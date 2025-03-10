يشير تنسيق وكلاء LLM إلى عملية إدارة وتنسيق التفاعلات بين نموذج لغوي كبير (LLM) وأدوات أو واجهات برمجة تطبيقات أو عمليات مختلفة لأداء مهام معقدة داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي. يتضمن ذلك هيكلة سير العمل حيث يعمل وكيل الذكاء الاصطناعي، المدعوم من الذكاء الاصطناعي، كصانع قرار مركزي أو محرك تفكير، وينظِّم أفعاله بناءً على المدخلات والسياق والمخرجات من الأنظمة الخارجية. باستخدام إطار عمل التنسيق، يمكن لنماذج LLM التكامل بسلاسة مع واجهات برمجة التطبيقات وقواعد البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى، ما يُتيح وظائف مثل روبوتات المحادثة وأدوات الأتمتة. تعمل أطر عمل الوكلاء مفتوحة المصدر على تعزيز قدرة هذه الأنظمة على التكيف، ما يجعل نماذج LLM أكثر فاعلية في السيناريوهات الواقعية.
كثير من الناس يسيئون فهم الفرق بين تنسيق LLM وتنسيق وكلاء LLM. ويسلِّط الرسم التوضيحي التالي الضوء على الاختلافات الرئيسية:
في هذا البرنامج التعليمي، ستتعلم كيفية بناء وكيل مستقل مدعوم بنماذج لغوية كبيرة (LLMs) باستخدام نماذج IBM Granite وLangChain. سنستكشف كيف يستفيد الوكلاء من العناصر الرئيسية مثل الذاكرة والتخطيط والعمل لأداء مهام ذكية. ستقوم أيضًا بتنفيذ نظام عملي يعالج نصًا من كتاب، ويجيب عن الاستفسارات بشكل ديناميكي، ويقيّم أداءه باستخدام مقاييس الدقة مثل BLEU والدقة والاسترجاع ودرجة F1.
يوفر الإطار المقدَّم في الشكل 1 تصميمًا شاملًا للوكلاء المستقلين القائمين على النموذج اللغوي الكبير (LLM)، مع التركيز على التفاعل بين العناصر الرئيسية: الملف الشخصي والذاكرة والتخطيط والعمل. يمثِّل كل عنصر مرحلة حاسمة في بناء وكيل مستقل قادر على التفكير واتخاذ القرار والتفاعل مع البيئات الديناميكية.1
1. ملف التعريف: تحديد هوية الوكيل
يمنح ملف التعريف الوكيل هويته من خلال تضمين معلومات مثل الخصائص الديموغرافية وسمات الشخصية والسياق الاجتماعي. تضمن هذه العملية أن الوكيل يمكنه التفاعل بطريقة مخصصة. يمكن إنشاء ملفات التعريف يدويًا، أو إنشاؤها بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي مثل نماذج IBM Granite أو GPT (المحول التوليدي المدرب مسبقًا) من OpenAI، أو محاذاتها مع مجموعات بيانات محددة لتلبية متطلبات المهمة. من خلال الاستفادة من هندسة الموجِّهات، يمكن تحسين ملفات التعريف بشكل ديناميكي لتحسين الاستجابات. بالإضافة إلى ذلك، ضمن تنسيق الوكلاء المتعددين، يساعد ملف التعريف على تحديد الأدوار والسلوكيات، ما يضمن التنسيق السلس عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي وأنظمة صنع القرار.
2. الذاكرة: تخزين السياق واستخدامه
تساعد الذاكرة الوكيل على الاحتفاظ بالتفاعلات السابقة واسترجاعها، ما يُتيح تقديم الاستجابات السياقية. يمكن أن تكون موحَّدة (كل البيانات في مكان واحد) أو هجينة (منظمة وغير منظمة). تُتيح العمليات التي تشمل القراءة والكتابة والتفكير للوكيل التعلم من التجربة وتقديم نتائج متسقة ومستنيرة. تعزز الذاكرة المُنظَّمة بشكل جيد تنسيق الوكلاء المتعددين من خلال ضمان قدرة مختلَف الوكلاء، بما في ذلك الوكلاء المتخصصون في مهام محددة، على مشاركة البيانات واسترجاعها بكفاءة. في أطر العمل مثل AutoGen وCrew AI تؤدي الذاكرة دورًا حاسمًا في الحفاظ على الاستمرارية داخل النظام البيئي للوكلاء المتعاونين، ما يضمن التنسيق السلس وتنفيذ المهام بشكل مثالي.
