مقارنة بين وكلاء الذكاء الاصطناعي ومساعدي الذكاء الاصطناعي

تخيل أنك نجم سينمائي أو نجم كرة قدم. ربما لديك وكيل ومساعد. يقوم مساعدك بالمهام نيابة عنك، بناء على طلباتك. قد يقومون بحجز مواعيد العشاء، واستلام الغسيل الجاف، وتنظيم رسائل المعجبين، والمساعدة في إدارة جدول مواعيدك.
وكيلك مختلف. إنهم يستخدمون خبراتهم ليلًا ونهارًا لزيادة فرصك ودخلك. يمكنهم العمل بناءً على توجيهاتك—ربما منتج ترغب في تأييده—ولكنهم لا يحتاجون إلى توجيهات لمواصلة أداء وظائفهم. في الواقع، من المحتمل أن يدعمك وكيل أعمالك في هوليوود بطرق لا تعرف حتى أن تسأل عنها.
الفرق الرئيسي بين مساعد الذكاء الاصطناعي ووكيل الذكاء الاصطناعي متشابه. مساعدو الذكاء الاصطناعي متفاعلون، ويقومون بالمهام بناءً على طلبك. أما وكلاء الذكاء الاصطناعي استباقيون، يعملون بشكل مستقل لتحقيق هدف محدد بأي وسيلة متاحة لهم.
معًا، يرفع المساعدون والوكلاء أداء الفنانين المتميزين، ليصنعوا منهم نجومًا أو ليحافظوا على نجوميتهم. وبالطريقة نفسها، يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي أن يجعلوا العاملين الأفراد والشركات أفضل من خلال أداء المهام البسيطة والمعقدة.
مساعد الذكاء الاصطناعي هو تطبيق ذكي يفهم أوامر اللغة الطبيعية ويستخدم واجهة الذكاء الاصطناعي الحواري لإكمال المهام للمستخدم. ويعتمد العديد من المساعدين الافتراضيين المعاصرين، مثل Alexa من Amazon و Siri من Apple، على هذه القدرات لتحسين تفاعلات المستخدم. 1
اعتمد مساعدو الذكاء الاصطناعي الأوائل بشكل كبير على التعليمات القائمة على القواعد، والردود المُبرمجة مسبقًا، والمهام المُحددة سلفًا. اليوم، يعتمد مساعدو الذكاء الاصطناعي بالكامل تقريبًا على التعلم الآلي (ML) أو نماذج الأساس.
يتم بناء مساعدي الذكاء الاصطناعي بواسطة نموذج أساس (على سبيل المثال،™IBM® Granite ، أو نماذج Llama من Meta أو نماذج OpenAI). النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) هي مجموعة فرعية من نماذج الأساس المتخصصة في المهام المتعلقة بالنصوص. فهي تمكّن المساعدين من فهم الاستفسارات المقدمة من البشر وتقديم المعلومات ذات الصلة والاقتراحات أو الإجراءات التالية، مما يساعد المؤسسات على تبسيط الوصول إلى المعلومات وأتمتة المهام المتكررة وتبسيط مهام سير العمل المعقدة. في مجال الأعمال، يساعد مساعدو الذكاء الاصطناعي أيضًا في تحليل البيانات، ما يسمح للمستخدمين باستخراج الرؤى بكفاءة.
مساعدو الذكاء الاصطناعي لديهم عدة حدود:
على حد تعبير Elvis Presley، "القليل من الكلام، والمزيد من العمل، من فضلك". أدخل وكلاء الذكاء الاصطناعي.
يشير وكيل الذكاء الاصطناعي إلى نظام أو برنامج يمكنه إكمال المهام بشكل مستقل نيابة عن المستخدمين أو عن نظام آخر عن طريق تصميم سير العمل الخاص به واستخدام الأدوات المتاحة.
