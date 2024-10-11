على مدى السنوات القليلة الماضية، كان الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) هو الاتجاه الجديد الأكثر رواجًا بين التقنيين، لكن مصطلحًا جديدًا بدأ يظهر مؤخرًا في مجتمعات تطوير الذكاء الاصطناعي (AI). كلمة "وكيل" أصبحت أحدث صيحات الذكاء الاصطناعي، وفي هذه الحالة، من المناسب أن نصدق هذه الصيحة. يجمع الذكاء الاصطناعي الوكيل بين مرونة وتعدُّد استخدامات النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) ودقة البرمجة التقليدية.

يشير الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى نظام أو برنامج قادر على تنفيذ المهام بشكل مستقل نيابةً عن المستخدم أو نظام آخر، من خلال تصميم مهام سير العمل واستخدام الأدوات المتاحة. يمتلك النظام "القدرة الوكيلية" لاتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات وحل المشكلات المعقدة والتفاعل مع البيئات الخارجية بما يتجاوز البيانات التي تم تدريب نماذج التعلم الآلي (ML) الخاصة به عليها.

لا يستفيد وكلاء الذكاء الاصطناعي من قواعد البيانات والشبكات فحسب، بل يمكنهم أيضًا التعلم من سلوك المستخدم، والتحسّن مع مرور الوقت. إن قدرة الوكلاء على التكيف تمكِّنهم من التعامل مع التطبيقات المعقدة ومتعددة الخطوات من الذكاء الاصطناعي والتي لا يستطيع الذكاء الاصطناعي التقليدي التعامل معها، ما يجعلهم جزءًا أساسيًا من استراتيجية الأتمتة في المؤسسات الحديثة.