يوضِّح النص التالي مثالًا على المخرجات التي حصلنا عليها من تشغيل سير العمل متعدد الوكلاء.

المخرجات:

→ تم إكمال خطوة "مستشار الميزانية" بالنتيجة التالية.

تُظهر ميزانية الشركة أ للفترة وجود فرق إجمالي قدره -12,700 دولار أمريكي. أكبر الفروقات كانت في رواتب الموظفين (-5,000 دولار أمريكي)، والإعلانات عبر الإنترنت (-3,000 دولار أمريكي)، والإعلانات المطبوعة (-2,000 دولار أمريكي)، وأعمال الصيانة والإصلاحات (-1,000 دولار أمريكي). كما توجد فروقات أصغر في الإيجار والكهرباء والمياه والتنسيق والبستنة وخدمات النظافة. → تم إكمال خطوة "أداة تجميع العقود" بالنتيجة التالية.

العقد بين الشركة أ والشركة ب مخصص لخدمات تنسيق الحدائق في ممتلكات العميل في ولاية ديلاوير. ويبلغ مجموع الدفعة التي يتعين على الشركة أ دفعها 5,500 دولار أمريكي عند الانتهاء من العمل. اتفق الطرفان على الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في ولاية ديلاوير.

→ تم إكمال خطوة "البحث على الويب" بالنتيجة التالية.

الموضوع: مقترح تفاوض لخدمات تنسيق الحدائق

فريق الشركة ب العزيز،

نأمل أن تصلكم رسالتنا وأنتم بخير.

بعد مراجعة دقيقة لبيانات ميزانيتنا الداخلية وتوجهات السوق في صناعة تنسيق الحدائق، حددنا المجالات التي نرى إمكانية إجراء تعديلات فيها لتحقيق توافق أفضل مع قيودنا المالية، مع الاستمرار في الحفاظ على معايير الخدمة العالية.

نطاق العمل: نقترح تقليل نطاق العمل ليتركز على الخدمات الأساسية التي تؤثِّر مباشرةً في جاذبية المبنى وقيمة العقار. قد يشمل ذلك تقليم الأشجار، وتشذيب الشجيرات، وصيانة المسطحات الخضراء، مع إضافة بعض النباتات الملونة من حين لآخر لتعزيز الجاذبية البصرية. شروط الدفع: نظرًا لتوجهات السوق الحالية التي تُشير إلى انخفاض طفيف في تكاليف تنسيق الحدائق نتيجة زيادة المنافسة، نرجو منكم إعادة النظر في إجمالي مبلغ الدفع. نقترح دفع إجمالي معدَّل قدره 4,800 دولار أمريكي عند الانتهاء من العمل، بما يعكس تخفيضًا بنسبة 12%. الجدول الزمني: لتحسين تخصيص الموارد وتقليل تعطيل عملياتنا إلى الحد الأدنى، نقترح تمديد الجدول الزمني للمشروع لمدة أسبوعين. سيُتيح لنا هذا التعديل إدارة قيود ميزانيتنا الداخلية بشكل أفضل دون المساس بجودة الخدمة.

نعتقد أن هذه التعديلات ستمكِّن كِلا الطرفين من تحقيق نتيجة متبادلة المنفعة مع الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في ولاية ديلاوير. نقدِّر تفهمكم، ونحن منفتحون لمزيد من المناقشات للتوصل إلى اتفاق يتماشى مع توجهات السوق الحالية وقيود ميزانيتنا الداخلية.

نشكركم على اهتمامكم بهذا الموضوع. يُرجى إعلامنا إذا كانت هذه التعديلات المقترحة مقبولة، أو إذا كانت لديكم أي مقترحات بديلة.

مع أطيب التحيات،

[اسمك]

الشركة أ

→ تم إكمال خطوة "مستشار المشتريات" بالنتيجة التالية.

تم إرسال الإجابة النهائية إلى الشركة ب، مقترحين فيها دفع إجمالي معدَّل قدره 4,800 دولار أمريكي عند إتمام العمل، بما يعكس تخفيضًا بنسبة 12%. يشمل الاقتراح أيضًا تقليل نطاق العمل وتمديد الجدول الزمني للمشروع.

من الواضح أن الوكلاء استخدموا أدواتهم المتاحة بشكل صحيح لقراءة وتجميع بيانات العقد والميزانية، ثم صياغة رسالة بريد إلكتروني فعَّالة يتم فيها التفاوض على شروط العقد لصالح العميل. يمكننا الاطلاع على مخرجات كل وكيل داخل سير العمل وعلى أهمية دور كل وكيل. تم تسليط الضوء في رسالة البريد الإلكتروني على التفاصيل الأساسية مثل نطاق أعمال تنسيق الحدائق، وشروط الدفع، والجدول الزمني للعقد. كما يمكننا ملاحظة أن التفاوض يستفيد أيضًا من توجهات السوق في مجال تنسيق الحدائق لصالح العميل. أخيرًا، يقع المبلغ الإجمالي المعدَّل المقترح في البريد الإلكتروني وقدره 4,800 دولار أمريكي ضمن ميزانية العميل لأعمال تنسيق الحدائق البالغة 5,200 دولار أمريكي. هذا يبدو رائعًا!