وكلاء الذكاء الاصطناعي، الأكثر استقلالية واتصالًا وتعقيدًا من مساعدي الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يشملوا مجموعة واسعة من الوظائف تتجاوز معالجة اللغة الطبيعية. وتشمل اتخاذ القرار وحل المشكلات والتفاعل مع البيئات الخارجية وتنفيذ الإجراءات.
في حين أن مساعدي الذكاء الاصطناعي يحتاجون إلى أن يقدم المستخدمون مطالبات لكل إجراء، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي العمل بشكل مستقل بعد مطالبة أولية للانطلاق. يقيّمون الأهداف المعينة، ويقسمون المهام إلى مهام فرعية ويتطوعون في تطوير مهام سير العمل الخاصة بهم لتحقيق الأهداف المحددة المعنية.
يتم نشر هذه الوكلاء عبر تطبيقات مؤسسية متنوعة، من تصميم البرمجيات وأتمتة تكنولوجيا المعلومات إلى أدوات توليد التعليمات البرمجية والمساعدين التفاعليين. بالاستعانة بمعالجة اللغة الطبيعية المتقدمة من النماذج اللغوية الكبيرة، تفهم وكلاء الذكاء الاصطناعي مدخلات المستخدم خطوة بخطوة، ويضعون استراتيجيات لأفعالهم، ويحددون متى يستدعون الأدوات الخارجية.
يقدم وكلاء الذكاء الاصطناعي ومساعدو الذكاء الاصطناعي العديد من الفوائد، بدءاً من تحسين سير العمل إلى تحسين تجربة المستخدم.
حلول الذكاء الاصطناعي التكميلية: يتخصص وكلاء الذكاء الاصطناعي في أداء مهام محددة أو معقدة بشكل مستقل، بينما يتفوق مساعدو الذكاء الاصطناعي في فهم المستخدمين والتفاعل معهم بشكل طبيعي. يعملون معًا على إنشاء حلول الذكاء الاصطناعي الأكثر قوة وبديهية.
تحسين سير العمل وزيادة الإنتاجية: تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي على تبسيط العمليات وأتمتة المهام الروتينية ومساعدة البشر في حل المشكلات، مما يحسّن الكفاءة الكلية.
تجربة مستخدم محسّنة: يوفر مساعدو الذكاء الاصطناعي الدعم التفاعلي ويتكيفون مع احتياجات المستخدم ويتعلمون من التعليقات وسجل المحادثات لتقديم تفاعلات أكثر تخصيصاً.
العمليات المستقلة وقابلية التوسع: يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي العمل بشكل مستقل وإدارة مهام متعددة في وقت واحد والتوسع للتعامل مع العمليات المعقدة دون تدخل بشري مباشر.
تحسين إدارة المهام والتعاون: يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تفسير احتياجات المستخدم وتعيين المهام لمساعدي الذكاء الاصطناعي. يمكن للمساعدين استخدام البيانات التي ينشئها الوكيل لإنشاء مخرجات أكثر سهولة. هذه القدرات تعزز التنسيق.
تحسين إمكانات التكامل: مع تطور نماذج الذكاء الاصطناعي، يمكنها أن تدمج بشكل أفضل عناصر المحادثة والاستقلالية، مما يتيح تسليم المهام بسلاسة وتقديم استجابات عالية الجودة في وقت أقل.
يعمل مساعدو الذكاء الاصطناعي على تحسين تجربة العملاء من خلال توفير دعم حقيقي في الوقت الفعلي عبر المحادثة والصوت والبريد الإلكتروني. إنهم يتعاملون مع استفسارات العملاء الشائعة، ويوجهون المستخدمين من خلال خيارات الخدمة الذاتية، ويصعدون المشكلات المعقدة عند الحاجة. باستخدام معالجة اللغة الطبيعية، يقومون بتخصيص التفاعلات والتوصية بالمنتجات ومساعدة العملاء على إكمال المعاملات بسرعة. يعمل توفرهم في أي وقت على تحسين رضا العملاء وتقليل التكاليف.
يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي أن يرتقوا بتجربة العملاء ودعم العملاء إلى آفاق أبعد من خلال التكيف مع سلوك المستخدم في الوقت الفعلي. على عكس مساعدي الذكاء الاصطناعي ذوي الاستجابات المكتوبة، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي يتعلمون ويحسنون التفاعلات، سواء كان ذلك محاكاة مقابلات العمل أو التعامل مع قضايا الدعم المعقدة بشكل مستقل. يعملون عبر المواقع الإلكترونية، والتطبيقات، وأجهزة إنترنت الأشياء لخلق تجارب مستخدم سلسة وشخصية للغاية.
يقدم مساعدو الذكاء الاصطناعي دعمًا مصرفيًا آمنًا وفوريًا من خلال التعامل مع استعلامات الرصيد وتنبيهات الاحتيال وطلبات القروض. كما أنها تساعد العملاء على إدارة شؤونهم المالية من خلال تحليل عادات الإنفاق وتقديم نصائح مخصصة بشأن الميزانية.
وكلاء الذكاء الاصطناعي يعملون بشكل استباقي على منع الاحتيال من خلال مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي واكتشاف النشاطات المشبوهة وحظر التهديدات قبل أن تتصاعد. بخلاف المساعدين الذين يرسلون فقط تنبيهات الاحتيال، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي يقومون بتعديل بروتوكولات الأمان، وتحسين نماذج المخاطر، والتنسيق مع أنظمة اكتشاف الاحتيال للبقاء متقدمين على التهديدات الناشئة. في مجال التداول والاستثمار، يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بتحليل اتجاهات السوق وتنفيذ الصفقات وتعديل المحفظة دون تدخل بشري.
يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي مساعدة المؤسسات في تبسيط عملية التوظيف عن طريق إنشاء أوصاف وظيفية، وفرز السير الذاتية، وصياغة رسائل مخصصة. بالإضافة إلى التوظيف، فهي تساعد في التأهيل من خلال توجيه الموظفين الجدد من خلال السياسات والمزايا والمواد التدريبية.
يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي أن يوسعوا نطاق أتمتة الموارد البشرية من خلال إدارة وتحسين اكتساب المواهب، وتفاعل الموظفين، وتخطيط القوى العاملة. يقومون بفحص المرشحين وجدولة المقابلات وتحسين الاستراتيجية باستخدام البيانات السابقة. لإدارة الأداء، يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بتحليل ملاحظات الموظفين، واكتشاف الاتجاهات، والتوصية ببرامج تدريبية. كما أنهم يقومون بأتمتة عمليات الإعداد، وإدارة المزايا، وتتبع الامتثال، مما يجعل عمليات الموارد البشرية أكثر اعتمادًا على البيانات وكفاءة.
يلعب مساعدو الذكاء الاصطناعي دورًا رئيسيًا في أتمتة عملية الموارد البشرية من خلال المساعدة في تحسين تجارب المرضى وتبسيط المهام الإدارية. يجيبون على أسئلة المرضى في الوقت الفعلي، ويساعدون في تحديد مواعيد المراجعات، والفواتير، وتجديد الوصفات الطبية، ويوفرون وصولًا ذاتيًا إلى السجلات الطبية. يساعد مساعدو الذكاء الاصطناعي الأطباء من خلال تلخيص تاريخ المرضى والإبلاغ عن الحالات العاجلة. يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي أيضًا المساعدة في تنظيم الوثائق، مما يساهم في ضمان بقاء التنسيق متسقًا لتسهيل الوصول إليها.
وكلاء الذكاء الاصطناعي يدعمون اتخاذ القرارات الطبية في البيئات المعقدة. في غرف الطوارئ، تساعد الأنظمة متعددة الوكلاء في فرز المرضى، وتعديل الأولويات بناءً على بيانات الوقت الفعلي من أجهزة الاستشعار. تقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي أيضًا بتحسين إدارة إمدادات الأدوية، والتنبؤ بالنقص، وتعديل خطط العلاج بناءً على استجابات المرضى.