3. التخطيط: وضع استراتيجيات للإجراءات
يُتيح عنصر التخطيط للوكيل وضع الاستراتيجية لتحقيق الأهداف. يمكن أن يتبع خطوات محددة مسبقًا أو يتكيف ديناميكيًا بناءً على التعليقات الواردة من البيئة أو البشر أو نموذج LLM نفسه. من خلال دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من قاعدة المعرفة، يمكن تحسين التخطيط لتعزيز كفاءة التفكير ودقة حل المشكلات. في تطبيقات LLM، يؤدي التخطيط دورًا حاسمًا في ضمان فهم اللغة الطبيعية وصناعة القرار التي تتماشى مع أهداف الوكيل. بالإضافة إلى ذلك، تعزز تقنيات الاسترجاع المعززة قدرة الوكيل على الوصول إلى المعلومات ذات الصلة ديناميكيًا، ما يحسِّن دقة الاستجابة. تضمن هذه المرونة استمرار فعالية الوكيل في السيناريوهات المتغيرة، خاصة في التنسيق متعدد الوكلاء، حيث ينسِّق مختلَف الوكلاء خططهم لتحقيق أهداف معقدة مع الحفاظ على قابلية التوسع للتعامل مع المهام الكبيرة والمتنوعة.
4. الإجراء: تنفيذ القرارات
الإجراءات هي طريقة الوكيل للتفاعل مع العالم، سواء من خلال إكمال المهام أم جمع المعلومات أم التواصل. وهي تستخدم الذاكرة والتخطيط لتوجيه التنفيذ، وتستخدم الأدوات عند الحاجة، وتكيِّف حالتها الداخلية بناءً على النتائج من أجل التحسين المستمر. يضمن تحسين خوارزمية تنفيذ الإجراء تحقيق الكفاءة، خاصةً عند دمج نماذج الاستدلال المدعومة بمحولات GPT وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لاتخاذ القرارات في الوقت الفعلي.
من خلال دمج هذه العناصر، يحوِّل إطار العمل نماذج LLM إلى وكلاء قابلين للتكيف قادرين على الاستدلال والتعلم وأداء المهام بشكل مستقل. ويُعَد هذا التصميم القائم على الوحدات مثاليًا لتطبيقات مثل خدمة العملاء، والمساعدة على البحث، وحل المشكلات الإبداعي.
يوضِّح هذا البرنامج التعليمي كيفية إنشاء وكيل معرفة قابل للاستعلام مصمم لمعالجة المستندات النصية الكبيرة (مثل الكتب) والإجابة عن استعلامات المستخدم بدقة. باستخدام نماذج IBM Granite وLangChain، تم بناء الوكيل وفقًا للمبادئ الموضحة في إطار عمل الوكلاء المستقلين القائمين على نماذج LLM. تتوافق عناصر إطار العمل بسلاسة مع سير عمل الوكيل لضمان القدرة على التكيف والاستجابات الذكية.
دعونا نتعرَّف على كيفية تطبيق إطار العمل في حالة الاستخدام الخاصة بنا.
ملف التعريف: تم تصميم الوكيل بملف تعريف "مساعد المعرفة"، مع التركيز على مهام التلخيص والإجابة عن الأسئلة والاستدلال. يتم تخصيص سياقه لمعالجة مستند معين (على سبيل المثال، مغامرات شيرلوك هولمز).
الذاكرة: يستخدم الوكيل ذاكرة هجينة عن طريق تضمين أجزاء من الكتاب في مخزن المتجهات FAISS. تُتيح له هذه القدرة استرجاع السياق ذي الصلة ديناميكيًا أثناء الاستعلامات. تضمن عمليات الذاكرة مثل القراءة (الاسترجاع) والكتابة (تحديث التضمينات) قدرة الوكيل على التكيف مع الاستعلامات الجديدة بمرور الوقت.
