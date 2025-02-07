يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على مجموعات ضخمة من البيانات، والتي يتم جمع الكثير منها من الإنترنت. لا يستطيع مطورو الذكاء الاصطناعي عادة الوصول إلى البيانات المتخصصة، مثل البيانات الخاصة بالمؤسسة والبيانات الداخلية. عندما ترغب المؤسسات في تطبيق النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لتلبية احتياجات محددة، فإنها تحتاج إلى تعديل الطريقة التي يعمل نموذج الذكاء الاصطناعي بها لإنتاج المخرجات والسلوك المطلوب.

تساعد هندسة المطالبات والتوليد المعزز بالاسترجاع والضبط الدقيق على تحسين مخرجات النماذج اللغوية الكبيرة لتناسب حالات الاستخدام المستهدفة. وباستخدامها، يمكن لعلماء البيانات الحصول على أداء أفضل في المراحل النهائية، ودقة أكبر في المجال المحدد، ومخرجات تفي بمتطلبات التنسيق أو اللغة أو المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.