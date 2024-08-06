ما المقصود بالنظام متعدد الوكلاء؟

تتفاعل الأنظمة أحادية الوكيل الذكية مع بيئتها لتخطيط المهام وتنفيذها بشكل مستقل، واستدعاء الأدوات، وإنتاج الاستجابات. توفر الأدوات المتاحة للوكيل معلومات قد لا تكون متاحة له بخلاف ذلك. وكما ذُكر سابقًا، يمكن أن تكون هذه المعلومات قاعدة بيانات يتم الوصول إليها عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) أو وكيل آخر. يوجد تمييز هنا بين الأنظمة أحادية الوكيل والأنظمة متعددة الوكلاء. عند استدعاء وكيل آخر كأداة، يكون هذا الوكيل الثانوي جزءًا من المحفزات البيئية للوكيل الأصلي، حيث يتم استيعاب المعلومات دون حدوث تعاون إضافي. أما الأنظمة متعددة الوكلاء، فتختلف عن ذلك من خلال دمج جميع الوكلاء داخل البيئة، حيث يقوم كل وكيل بنمذجة أهداف الوكلاء الآخرين وذاكرتهم وخطة عملهم.4 يمكن أن يكون الاتصال بين الوكلاء مباشرًا أو غير مباشر من خلال تعديل البيئة المشتركة.

كل كيان داخل النظام متعدد الوكلاء هو وكيل مستقل إلى حد ما. يتجلى هذا الاستقلال عادةً في قدرة الوكيل على التخطيط، واستدعاء الأدوات، والاستدلال العام. في النظام متعدد الوكلاء، يظل الوكلاء مستقلين، لكنهم أيضًا يتعاونون وينسقون داخل هياكل الوكلاء.3 لحل المشكلات المعقدة، يُعد كل من تواصل الوكلاء وحل المشكلات الموزع أمرًا أساسيًا. يمكن وصف هذا النوع من تفاعل الوكلاء بأنه التعلم المعزز متعدد الوكلاء. يمكن أن تتضمن المعلومات المشتركة من خلال هذا النوع من التعلم بيانات فورية يتم الحصول عليها عبر المستشعرات أو الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاركة تجارب الوكلاء في شكل معلومات حلقية. يمكن أن تتكون هذه الحلقات من تسلسلات من الأحاسيس، والإجراءات، والسياسات المكتسبة. وأخيرًا، يمكن للوكلاء مشاركة تجاربهم في الوقت الفعلي لمنع الوكلاء الآخرين من إعادة تعلم السياسات نفسها بشكل متكرر.5

تُعد الأنظمة أحادية الوكلاء قوية بحد ذاتها، حيث يمكنها إنشاء المهام الفرعية، واستخدام الأدوات، والتعلم من خلال تفاعلاتها. ويُعزز السلوك الجماعي للأنظمة متعددة الوكلاء من دقة الأداء، وقابليته للتكيف، وقدرته على التوسع. تميل الأنظمة متعددة الوكلاء إلى التفوق على الأنظمة أحادية الوكيل بفضل الاستخدام المشترك لموارد متعددة، والتحسين، والأتمتة. فبدلاً من أن يتعلم كل وكيل السياسات نفسها بشكل مستقل، يمكن مشاركة التجارب المكتسبة لتحسين تعقيد الوقت والكفاءة.5