التخطيط: يتضمن حل الاستعلامات الاستدلال أحادي المسار. يقوم الوكيل باسترداد أجزاء النص ذات الصلة، وإنشاء إجابات باستخدام Granite LLM من IBM، وتقييم النتائج للتأكد من دقتها. يضمن التخطيط دون تعليقات البساطة، بينما تسمح بنية النظام المرنة بدمج حلقات التعليقات في الإصدارات المستقبلية.
الإجراء: ينفِّذ الوكيل حل الاستعلام من خلال دمج استرجاع الذاكرة ومعالجة LLM. وينجز مهامًا مثل توليد الإجابات، وحساب مقاييس الدقة (BLEU، والدقة، والاستدعاء، ودرجة F1)، وعرض النتائج بصريًا لتفسيرها من قِبَل المستخدم. تعكس هذه المخرجات قدرة الوكيل على التصرف بذكاء بناءً على التفكير والتخطيط.
تحتاج إلى حساب IBM Cloud لإنشاء مشروع watsonx.ai .
رغم توفُّر عدة أدوات للاختيار منها، يُرشدك هذا البرنامج التعليمي خلال خطوات إعداد حساب IBM لاستخدام Jupyter Notebook.
تفتح هذه الخطوة بيئة دفتر ملاحظات حيث يمكنك نسخ التعليمات البرمجية من هذا البرنامج التعليمي. أو يمكنك تنزيل هذا الدفتر إلى نظامك المحلي وتحميله إلى مشروع watsonx.ai كأصل. لمشاهدة المزيد من البرامج التعليمية حول Granite، تفضَّل بزيارة مجتمع IBM Granite. هذا البرنامج التعليمي متاح أيضًا على Github.
للعمل باستخدام إطار عمل LangChain ودمج IBM WatsonxLLM، نحتاج إلى تثبيت بعض المكتبات الأساسية. لنبدأ بتثبيت الحزم المطلوبة:
ملاحظة: إذا كنت تستخدم إصدارًا قديمًا من
في خلية التعليمات البرمجية السابقة،
تضمن هذه الخطوة أن تكون بيئتك جاهزة للمهام القادمة.
الآن بعد أن قمنا بتثبيت المكتبات الضرورية، دعنا نستورد الوحدات المطلوبة لهذا البرنامج التعليمي:
في خلية التعليمات البرمجية السابقة،
تؤدي هذه الخطوة إلى إعداد جميع الأدوات والوحدات التي نحتاجها لمعالجة النصوص وإنشاء التضمينات وتخزينها في قاعدة بيانات متجهات والتفاعل مع WatsonxLLM من IBM.
يضبط هذا الكود بيانات الاعتماد للوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات IBM Watson machine learning (WML) ويضمن تكوين معرِّف المشروع بشكل صحيح.
يقوم هذا الكود بتهيئة IBM WatsonXLLM للاستخدام في التطبيق:
تعمل هذه الخطوة على إعداد WatsonXLLM لتوليد الاستجابات في سير العمل.
لمعالجة النص من مستند، نحتاج إلى وظيفة يمكنها قراءة محتوياته واستخراجها. تم تصميم الوظيفة التالية للتعامل مع ملفات النص العادي:
هذه الوظيفة،
تتم قراءة محتوى الملف بالكامل في متغير يُعرَف باسم
تُتيح لنا هذه الوظيفة معالجة ملف الإدخال (مغامرات شيرلوك هولمز) واستخراج محتواه لمزيد من العمليات مثل تقسيم النص وتضمينه. وتضمن أن النص الخام متاح بسهولة للتحليل.
لمعالجة وفهرسة كتل كبيرة من النص بكفاءة، نحتاج إلى تقسيم النص إلى أجزاء أصغر يمكن التحكم فيها. تتعامل الوظيفة التالية مع هذه المهمة:
يتم
تضمن هذه الوظيفة استمرارية السياق عبر الأجزاء. تستخدم الوظيفة
يُعَد هذا الأمر ضروريًا عند العمل مع مستندات كبيرة، حيث غالبًا ما تكون نماذج اللغة ذات قيود رمزية ولا يمكنها معالجة النصوص الطويلة بشكل مباشر.
لتفعيل البحث الدلالي الفعَّال، نحتاج إلى تحويل أجزاء النص إلى تضمينات متجهية وتخزينها في فهرس قابل للبحث. تستخدم هذه الخطوة تضمينات FAISS وHuggingFace لإنشاء فهرس المتجه، ما يشكِّل الأساس لاسترجاع المعلومات ذات الصلة استنادًا إلى الاستعلامات.
