ما المقصود بالمطالبة الصفرية؟

من أبرز مميزات نماذج الأساس هو أنه يمكن تكييفها مع العديد من حالات الاستخدام دون الحاجة إلى بيانات تدريب إضافية. في المطالبة الصفرية، يُطلب من النموذج توليد استجابة دون تلقي مثال على الإخراج المطلوب لحالة الاستخدام. وتُعَد المطالبة الصفرية تطبيقًا للتعلم الصفري، وهو نمط تعلم آلي يطلب من النماذج إجراء تنبؤات باستخدام بيانات تدريب صفرية.

في المثال أدناه، يتم توجيه نموذج granite-3-8b-instruct من IBM من سلسلة Granite من IBM باستخدام مطالبة صفرية في حالة استخدام التصنيف.2 في هذه الحالة، يطلب من النموذج تصنيف مشكلة تكنولوجيا المعلومات على أنها تنتمي إلى الفئة "مرتفعة" أو الفئة "منخفضة"، ما يشير إلى إلحاح المشكلة. في هذا المثال، يستنتج النموذج تصنيف "مرتفعة" للمطالبة (كما هو موضَّح بواسطة المخرجات بالخط الغامق)، وهي استجابة مناسبة في هذا السياق.

ملاحظة: تم تنفيذ المطالبة في IBM watsonx.ai Prompt Lab باستخدام وضع "Freeform".

حدِّد اسم الفئة للمشكلة الموضَّحة: عالية أو متوسطة أو منخفضة. توقَّع فقط اسم الفئة للمشكلة الأخيرة، وقدِّم وصفًا قصيرًا لسبب اختيار هذا الاسم.

اسم الفئة: عالية

الوصف: مشكلة ذات تكلفة عمل عالية أو تؤثِّر في العديد من المستخدمين أو كلاهما.

اسم الفئة: متوسطة

الوصف: مشكلة تقع في مكان ما بين الفئة العالية والمنخفضة.

اسم الفئة: منخفضة

الوصف: مشكلة لها تأثير في عدد قليل من المستخدمين، أو ليست لها تكلفة تجارية عالية أو كلاهما.

المشكلة: أبلغ المستخدمون عن عدم قدرتهم على تحميل الملفات.

الفئة: عالية

الوصف: تُعَد هذه المشكلة عالية الخطورة؛ لأنها تؤثِّر في العديد من المستخدمين ولها تكلفة تجارية عالية. إن عدم القدرة على تحميل الملفات قد يمنع المستخدمين من إكمال مهامهم، ما قد يؤدي إلى حدوث تأخيرات وانخفاض الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثِّر هذه المشكلة في العديد من الأقسام أو الفرق، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الأعمال.

غالبًا ما تكون استراتيجية المطالبة الصفرية هي استراتيجية هندسة المطالبات الافتراضية عند تكليف نموذج بمشكلة جديدة.1يوضِّح هذا المثال كيف من المتوقع أن يُنشئ النموذج استنتاجًا مناسبًا دون أي أمثلة صريحة للاستجابات. يحاكي سيناريو المطالبة الصفرية التعلم البشري في تطبيق المعرفة السابقة لحل المشكلات الجديدة.3