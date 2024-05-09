ماذا تعني مكتبة XGBoost؟

تُستخدم أشجار القرار في مهام التصنيف أو الانحدار في مجال التعلم الآلي. وتقوم على بنية شجرة هرمية إذ تمثل العقدة الداخلية إحدى العناصر، بينما يمثل الفرع قاعدة القرار، وتمثل كل عقدة طرفية نتيجة مجموعة البيانات.

ونظرًا إلى أن أشجار القرار يغلب عليها طابع الإفراط في التخصيص، يمكن غالبًا استخدام أساليب التجميع، مثل التعزيز، لإنشاء نماذج معززة بإمكانات أكثر. ويعمل التعزيز على دمج عدة أشجار ضعيفة فردية؛ أي النماذج التي تعمل بشكل أفضل قليلاً من الصدفة العشوائية، لتشكيل نموذج تعلم فائق الإمكانات. يُدرب كل نموذج تعلم ضعيف على نحو متسلسل لمعالجة مشاكل النماذج السابقة. ثم بعد المئات من الدورات المتكررة، تتحول نماذج التعلم الضعيفة إلى نماذج تعلم فائقة الإمكانات.

وتُعد الغابات العشوائية وخوارزميات التعزيز من تقنيات التعلم الجماعي الشائعة؛ التي تستخدم أشجار نماذج التعلم الفردية لتحسين الأداء التنبُّئي. إذ تعتمد الغابات العشوائية على مفهوم التجميع (تجميع بوتستراب) وتدريب كل شجرة على نحوٍ مستقل لدمج تنبؤاتها، بينما تتبع خوارزميات التعزيز نهجًا إضافيًا عند تدريب نماذج التعلم الضعيفة على نحوٍ متسلسل لتصحيح أخطاء النماذج السابقة.