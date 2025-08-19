قاعدة المعرفة الداخلية (PDF): المصدر الأساسي للمعلومات للوكيل هو ملف PDF لبوليصة التأمين التي قدمتها. يحول هذا المستند إلى مخزن متجهات قابل للبحث.

البحث الخارجي الاحتياطي (Tavily): إذا لم تكن قاعدة المعرفة الداخلية تحتوي على معلومات كافية، يمكن للوكيل الرجوع إلى مصادر ويب خارجية من خلال Tavily. Tavily هو محرك بحث مصمم خصوصًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة، ما ينتج عنه استرجاع أسرع وفي الوقت الفعلي من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) للتطبيقات القائمة على التوليد المعزز بالاسترجاع.

تقييم السياق: ستقيم أداة تقييم الاسترجاع القائم على النموذج اللغوي الكبير (التي تعمل كأداة تصنيف) مدى صلة العناصر المسترجعة من ملف PDF الداخلي الخاص بك مع ضمان تضمين العناصر المسترجعة عالية الجودة فقط.

إعادة صياغة الاستعلام: بالنسبة إلى عمليات البحث على الويب، يمكن للوكيل إعادة صياغة استعلام المستخدم لتحسين فرص العثور على المعلومات الخارجية ذات الصلة.

التحقق من المصدر: يقيم نظام تحقق مدعوم بنموذج لغوي كبير ما إذا كانت نتائج البحث الخارجي على الويب ذات صلة ببوليصة تأمين خاصة، مع تصفية المعلومات العامة أو التفاصيل المتعلقة ببرامج الصحة العامة (مثل Medi-Cal). تمنع هذه الوظيفة إنشاء إجابات مضللة وتتيح التصحيح الذاتي، ما يساعد على تحسين المعرفة.

التوليد المقيد: يوجه الموجه النهائي إلى النموذج اللغوي الكبير تعليمات صارمة باستخدام السياق المقدم فقط، وتقديم إجابات دقيقة، والإشارة إلى عدم توفر المعلومات أو تقديم إجابات جزئية محددة بوضوح. تعزز هذه الوظيفة قابلية التكيف وموثوقية الردود التي تنشأ.