يتم
تبدأ أولًا بتهيئة نموذج HuggingFaceEmbeddings
ثم تستخدم الوظيفة
يتم إرجاع مخزن المتجهات الناتج وسيتم استخدامه للعثور على أجزاء ذات صلة استنادًا إلى استعلامات المستخدم، ما يشكِّل العمود الفقري لعملية البحث والاسترجاع الخاصة بالوكيل.
تتضمن هذه الخطوة الاستعلام عن مؤشر المتجه لاسترداد المعلومات ذات الصلة واستخدام نموذج Granite LLM من IBM لتوليد استجابة محددة. من خلال دمج البحث عن التشابه واستدلال LLM، توفِّر الوظيفة عملية حل استعلام ديناميكية وذكية.
يتم
يُجري أولًا بحثًا عن التشابه في فهرس المتجه لاسترداد أجزاء النص الأكثر صلة. هذه الأجزاء، يُشار إليها باسم
ثم تُنشئ الوظيفة موجِّهًا من خلال الجمع بين الاستعلام والسياق الذي تم استرجاعه. يتم تمرير هذا الموجِّه إلى
طوال العملية، تتم طباعة الخطوات الوسيطة مثل
وأخيرًا، تعرض الوظيفة قاموسًا يحتوي على جميع العناصر، بما في ذلك عملية التفكير، والإجراء المتخذ، والملاحظة التي تم استرجاعها، والإجابة النهائية.
تُعَد هذه الخطوة بالغة الأهمية لتحويل استرجاع البيانات الخام إلى رؤى قابلة للتنفيذ وذات معنى من خلال استخدام قدرات الاستدلال في نموذج LLM.
تعمل هذه الخطوة على معالجة الاستعلامات المتعددة بشكل ديناميكي، واسترجاع المعلومات ذات الصلة، وحفظ النتائج بتنسيق منظم للتحليل. تُدمج الوظيفة الاستعلام وهيكلة البيانات وقدرات التصدير.
يتم
لكل استعلام، يستخدم
بمجرد معالجة جميع الاستعلامات، يتم تحويل قائمة النتائج إلى إطار بيانات pandas. يُتيح هذا التنسيق الجدولي إمكانية تحليل وتصوُّر نتائج الاستعلام بسهولة. تتم طباعة إطار البيانات للمراجعة وحفظه كملف CSV للاستخدام في المستقبل.
هذه الخطوة ضرورية لتنظيم المخرجات بتنسيق سهل الاستخدام، ما يُتيح تنفيذ المهام النهائية مثل تقييم الدقة والتصور.
تجمع هذه الخطوة جميع الخطوات السابقة في سير عمل واحد لمعالجة ملف نصي والإجابة عن استفسارات المستخدمين وحفظ النتائج بتنسيق منظم. تعمل
دعونا نتعرَّف على كيفية تنفيذ سير العمل هذا:
إدخال ملف نصي: يحدِّد المتغير
استخراج النص: يتم استدعاء الوظيفة
تقسيم النص: يتم تقسيم النص المستخرج إلى أجزاء أصغر باستخدام
إنشاء فهرس متجه: يتم تحويل أجزاء النص إلى تضمينات وتخزينها في
تحديد الاستعلامات: يتم توفير قائمة من نماذج الاستعلامات، كلٌّ منها مصمم لاسترجاع معلومات محددة من النص. سيتم الرد على هذه الاستفسارات من قِبَل الوكيل.
استعلامات العملية: تعمل
تجمع هذه الخطوة جميع عناصر البرنامج التعليمي في سير عمل متماسك. يقوم بأتمتة العملية من استخراج النص إلى حل الاستعلام، ما يسمح لك باختبار قدرات الوكيل وفحص النتائج بتنسيق منظم.
