لمنح الوكيل حق الوصول إلى هذه الأدوات، أضفناها إلى قائمة TOOLS في وحدة الامتدادات ضمن ملف init.py . يجب أن تكون هذه القائمة هي محتويات ملف init.py الخاص بك في دليل src/langgraph_react_agent .

from .tools import (

find_tickets,

get_todays_date,

create_ticket

)



TOOLS = [

find_tickets,

get_todays_date,

create_ticket

]