على عكس الذكاء الاصطناعي التقليدي أو الأتمتة، يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي بدرجة من الاستقلالية - أو "الوكالة". يمكنهم إدراك البيانات والتفكير فيها واتخاذ إجراءات حساسة للسياق. تتوقع مؤسسة Gartner أنه بحلول عام 2028، ستتضمن 33% من تطبيقات البرامج المؤسسية الذكاء الاصطناعي الوكيل، مقارنةً بأقل من 1% في عام 2024.5

يستجيب الذكاء الاصطناعي التقليدي للمدخلات استنادًا إلى البيانات السابقة. الذكاء الاصطناعي التوليدي ينشئ محتوى جديدًا (مخرجات) من خلال أنماط التعلم من المعلومات التاريخية - لكنه لا يزال يعتمد على التدخل البشري، مثل المطالبات، لكل خطوة.

وكلاء الذكاء الاصطناعي يذهبون إلى أبعد من ذلك: يمكنهم العمل بشكل مستقل، والتعلم والتكيف في الوقت الفعلي، والتنسيق مع الوكلاء الآخرين لاتخاذ القرارات والتحسين المستمر، مثل البشر. بحلول عام 2028، سيتم اتخاذ ما لا يقل عن 15% من قرارات العمل اليومية بشكل مستقل من خلال الذكاء الاصطناعي الوكيل، مقابل صفر بالمئة في عام 2024، وفقًا لمؤسسة Gartner. 1

تجمع أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل بين النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي لأداء المهام المعقدة. على عكس النماذج اللغوية الكبيرة التي تقوم فقط بتوليد استجابات بناءً على بيانات التدريب الخاصة بها، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي الاتصال بأدوات خارجية ومصادر بيانات واسترداد المعلومات في الوقت الفعلي وتنفيذ الإجراءات. فهي تقوم بالتخطيط والتكيف والتعلم من التفاعلات السابقة، مما يجعلها مفيدة في المهام الواقعية مثل أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات، أو إنشاء التعليمات البرمجية، أو في القطاع المالي، ودعم التحليل المالي.