هناك مخاطر وقيود مرتبطة بالتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي يجب مراعاتها. النماذج اللغوية الكبيرة هشة، بمعنى أنها عرضة حتى لأصغر التغييرات في المُدخلات التي تتسبب في هياكل غير صالحة، أو حمولات خاطئة، أو هلوسات. وهذا يعني أن وكلاء الذكاء الاصطناعي ومساعديه قد يفشلون إذا ما هلوس نموذج الأساس الأساسي أو تعطل على سبيل المثال.
بالنسبة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، على وجه الخصوص، ما زالت البدايات. فإذا واجهوا مشكلة في وضع خطط شاملة أو فشلوا في التفكير في نتائجهم، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيتعثرون في حلقات لا نهائية من التعليقات. ونظرًا لأن وكلاء الذكاء الاصطناعي يأخذون في الاعتبار الأدوات والبيئات الخارجية، فيجب عليهم التعامل مع التغييرات التي تطرأ على تلك الأدوات. وبمرور الوقت، قد تؤدي هذه التغييرات إلى تعطل الوكيل. ومن ناحية أخرى، يمكن استخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي بشكل موثوق في معظم الحالات، حيث إنهم لا يستخدمون أدوات خارجية.
لإنجاز المهام الأكثر صعوبة، تتطلب وكلاء الذكاء الاصطناعي قدرًا كبيرًا من التدريب، وقد يستغرقون وقتًا طويلاً لإكمالها. أيضًا، غالبًا ما تكون تكلفتهم مرتفعة.
نماذج الأساس اليوم ليست ذكية بما يكفي للعمل كوكلاء موثوق بهم، ولكن التقدم في استدلال النموذج سيحسن الوضع. لذلك، ما زلنا في المراحل الأولى لفهم وإدراك ما يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي فعله. قد يشهد مستقبل الذكاء الاصطناعي توسعًا في التطبيقات ذاتية التوجيه لتقنية الذكاء الاصطناعي. ولكن في هذه المرحلة من التطور، لا يزال التدخل البشري ضروريًا في كثير من الأحيان لتقديم التوجيه أو إعادة التوجيه.
شركة IBM تعلن عن مدى تعزيز ®watsonx.governance للرقابة على الذكاء الاصطناعي، ما يُتيح نشرًا أكثر أمنًا وأكثر شفافية لحلول الذكاء الاصطناعي.
اعرف كيف يمكن لوكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي التعاون معًا من أجل تحقيق مستويات جديدة من الإنتاجية.
ابقَ في الصدارة مع خبراء الذكاء الاصطناعي لدينا في هذه الحلقة من برنامج Mixture of Experts الذين يتعمقون في مستقبل وكلاء الذكاء الاصطناعي، وغيره من الموضوعات الأخرى.
استكشف كيف يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي تخفيف أحمال العمل لديك وتحسين الإنتاجية.
تعلم طرق استخدام الذكاء الاصطناعي لتكون أكثر إبداعًا وفعالية، وابدأ بالتكيف مع مستقبل يتضمن العمل عن كثب مع وكلاء الذكاء الاصطناعي.
اكتشف كيف يمكنك الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي.
اطلع على تقرير IDC Spotlight هذا لمعرفة كيف يمكنك الاستفادة من الإمكانات الكاملة لبيانات الأعمال لديك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
استخدمت Comparus حلولاً من IBM watsonx® AI وأثبتت إمكانات الخدمات المصرفية الحوارية كنموذج تفاعلي جديد بشكل مثير للإعجاب.
يمكنك تبسيط مهام سير عملك واستثمار وقتك بكفاءة مع تقنية الأتمتة من watsonx Orchestrate.
يمكنك بناء مستقبل عملك باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي الجديرة بالثقة.
تساعد خدمات IBM Consulting® AI في إعادة تصور طريقة تعاون الشركات مع حلول الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بأعمالها.