لتنفيذ سير العمل، ما عليك سوى استدعاء وظيفة
المخرجات
> Entering new AgentExecutor chain... Thought: The query 'What is the plot of 'A Scandal in Bohemia'?' requires context from the book to provide an accurate response. Action: Search FAISS Vector Store Action Input: "What is the plot of 'A Scandal in Bohemia'?" Observation: I. A SCANDAL IN BOHEMIA I. “I was aware of it,” said Holmes dryly. “The circumstances are of great delicacy, and every precaution has to be taken to quench what might grow to be an immense scandal and seriously compromise one of the reigning families of Europe. To speak plainly, the matter implicates the great House of Ormstein, hereditary kings of Bohemia.” “I was also aware of that,” murmured Holmes, settling himself down in his armchair and closing his eyes. Contents I. A Scandal in Bohemia II. The Red-Headed League III. A Case of Identity IV. The Boscombe Valley Mystery V. The Five Orange Pips VI. The Man with the Twisted Lip VII. The Adventure of the Blue Carbuncle VIII. The Adventure of the Speckled Band IX. The Adventure of the Engineer’s Thumb X. The Adventure of the Noble Bachelor XI. The Adventure of the Beryl Coronet XII. The Adventure of the Copper Beeches Thought: Combining retrieved context with the query to generate a detailed answer. /var/folders/4w/smh16qdx6l98q0534hr9v52r0000gn/T/ipykernel_2648/234523588.py:23: LangChainDeprecationWarning: The method `BaseLLM.__call__` was deprecated in langchain-core 0.1.7 and will be removed in 1.0. Use :meth:`~invoke` instead. final_answer = llm(prompt) Final Answer: Step 1: Identify the main characters and their roles. - Sherlock Holmes: The detective who is approached by a client with a delicate matter. - An unnamed client: A representative of the great House of Ormstein, hereditary kings of Bohemia, who seeks Holmes' help to prevent a potential scandal. Step 2: Understand the main issue or conflict. - The main issue is a delicate matter that, if exposed, could lead to a massive scandal and compromise one of the reigning families of Europe, specifically the House of Ormstein. Step 3: Ident > Finished chain. > Entering new AgentExecutor chain... Thought: The query 'Who is Dr. Watson, and what role does he play in the stories?' requires context from the book to provide an accurate response. Action: Search FAISS Vector Store Action Input: "Who is Dr. Watson, and what role does he play in the stories?" Observation: “Sarasate plays at the St. James’s Hall this afternoon,” he remarked. “What do you think, Watson? Could your patients spare you for a few hours?” “I have nothing to do to-day. My practice is never very absorbing.” “Try the settee,” said Holmes, relapsing into his armchair and putting his fingertips together, as was his custom when in judicial moods. “I know, my dear Watson, that you share my love of all that is bizarre and outside the conventions and humdrum routine of everyday life. You have shown your relish for it by the enthusiasm which has prompted you to chronicle, and, if you will excuse my saying so, somewhat to embellish so many of my own little adventures.” “My God! It’s Watson,” said he. He was in a pitiable state of reaction, with every nerve in a twitter. “I say, Watson, what o’clock is it?” “Nearly eleven.” “Of what day?” “Of Friday, June 19th.” “Good heavens! I thought it was Wednesday. It is Wednesday. What d’you want to frighten a chap for?” He sank his face onto his arms and began to sob in a high treble key. “I tell you that it is Friday, man. Your wife has been waiting this two days for you. You should be ashamed of yourself!” Thought: Combining retrieved context with the query to generate a detailed answer. Final Answer: Dr. Watson is a character in the Sherlock Holmes stories, written by Sir Arthur Conan Doyle. He is a former military surgeon who becomes the narrator and chronicler of Holmes' adventures. Watson is a close friend and confidant of Holmes, often accompanying him on cases and providing a more human perspective to the stories. He is known for his enthusiasm for the bizarre and unconventional, as well as his skill in recording the details of their investigations. Watson's role is crucial in presenting the narrative and offering insights into Holmes' character and methods. > Finished chain. Final DataFrame: Thought \ 0 The query 'What is the plot of 'A Scandal in B... 1 The query 'Who is Dr. Watson, and what role do... 2 The query 'Describe the relationship between S... 3 The query 'What methods does Sherlock Holmes u... Action \ 0 Search FAISS Vector Store 1 Search FAISS Vector Store 2 Search FAISS Vector Store 3 Search FAISS Vector Store Action Input \ 0 What is the plot of 'A Scandal in Bohemia'? 1 Who is Dr. Watson, and what role does he play ... 2 Describe the relationship between Sherlock Hol... 3 What methods does Sherlock Holmes use to solve... Observation \ 0 I. A SCANDAL IN BOHEMIA\n\n\nI.\n“I was aware ... 1 “Sarasate plays at the St. James’s Hall this a... 2 “You have really got it!” he cried, grasping S... 3 to learn of the case was told me by Sherlock H... Final Answer 0 Step 1: Identify the main characters and their... 1 Dr. Watson is a character in the Sherlock Holm... 2 Sherlock Holmes and Irene Adler have a profess... 3 Sherlock Holmes uses a variety of methods to s... Output saved to output.csv
بعد تشغيل
بالإضافة إلى ذلك، تمت هيكلة نتائج جميع الاستعلامات في DataFrame وحفظها كـ
في هذه العملية، قمنا بدمج استرجاع النص مع استدلال LLM للإجابة عن الاستفسارات المعقدة حول الكتاب. قام الوكيل باسترداد المعلومات ذات الصلة ديناميكيًا، واستخدَم السياق لإنشاء إجابات دقيقة وتنظيم المخرجات بتنسيق منظم لسهولة التحليل.
