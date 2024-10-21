المطالبات الثابتة موجَّهة للمستخدم وتتطلب تفاعلًا منه. يمكن اعتبار المطالبة الثابتة كقالب أو تعليمات للنموذج اللغوي الكبير لإنشاء استجابات. سيتم تقديم مثال على المطالبة الثابتة في ما يلي. ننصحك بزيارة صفحة وثائق IBM للمزيد من المعلومات حول هذا النوع من المطالب وأنواع أخرى متعددة.

###For demonstration purposes only. It is not necessary to run this code block.

hard_prompt_template = """Generate a summary of the context that answers the question. Explain the answer in multiple steps if possible.

Answer style should match the context. Ideal Answer length is 2-3 sentences.



{context}

Question: {question}

Answer:

"""

باستخدام قالب المطالبة الثابت هذا، يمكن تزويد النموذج اللغوي الكبير بإرشادات محددة حول الهيكل والنمط المضلين للمخرجات. ومن خلال هذه المطالبة الصريحة، سيكون من المرجح أن ينتج النموذج اللغوي الكبير استجابات مرغوبًا فيها ذات جودة أعلى.

على عكس المطالبات الثابتة، لا تتم كتابة المطالبات المرنة بلغة طبيعية. بدلًا من ذلك، تتم تهيئة المطالبة كمتجهات رقمية يولدها الذكاء الاصطناعي وتُضاف في بداية كل تضمين للإدخال، بحيث يتم تلخيص المعرفة المستمدة من النموذج الأكبر. يمتد هذا النقص في قابلية التفسير إلى الذكاء الاصطناعي الذي يختار المطالبات المحسَّنة لمهمة معينة. في كثير من الأحيان، لا يتمكن الذكاء الاصطناعي من تفسير سبب اختياره لهذه التضمينات. بالمقارنة مع طرق المطالبة الأخرى، فإن هذه الرموز المميزة الافتراضية أقل تكلفة من الناحية الحسابية مقارنةً بالضبط الدقيق؛ لأن النموذج نفسه يظل مجمدًا بأوزان ثابتة. تميل المطالبات المرنة أيضًا إلى التفوق على المطالبات الثابتة التي تم تصميمها بواسطة البشر.

سنتعامل في هذا البرنامج التعليمي مع المطالبات المرنة لضبط المطالبات.