1. ملف التعريف: تحديد هوية الوكيل

يمنح ملف التعريف الوكيل هويته من خلال تضمين معلومات مثل الخصائص الديموغرافية وسمات الشخصية والسياق الاجتماعي. تضمن هذه العملية أن الوكيل يمكنه التفاعل بطريقة مخصصة. يمكن إنشاء ملفات التعريف يدويًا، أو إنشاؤها بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي مثل نماذج IBM Granite أو GPT (المحول التوليدي المدرب مسبقًا) من OpenAI، أو محاذاتها مع مجموعات بيانات محددة لتلبية متطلبات المهمة. من خلال الاستفادة من هندسة الموجِّهات، يمكن تحسين ملفات التعريف بشكل ديناميكي لتحسين الاستجابات. بالإضافة إلى ذلك، ضمن تنسيق الوكلاء المتعددين، يساعد ملف التعريف على تحديد الأدوار والسلوكيات، ما يضمن التنسيق السلس عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي وأنظمة صنع القرار.

2. الذاكرة: تخزين السياق واستخدامه

تساعد الذاكرة الوكيل على الاحتفاظ بالتفاعلات السابقة واسترجاعها، ما يُتيح تقديم الاستجابات السياقية. يمكن أن تكون موحَّدة (كل البيانات في مكان واحد) أو هجينة (منظمة وغير منظمة). تُتيح العمليات التي تشمل القراءة والكتابة والتفكير للوكيل التعلم من التجربة وتقديم نتائج متسقة ومستنيرة. تعزز الذاكرة المُنظَّمة بشكل جيد تنسيق الوكلاء المتعددين من خلال ضمان قدرة مختلَف الوكلاء، بما في ذلك الوكلاء المتخصصون في مهام محددة، على مشاركة البيانات واسترجاعها بكفاءة. في أطر العمل مثل AutoGen وCrew AI تؤدي الذاكرة دورًا حاسمًا في الحفاظ على الاستمرارية داخل النظام البيئي للوكلاء المتعاونين، ما يضمن التنسيق السلس وتنفيذ المهام بشكل مثالي.

3. التخطيط: وضع استراتيجيات للإجراءات

يُتيح عنصر التخطيط للوكيل وضع الاستراتيجية لتحقيق الأهداف. يمكن أن يتبع خطوات محددة مسبقًا أو يتكيف ديناميكيًا بناءً على التعليقات الواردة من البيئة أو البشر أو نموذج LLM نفسه. من خلال دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من قاعدة المعرفة، يمكن تحسين التخطيط لتعزيز كفاءة التفكير ودقة حل المشكلات. في تطبيقات LLM، يؤدي التخطيط دورًا حاسمًا في ضمان فهم اللغة الطبيعية وصناعة القرار التي تتماشى مع أهداف الوكيل. بالإضافة إلى ذلك، تعزز تقنيات الاسترجاع المعززة قدرة الوكيل على الوصول إلى المعلومات ذات الصلة ديناميكيًا، ما يحسِّن دقة الاستجابة. تضمن هذه المرونة استمرار فعالية الوكيل في السيناريوهات المتغيرة، خاصة في التنسيق متعدد الوكلاء، حيث ينسِّق مختلَف الوكلاء خططهم لتحقيق أهداف معقدة مع الحفاظ على قابلية التوسع للتعامل مع المهام الكبيرة والمتنوعة.

4. الإجراء: تنفيذ القرارات

الإجراءات هي طريقة الوكيل للتفاعل مع العالم، سواء من خلال إكمال المهام أم جمع المعلومات أم التواصل. وهي تستخدم الذاكرة والتخطيط لتوجيه التنفيذ، وتستخدم الأدوات عند الحاجة، وتكيِّف حالتها الداخلية بناءً على النتائج من أجل التحسين المستمر. يضمن تحسين خوارزمية تنفيذ الإجراء تحقيق الكفاءة، خاصةً عند دمج نماذج الاستدلال المدعومة بمحولات GPT وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لاتخاذ القرارات في الوقت الفعلي.

من خلال دمج هذه العناصر، يحوِّل إطار العمل نماذج LLM إلى وكلاء قابلين للتكيف قادرين على الاستدلال والتعلم وأداء المهام بشكل مستقل. ويُعَد هذا التصميم القائم على الوحدات مثاليًا لتطبيقات مثل خدمة العملاء، والمساعدة على البحث، وحل المشكلات الإبداعي.