بعد إنشاء ملف output.csv، سننتقل الآن إلى تصوُّر نتائج الاستعلام ومقاييس الدقة المرتبطة بها، ما يوفر رؤى أعمق حول أداء الوكيل.
في خلية التعليمات البرمجية التالية، نقوم بتحميل نتائج الاستعلام المحفوظة من
المخرجات
Thought \ 0 The query 'What is the plot of 'A Scandal in B... 1 The query 'Who is Dr. Watson, and what role do... 2 The query 'Describe the relationship between S... 3 The query 'What methods does Sherlock Holmes u... Action \ 0 Search FAISS Vector Store 1 Search FAISS Vector Store 2 Search FAISS Vector Store 3 Search FAISS Vector Store Action Input \ 0 What is the plot of 'A Scandal in Bohemia'? 1 Who is Dr. Watson, and what role does he play ... 2 Describe the relationship between Sherlock Hol... 3 What methods does Sherlock Holmes use to solve... Observation \ 0 I. A SCANDAL IN BOHEMIA\n\n\nI.\n“I was aware ... 1 “Sarasate plays at the St. James’s Hall this a... 2 “You have really got it!” he cried, grasping S... 3 to learn of the case was told me by Sherlock H... Final Answer 0 Step 1: Identify the main characters and their... 1 Dr. Watson is a character in the Sherlock Holm... 2 Sherlock Holmes and Irene Adler have a profess... 3 Sherlock Holmes uses a variety of methods to s...
في هذا الكود، يتضمن DataFrame عناصر رئيسية مثل
لإنشاء تصوُّرات لنتائج الاستعلام، نقوم باستيراد المكتبات الضرورية:
ملاحظة مهمة: إذا واجهت الخطأ
يُنشئ هذا الكود مخططًا شريطيًا أفقيًا لمقارنة أطوال الملاحظات (السياق المسترد) والإجابات (الاستجابات التي تم توليدها) لكل استعلام. يوفر هذا التصوُّر رؤى حول مقدار السياق الذي يستخدمه الوكيل مقارنةً بطول الإجابات التي تم إنشاؤها.
هذه الوظيفة،
يحسب أطوال الأحرف لكلٍّ من الملاحظات والإجابات، ويضيفها كأعمدة جديدة (
يتم ترميز الرسم البياني الشريطي بالألوان للتفريق بين أطوال الملاحظة وأطوال الإجابة، ويتضمن تسميات وتوضيحًا وعنوانًا من أجل الوضوح.
يساعد هذا التصوُّر على تحليل التوازن بين حجم السياق الذي تم استرجاعه والتفاصيل في الاستجابة التي تم توليدها، ما يوفر رؤى حول كيفية معالجة الوكيل للاستعلامات والاستجابة لها.
تتصور هذه الخطوة مقدار النص الإجمالي الذي يعالجه الوكيل والذي يتم استخدامه في الملاحظات (السياق الذي تم استرجاعه) مقارنةً بالنص المتبقي. يتم إنشاء مخطط دائري لتقديم تمثيل بديهي للنسبة.
