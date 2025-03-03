يجلب التوليد المعزز بالاسترجاع القائم على الوكلاء العديد من التحسينات المهمة مقارنةً بتنفيذ التوليد المعزز بالاسترجاع التقليدي:
المرونة: تسحب تطبيقات التوليد المعزز بالاسترجاع القائم على الوكلاء البيانات من قواعد معرفية خارجية متعددة وتسمح باستخدام الأدوات الخارجية. تربط مسارات التوليد المعزز بالاسترجاع القياسية النموذج اللغوي الكبير بمجموعة بيانات خارجية واحدة. على سبيل المثال، تقوم العديد من أنظمة التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) الخاصة بالمؤسسة بربط روبوت المحادثة بقاعدة المعرفة التي تحتوي على بيانات المؤسسة.
القدرة على التكيف: أنظمة التوليد المعزز بالاسترجاع التقليدية هي أدوات تفاعلية لاسترجاع البيانات تعمل على إيجاد المعلومات ذات الصلة استجابة لاستفسارات محددة. لا توجد قدرة لنظام التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) على التكيف مع السياقات المتغيرة أو الوصول إلى البيانات الأخرى. غالبًا ما تتطلب النتائج المُثلى هندسة مطالبات واسعة النطاق.
وفي الوقت نفسه، فإن التوليد المعزز بالاسترجاع القائم على الوكلاء هو انتقال من الاستعلام القائم على القواعد الثابتة إلى حل المشكلات التكيفي والذكي. تشجّع الأنظمة متعددة الوكلاء نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة على التعاون ومراجعة أعمال بعضها.
الدقة: لا تقوم أنظمة التوليد المعزز بالاسترجاع التقليدية بالتحقق من صحة نتائجها أو تحسينها. يجب أن يميّز الأفراد إذا ما كان أداء النظام على مستوى مقبولًا أم لا. ليس لدى النظام نفسه أي طريقة لمعرفة إذا ما كان يجد البيانات الصحيحة أو يدمجها بنجاح لتسهيل عملية التوليد المُدرك للسياق. ومع ذلك، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تكرار العمليات السابقة لتحسين النتائج بمرور الزمن.
قابلية التوسع: مع وجود شبكات من وكلاء التوليد المعزّز بالاسترجاع الذين يعملون معًا، والاستفادة من مصادر البيانات الخارجية المتعددة واستخدام قدرات استدعاء الأدوات والتخطيط، يتمتع التوليد المعزّز بالاسترجاع القائم على الوكلاء بقابلية التوسع. يمكن للمطورين إنشاء أنظمة توليد معزّز بالاسترجاع مرنة وقابلة للتوسع يمكنها التعامل مع مجموعة واسعة من استفسارات المستخدمين.
تعدُّد الوسائط: تحصل أنظمة التوليد المعزز بالاسترجاع القائم على الوكلاء على فائدة من التطورات الحديثة في أنظمة النماذج اللغوية الكبيرة متعددة الوسائط للعمل مع مجموعة أكبر من أنواع البيانات، مثل الصور والملفات الصوتية. تعالج النماذج متعددة الوسائط أنواعًا متعددة من البيانات المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة. على سبيل المثال، يمكن للعديد من نماذج GPT الحديثة إنشاء محتوى مرئي وصوتي بالإضافة إلى إنشاء نص قياسي.
تخيَّل مجموعة من الموظفين يعملون في مكتب. نظام التوليد المعزز بالاسترجاع التقليدي هو الموظف الذي يؤدي أداءً جيدًا عند تكليفه بمهام محددة وإخباره بكيفية إنجازها. يترددون في اتخاذ المبادرة ويشعرون بعدم الارتياح عند الخروج عن التعليمات الصريحة.
وبالمقارنة، فإن نظام التوليد المعزّز بالاسترجاع القائم على الوكلاء هو فريق استباقي ومبدع. كما أنه جيد في اتباع التوجيهات ولكنه يحب أخذ زمام المبادرة وحل التحديات بنفسه. إنه لا يخشى التوصل إلى حلوله الخاصة للمهام المعقدة التي قد تعثر أو تخيف زملائه في العمل.