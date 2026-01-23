كيفية إنشاء خادم MCP

تتضمن بعض مزايا استخدام MCP مقارنةً بهذه الحلول الأخرى ما يلي:

- المقياس: يمكن تعريف خوادم MCP واستضافتها مرة واحدة واستخدامها بواسطة العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي. تحد هذه السعة من الحاجة إلى تحديد الوصول إلى نفس البيانات المصدرية والموارد وأدوات الذكاء الاصطناعي لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي المتعددة.

- استرجاع البيانات: على عكس التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) حيث يتطلب استرداد البيانات معالجة مسبقة وتوجيهها قبل الاستعلام، فإن MCP ديناميكي ويسمح بالتقلبات والتحديثات من مصادر المعلومات في الوقت الفعلي.

- التعقيد: من السهل إلى حد ما إعداد MCP ودمجه في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما هو موضح هنا. يمكنك استخدام ملفات التكوين بسهولة لجعل خادم MCP محمولاً عبر البيئات.

- مستقل عن المنصة: بالإضافة إلى حقيقة أنه يمكنك إنشاء خوادم MCP باستخدام لغة Python أو TypeScript أو لغات أخرى، فهو أيضًا غير مقترن بحل LLM محدد.

التصحيح من خلال نموذج العميل/الخادم: يرسل عميل بروتوكول سياق النماذج الطلبات إلى خادم بروتوكول سياق النماذج، الذي يتولى بدوره جلب البيانات الضرورية من مختلف الأنظمة والمصادر الخارجية — سواء كانت واجهات برمجة التطبيقات أو قواعد البيانات أو الملفات المحلية. يضمن هذا النهج المنظم حصول نموذج الذكاء الاصطناعي على سياق متسق وذي صلة، ما يؤدي إلى نتائج أكثر دقة وموثوقية. يستخدم بروتوكول سياق النماذج JSON-RPC لتشفير الرسائل ويدعم آليتين للنقل، هما stdio وHTTP القابل للبث. في الإصدارات السابقة من البروتوكول، كان يدعم أيضًا HTTP مع الأحداث المرسلة من الخادم (SSE)

قد تكون الحاجة إلى مواكبة أحدث المعلومات التي تحتاجها مؤسستك باستمرار أمرًا شاقًا. يمكن أن يساعد نظام إدارة المحتوى MCP في بناء السياق ودمج المعلومات الجديدة للعقود في أثناء سريانها، والمعلومات الموروثة التي تتم رقمنتها ولكن ليس بالضرورة أن تكون قابلة للتلخيص، وغير ذلك. يمكن أن تكون هذه المعلومات داخلية وخارجية، بيد أن إضافة السياق تتجاوز الحاجة التي تستغرق وقتًا طويلاً لإعادة تدريب النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) لتكون مفيدة.

ثمة العديد من خوادم MCP البعيدة المتاحة بالإضافة إلى الكثير من التطبيقات المرجعية من github.com