI (ويُشار إليها غالبًا كنموذج أو إطار عمل) مصممة لمحاكاة اتخاذ القرار العقلاني لدى الوكلاء الأذكياء، وتعتمد على إطار المعتقدات والرغبات والنوايا (Belief-Desire-Intention).
تُحاكي هذه البنية أسلوب التفكير البشري في وكيل BDI، وذلك من خلال:
مثال: "الباب مغلق".
مثال: "أريد دخول الغرفة".
مثال: "سأفتح الباب لدخول الغرفة".