ما هو LlamaIndex؟

تحدد تجريدات الأدوات كيفية وصول الوكيل إلى الأدوات واستخدامها. يقدّم LlamaIndex أدوات وToolSpecs، وهي فئة Python التي تمثل مواصفات واجهة برمجة التطبيقات الكاملة والتي يمكن للوكيل التفاعل معها. وتجريد الأداة الأساسية يحدد واجهة عامة يمكن أن تستقبل سلسلة من الوسيطات وتعيد حاوية إخراج أدوات عامة يمكنها التقاط أي استجابة. ويوفر LlamaIndex تجريدات الأدوات التي تلتف حول محركات استعلامات البيانات الحالية وتجريدات الوظائف والتي يمكن استخدامها بواسطة فئة مواصفات الأدوات.

FunctionTool: لتحويل أي دالة إلى أداة يمكن للوكلاء استخدامها.

لتحويل أي دالة إلى أداة يمكن للوكلاء استخدامها. QueryEngineTool: لتمكين الوكلاء من استخدام ميزتي البحث والاسترجاع الخاصتين بمحرك الاستعلامات.

تتيح مواصفات الأدوات للمستخدمين من تحديد خدمات كاملة بدلاً من أدوات فردية تتعامل مع مهام محددة. على سبيل المثال، تتيح مواصفات أدوات Gmail للوكيل إمكانية قراءة رسائل البريد الإلكتروني وصياغتها.11 في ما يلي مثال على كيفية تعريف ذلك تقريبًا:

class GmailToolSpec(BaseToolSpec):“””Load emails from the user’s account”””spec_functions = [“load_data”,“create_draft”, “send_email”]def load_data(self) -> List[Document]:...def create_draft(self,to: List[str],subject: [str],message: [str],) -> str: “Create and insert a draft email”...def send_draft(self,draft_id: str = None) -> str: “Send a draft email.”...

يتم تحويل كل دالة إلى أداة، باستخدام التجريد "FunctionTool".

يستخدم LlamaIndex مستودع أدوات LlamaHub، والذي يتكون من 15+ مواصفات أدوات للوكلاء من أجل التفاعل معها. تتكون هذه القائمة من خدمات تهدف إلى تعزيز وإثراء قدرة الوكلاء على أداء إجراءات مختلفة. فيما يلي بعض المواصفات العديدة المضمنة في المستودع: