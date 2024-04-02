إن عملية الأعمال عبارة عن سلسلة من الأنشطة التي تم إنشاؤها لتحقيق هدف تنظيمي محدد، مثل إنتاج منتج معين أو المعالجة المالية أو تأهيل الموظفين أو اكتساب عملاء جدد. وغالبًا ما تمتد هذه العمليات عبر أقسام متعددة وتتضمن سلسلة من المهام التي يمكن أتمتتها كليًا أو جزئيًا.

على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن معالجة إدارة المخزون برمجيات تراقب المخزون وتصدر أوامر الشراء تلقائيًا عندما ينخفض المخزون عن الحد المحدد مسبقًا. كما أنها تُحدِّث معلومات المنتج بناءً على بيانات الموردين وتولد تقارير اتجاهات المخزون وتتنبأ بالطلب في المستقبل.

تتميز أتمتة عمليات الأعمال عن أنواع الأتمتة الأخرى لأنها أكثر تعقيدًا وتربط بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات المؤسسية المتعددة. يتم تخصيصها حسب احتياجات المؤسسة ويمكنها استخدام التقنيات المتنوعة، بما في ذلك أتمتة العمليات الآلية (RPA) وتنسيق سير العمل وإدارة عمليات الأعمال (BPM) والذكاء الاصطناعي (AI) والمنصات السحابية.

يتمثل الهدف الأساسي من أتمتة عمليات الأعمال في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الأخطاء البشرية وتوحيد العمليات والسماح للموظفين بالتركيز على المهام الإستراتيجية. فمن خلال أتمتة العمليات اليدوية، يمكن للمؤسسة زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، ما يعزز الأداء بشكل عام في النهاية.