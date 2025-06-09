يُعَد التخزين المؤقت للمطالبات طريقة لتخزين ثم إعادة استخدام الاستجابات الناتجة عن المطالبات التي تم تنفيذها عند العمل مع النماذج اللغوية مثل IBM Granite. إذا تكرَّر نفس الإدخال (المطالبة)، فبدلًا من إجراء استدعاء جديد لواجهة API، سيسترجع التطبيق الاستجابة المخزَّنة مسبقًا في ذاكرة التخزين المؤقت للمطالبات.

فكِّر في التخزين المؤقت للمطالبات كنوع من "الذاكرة" للتطبيق. يحتفظ النظام بنتائج الاستعلامات السابقة لتوفير وقت المعالجة من خلال عدم الاضطرار إلى تكرار الطلبات للإدخال نفسه.