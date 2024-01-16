ما هو انحدار لاسو (lasso)؟

يُعَد انحدار Lasso -المعروف أيضًا باسم التنظيم L1- هو شكل من أشكال التنظيم لنماذج الانحدار الخطي. يُعَد التنظيم أسلوبًا إحصائيًا يهدف إلى تقليل الأخطاء الناتجة عن الإفراط في التكيف مع بيانات التدريب. ويُمكن توضيح هذا النهج باستخدام الصيغة التالية:

w-hat = argmin w MSE(W ) + ||w|| 1

يمكن تتبُّع المفاهيم وراء تقنية لاسو (Lasso) إلى ورقة بحثية في الجيوفيزياء من عام 1986 (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com) للباحثين Santosa وSymes1، حيث استخدما جزاء L2 للمعاملات. ومع ذلك، في عام 1996، تمكَّن الإحصائي Robert Tibshirani من تطوير ونشر مصطلح لاسو (lasso) بشكل مستقل2 (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، بناءً على عمل Breiman في مجال الغاروت غير السالب 3(يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com).

يُشير مصطلح لاسو (lasso) إلى المشغل الأدنى للانكماش المطلق والاختيار، وهو تقنية تُستخدم بشكل متكرر في تعلم الآلة لمعالجة البيانات عالية الأبعاد لأنها تُسهل اختيار الميزات بشكل تلقائي من خلال تطبيقها، فالتقنية تقوم بذلك عن طريق إضافة عامل جزاء إلى مجموع المربعات المتبقية (RSS)، الذي يتم ضربه في معامل الضبط (لامدا [lambda] أو λ)، حيث يتحكم هذا المعامل في كمية الضبط المطبقة؛ فتزيد القيم الأكبر للامدا [lambda] من الجزاء، مما يؤدي إلى تقليل قيمة المعاملات نحو الصفر؛ وبالتالي يقلل من أهمية بعض الميزات (أو يلغيها تمامًا) من النموذج، مما يؤدي إلى اختيار تلقائي للميزات. وعلى العكس، فإن القيم الأصغر للامدا [lambda] تقلل من تأثير الجزاء، مما يحافظ على مزيد من الميزات داخل النموذج.

تُعزز هذه العقوبة خاصية التباعد في النموذج، ما يساهم في تجنب مشكلات التعدد الخطي وفرط التخصيص في البيانات. فالتعدد الخطي يحدث عندما تكون متغيرات مستقلة متعددة مترابطة بشكل كبير مع بعضها، ما يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلة في النمذجة السببية. وبالتالي، النماذج التي تعاني من فرط التخصيص ستكون ضعيفة في تعميم النتائج على البيانات الجديدة، ما يقلل من قيمتها تمامًا. ومن خلال تقليل معاملات الانحدار إلى الصفر، يمكن لانحدار لاسو (lasso) أن يلغي المتغيرات المستقلة من النموذج بشكل فعَّال، متجنبًا هذه المشكلات المحتملة في عملية النمذجة، كما يمكن أن يُسهم التباعد في تحسين النموذج من قابلية تفسيره مقارنةً بتقنيات تنظيمية أخرى مثل انحدار ريدج (المعروف أيضًا بالتنظيم L2).

وكملاحظة، تركِّز هذه المقالة على ضبط نماذج الانحدار الخطي، ولكن يجدر بالذكر أن انحدار لاسو (lasso) قد يُطبق أيضًا في الانحدار اللوجستي.