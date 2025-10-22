مرحبًا بك في موردك المثالي لإتقان هندسة المطالبات في 2025. يقدِّم هذا الدليل الشامل مجموعة منتقاة من الأدوات والدروس والأمثلة الواقعية لمساعدة المتعلمين بمختلَف مستوياتهم على فهم تقنيات هندسة المطالبات وتطبيقها بفاعلية.

مع استمرار الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعادة تشكيل الصناعات، أصبحت القدرة على صياغة مطالبات دقيقة لنماذج الذكاء الاصطناعي -بما في ذلك النماذج اللغوية الكبيرة مثل GPT-4 من OpenAI، وGranite من IBM، وClaude من Anthropic، وBard من Google، وDALL·E وStable Diffusion- مهارة أساسية. سواء أكنت تعمل مع أنظمة خاصة أم تستكشف بدائل مفتوحة المصدر، فإن هندسة المطالبات هي المفتاح لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تُعَد هندسة المطالبات هي البرمجة الجديدة. في عالم يزداد اعتماده على التعلم الآلي، أصبحت القدرة على التواصل مع الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام اللغة الطبيعية أمرًا ضروريًا. سيساعدك هذا الدليل على تصميم المطالبات وتحسينها لتحقيق نتائج فعَّالة - سواء في تطوير التطبيقات أم أتمتة سير العمل أم استكشاف التعبير الإبداعي.

بدءًا من المفاهيم الأساسية إلى الاستراتيجيات المتقدمة، يُعَد هذا الدليل مرجعك الأساسي لاستكشاف عالم النماذج اللغوية الكبيرة، وتصميم مطالبات الذكاء الاصطناعي، والابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي.