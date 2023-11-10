ما هو الضبط؟

الانحدار الخطي والانحدار اللوجستي كلاهما نموذجان تنبئيان يدعمان التعلم الآلي. ويهدف الانحدار الخطي (أو المربعات الصغرى الخطية) إلى قياس والتنبؤ بتأثير واحد أو أكثر من متغيرات التنبؤ في ناتج معين من خلال إيجاد أفضل خط مناسب من خلال نقاط البيانات المقدمة (أي: بيانات التدريب). ويهدف الانحدار اللوجستي إلى تحديد احتمالات الفئة عن طريق مخرجات ثنائية بالنظر إلى مجموعة من متغيرات التنبؤ. بمعنى آخر، يقدم الانحدار الخطي تنبؤات كمّية مستمرة بينما ينتج الانحدار اللوجستي تنبؤات فئوية مميزة.5

وبطبيعة الحال، مع زيادة عدد متغيرات التنبؤ في أي من نموذجي الانحدار، فإن العلاقة بين المدخلات والمخرجات ليست دائمًا واضحة وتتطلب معالجة صيغة الانحدار. أدخل الضبط. توجد ثلاثة أشكال رئيسية لضبط نماذج الانحدار. لاحظ أن هذه القائمة ليست سوى مسح قصير. ويختلف تطبيق أساليب الضبط هذه سواءً في الانحدار الخطي أو اللوجستي بشكل دقيق.

- انحدار لاسو(أو ضبط L1) هو أسلوب ضبط يطبق قيمًا جزائية على المعامِلات المرتبطة ذات القيمة العالية. إذ أنه يقدم حدّ ضبط (يُسمى أيضًا الحد الجزائي) في دالة خسارة مجموع الأخطاء المربعة (SSE) الخاصة بالنموذج. وهذا الحد الجزائي هو القيمة المطلقة لمجموع المعامِلات. ويُتحكم فيه بواسطة المعلمة الفائقة لامدا (λ)، التي تقلل من عوامل ترجيح الخصائص المحددة إلى الصفر. ويؤدي انحدار لاسو إلى إزالة خصائص متعددة الخطية﻿ من النموذج تمامًا.

-انحدار ريدج (أو ضبط L2) هو أسلوب ضبط يطبق قيمًا جزائية بشكل مماثل على المعامِلات ذات القيمة العالية من خلال إدخال حدّ جزائي في دالة خسارة SSE. ومع ذلك، فهو يختلف عن انحدار لاسو. أولاً، الحد الجزائي في انحدار ريدج هو المجموع المربع للمعامِلات وليس القيمة المطلقة للمعامِلات. ثانيًا، لا يؤدي انحدار ريدج إلى تفعيل اختيار الخاصية. وبينما يستطيع الحد الجزائي لانحدار لاسو إزالة خصائص من النموذج عن طريق انكماش قيم المعامل إلى الصفر، فإن انحدار ريدج سيؤدي فقط إلى انكماش عوامل ترجيح الخصائص نحو الصفر ولكن ليس إلى الصفر أبدًا.

- الضبط المرن الصافي يجمع في الأصل بين كل من انحدار لاسو وانحدار ريدج لكن مع إدراج الحد الجزائي L1 و L2 في دالة خسارة SSE. إذ يستمد كل من L2 وL1 قيمة الحد الجزائي الخاص بهما، على التوالي، عن طريق تربيع أو أخذ القيمة المطلقة لمجموع عوامل ترجيح الخاصية. وتُدرج الشبكة المرنة هاتين القيمتين الجزائيتين في معادلة دالة التكلفة (SSE). وبهذه الطريقة، تعالج الشبكة المرنة التعدد الخطي مع تمكين اختيار الخصائص أيضًا.6

في الإحصاء، يُطلق على هذه الأساليب أيضًا اسم "معامل الانكماش"؛ لأنها تقلص قيم معامل التنبؤ في النموذج التنبؤي. في كل الأساليب الثلاثة، يتحكم لامدا في قوة الحد الجزائي، ويمكن حسابه باستخدام أساليب التحقق المتبادل المتنوعة.