ما هو تدريب النموذج؟

تعد عملية التدريب الخطوة الأكثر حساسية في دورة حياة نماذج الذكاء الاصطناعي، من أنظمة التوقعات المبنية على خوارزميات الانحدار الخطي الأساسية إلى الشبكات العصبية المعقدة التي تشغل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تدريب النموذج هو خطوة في التعلم الآلي حيث يحدث "التعلم". في التعلم الآلي، يتضمن التعلم ضبط معلمات نموذج التعلم الآلي. تتضمن هذه المعلمات الأوزان والتحيزات في الدوال الرياضية التي تشكل خوارزمياتها. الهدف من هذا التعديل هو إنتاج مخرجات أكثر دقة. إن القيم المحددة لهذه الأوزان والتحيزات، والتي هي النتيجة النهائية لتدريب النموذج، هي النتائج ملموسة من مظاهر "معرفة" النموذج.

من الناحية الرياضية، الهدف من هذا التعلم هو تقليل دالة الخسارة التي تقيس خطأ مخرجات النموذج في طلبات التدريب. عندما يقع ناتج دالة الخسارة تحت عتبة محددة مسبقًا—مما يعني أن خطأ النموذج في مهام التدريب صغير بما فيه الكفاية—يعتبر النموذج "مدربًا". في التعلم المعزز، يتم عكس الهدف: فبدلاً من تقليل دالة الخسارة، يتم تحسين معلمات النموذج لتعظيم دالة المكافأة.



من الناحية العملية، يتضمن تدريب النموذج دورة من جمع وتنظيم البيانات، وتشغيل النموذج على بيانات التدريب تلك، وقياس الخسارة، وتحسين المعلمات بناءً على ذلك، واختبار أداء النموذج على مجموعات بيانات التحقق. يستمر سير العمل هذا بشكل متكرر حتى يتم تحقيق نتائج مرضية. قد يتطلب التدريب الكافي أيضًا ضبط المعلمات الفائقة—الاختيارات الهيكلية التي تؤثر على عملية التعلم ولكنها ليست "قابلة للتعلم" في حد ذاتها—في عملية تسمى ضبط المعلمات الفائقة.

في بعض الأحيان، يمكن ضبط النموذج الذي تم تدريبه بالفعل لأداء مهام أو مجالات أكثر تحديدًا من خلال التعلم الإضافي على بيانات التدريب الجديدة. على الرغم من أن كلًا من التدريب الأصلي من الصفر والضبط الدقيق اللاحق هما "تدريب" ، إلا أن الأول يسمى عادة "التدريب المسبق" في هذا السياق (من أجل توضيح الغموض). الضبط الدقيق هو أحد أنواع التعلم الانتقالي، وهو مصطلح شامل لتقنيات التعلم الآلي التي تعمل على تكييف النماذج المدربة مسبقًا لاستخدامات جديدة.