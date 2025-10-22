في هذا البرنامج التعليمي، سنتَّبع تعليمات خطوة بخطوة لتطبيق تقنية هندسة المطالبات المعروفة باسم المطالبة القائمة على الأدوار. سنستخدم نموذج IBM® Granite لتعيين شخصيات لمخرجات النموذج الدقيقة.

المطالبة القائمة على الأدوار هي تقنية في هندسة المطالبات توجِّه نموذج الذكاء الاصطناعي لتبنّي دور أو شخصية محددة عند توليد الاستجابة. يمكن استخدام هذه التقنية لتوجيه أسلوب النموذج ونبرته وسلوكه، ما يؤدي إلى مخرجات أكثر جاذبية.

تهدف هندسة المطالبات إلى تحسين مدخلات النموذج كي يردّ بإجابات مناسبة وذات معنى. تُعَد كلٌّ من المطالبة الصفرية والمطالبة بخطوات قليلة تقنيتين شائعتين للتفاعل مع النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). تمتلك النماذج اللغوية الكبيرة قدرة طبيعية على أداء مهام معالجة اللغات الطبيعية (NLP)؛ نظرًا لقدرتها على معالجة اللغة البشرية وتفسيرها. تُعَد القدرات اللغوية لنماذج الذكاء الاصطناعي ذات قيمة كبيرة للمهام التي تتراوح من محادثات روبوت المحادثة والتفاعلات متعددة الوكلاء إلى الكتابة الإبداعية المفتوحة.

يصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر تخصيصًا عندما يُطلب من النموذج اللغوي الكبير التصرُّف كشخصية محددة لتلبية احتياجات دور معين. يمكن أن تكون استجابات الذكاء الاصطناعي أكثر دقة وصلة عند مطالبتها لأول مرة بدور معين. تستفيد نماذج الذكاء الاصطناعي من مجموعات البيانات الضخمة بحيث يمكن أن يكون الدور المعين أي شيء من معلم أو شخصية تاريخية أو مندوب مبيعات أو غير ذلك، ولا يَحُدّها سوى ما يمكن أن يفكر به المرء. هذه القدرة هي ما تجعل تقنية المطالبة القائمة على الأدوار، المعروفة أيضًا باسم المطالبة القائمة على الشخصيات، أداة قوية للغاية. إن قدرة نموذج الذكاء الاصطناعي على التكيف تجعله خبيرًا في التمويه، قادرًا على إنتاج ردود مخصصة لتلبية احتياجات المستخدم أو النظام.