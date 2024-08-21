ما هو LlamaIndex؟

يتم تعزيز السياق عندما يتم توفير بيانات إلى نافذة سياق النموذج اللغوي الكبير (LLM)، ما يؤدي بشكل أساسي إلى تعزيز تلك النماذج ببيانات خاصة أو خارجية.

يتم تدريب النماذج اللغوية الكبيرة مفتوحة المصدر المستخدمة على نطاق واسع مسبقًا على كميات كبيرة من البيانات العامة. تساعد برامج النماذج اللغوية الكبيرة واسعة النطاق هذه في حل العديد من مشاكل العالم الحقيقي. ومع ذلك، فإنها تستغرق قدرًا كبيرًا من الوقت والموارد للتدريب على حالة استخدام معينة. بالإضافة إلى ذلك، تكون البيانات الداخلية للنموذج محدثة فقط خلال الوقت الذي تم خلاله التدريب المسبق. واعتمادًا على النموذج، يعد تعزيز السياق ضروريًا للنماذج لتعكس وعيًا في الوقت الفعلي بالأحداث الجارية.

تكتسب نماذج الأساس شعبية متزايدة لأنها نماذج ذكاء اصطناعي مرنة وقابلة لإعادة الاستخدام ويمكن تطبيقها على أي مجال أو مهمة تقريبًا. يتم تدريب نماذج الأساس التي تشبه سلسلة IBM Granite™ على بيانات منسقة، ومع ذلك سواء تم تدريب النموذج على مجموعة بيانات كبيرة أو كان نموذج أساس سبق تدريبه، فمن المحتمل أن تحتاج إلى التدريب على مصادر خارجية للبيانات الخاصة بالمجال. يتم تيسير هذه العملية من خلال إطار عمل نظامي يربط بين النموذج اللغوي الكبير والبيانات الخاصة لتكييفها مع حالة الاستخدام أو الهدف العام للتطبيق. وجزء مجموعة التطبيقات، الذي يُسهّل توصيل النماذج اللغوية الكبيرة بمصادر البيانات المخصصة، هو إطارات عمل مثل LlamaIndex.