مهام سير العمل الوكيلي هي عمليات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي حيث يتخذ وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين القرارات والإجراءات وينسِّقون المهام بأقل قدر من التدخل البشري. يستفيد سير العمل هذا من العناصر الأساسية للوكلاء الأذكياء مثل الاستدلال والتخطيط واستخدام الأدوات لتنفيذ المهام المعقدة بكفاءة. تتَّبِع الأتمتة، مثل أتمتة العمليات الآلية (RPA)، قواعد وأنماط تصميم محددة مسبقًا. يمكن أن يكون هذا النهج كافيًا للمهام المتكررة التي تتَّبِع بنية قياسية. مهام سير العمل الوكيلي ديناميكية، وتوفِّر مزيدًا من المرونة من خلال التكيُّف مع البيانات في الوقت الفعلي والظروف غير المتوقعة. تتعامل مهام سير عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي مع المشكلات المعقدة بطريقة متعددة الخطوات وتكرارية، ما يمكِّن وكلاء الذكاء الاصطناعي من تقسيم عمليات الأعمال، والتكيُّف ديناميكيًا، وتحسين أفعالهم بمرور الوقت.

من خلال تمكين الذكاء الاصطناعي التوليدي من التعامل مع مهام سير العمل المعقدة، تستفيد المؤسسات من تحسين الكفاءة التشغيلية وقابلية التوسع واتخاذ القرارات المستنيرة. ومع استمرارنا في مشاهدة التطورات في التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، أصبحت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أكثر شيوعًا في الصناعات التي تسعى إلى أتمتة العمليات وتحسينها مع تقليل الاعتماد على الرقابة البشرية. لا تقتصر تأثيرات تطوُّر نماذج الذكاء الاصطناعي على تطوير البرمجيات فحسب، بل تمتد أيضًا إلى قطاعات مثل الرعاية الصحية، والتمويل، والموارد البشرية، وغيرها الكثير.