يتم
يتم عرض هذه البيانات في مخطط دائري، مع تسميات واضحة لكل من
يوفر هذا التصور نظرة عامة عالية المستوى حول مقدار النص الذي يستخدمه الوكيل كسياق أثناء معالجة الاستعلام، ما يوفر رؤى حول كفاءة وتركيز عملية الاسترداد.
يُنشئ هذا الكود سحابتَين من الكلمات لتمثيل الكلمات الأكثر تكرارًا بصريًا في
يُنشئ هذا الكود سحابتَين من الكلمات لتمثيل الكلمات الأكثر تكرارًا بصريًا في
لإنشاء تصوُّر جنبًا إلى جنب، يتم استخدام المخططات الفرعية: يعرض المخطط الفرعي الأول سحابة الكلمات لـ
في هذا القسم، نقيِّم أداء الوكيل باستخدام مقاييس متعددة للدقة:
قبل بدء الاختبارات، نقوم باستيراد المكتبات اللازمة لتقييم الدقة.
تتضمن هذه المكتبات أدوات لمطابقة الكلمات الرئيسية، وحساب درجة BLEU، وتقييم الدقة والاستدعاء. تأكَّد من تثبيت هذه المكتبات في بيئتك لتجنُّب أخطاء الاستيراد.
يقيِّم هذا الاختبار مدى جودة تضمين الإجابات التي تم إنشاؤها للكلمات الرئيسية من الاستعلامات. ويستخدم
يقيس هذا الاختبار مدى تطابق الإجابات التي تم توليدها مع الملاحظات التي تم استرجاعها.
يتم حساب الدقة والاستدعاء لتقييم أهمية الإجابات واكتمالها. تقيس الدقة نسبة الكلمات المستردة في الإجابة والتي لها صلة، في حين يقيس الاستدعاء نسبة الكلمات ذات الصلة في الملاحظة التي تظهر في الإجابة.
تتم إضافة هذه المقاييس إلى DataFrame ضمن أعمدة
تجمع درجة F1 بين الدقة والاسترجاع في مؤشر واحد، ما يوفر تقييمًا متوازنًا للملاءمة والشمولية. صيغة حساب درجة F1 هي:
تتم إضافة
أخيرًا، تجمع وظيفة التلخيص جميع المقاييس لتوفير نظرة عامة حول أداء الوكيل. وتحسِب العدد الإجمالي للاستعلامات وعدد ونسبة الاستجابات الدقيقة ومتوسط درجات BLEU وF1.
المخرجات
Total Entries: 4 Accurate Entries: 4 (100.00%) Average BLEU Score: 0.04 Average F1 Score: 0.24
توفِّر اختبارات الدقة هذه تقييمًا تفصيليًا لقدرة الوكيل على توليد استجابات دقيقة وذات صلة. يركِّز كل اختبار على جانب معين، من تضمين الكلمات الرئيسية إلى تشابه النص واكتمال الاستجابة. يُدمج الملخص هذه المقاييس لتقديم لمحة عامة عن الأداء.
يرشدك هذا البرنامج التعليمي خلال إنشاء وكيل مستقل مدعوم من IBM's Granite LLM وLangChain. بدءًا من استخراج النص إلى التوجيه وحل الاستعلام، قمنا بتغطية العملية الكاملة لتصميم وتنفيذ وكيل قائم على LLM. تضمنت الخطوات الرئيسية إدارة الذاكرة باستخدام مخازن المتجهات، ومعالجة الاستعلامات وتوليد الاستجابات باستخدام Granite.
لقد قمنا بتقييم أداء الوكيل باستخدام مقاييس الدقة مثل مطابقة الكلمات الرئيسية، ودرجات BLEU، والدقة، والاستدعاء، ودرجة F1. قدَّمت تصورات الرسوم البيانية مثل المخططات الشريطية والمخططات الدائرية والسحابة الكلمات رؤى إضافية حول سلوك الوكيل وفعاليته.
من خلال إكمال هذا البرنامج التعليمي، تكون قد تعلمت كيفية تصميم واختبار وتصوُّر أداء وكيل LLM. يمكن توسيع هذا الأساس لمعالجة مجموعات البيانات الأكثر تعقيدًا وتحسين الدقة واستكشاف الميزات المتقدمة مثل الأنظمة متعددة الوكلاء.
