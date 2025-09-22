دليل 2025 للتعلم الآلي

موردك الشامل للمعرفة المتعمقة بالتعلم الآلي والبرامج التعليمية.

التعلم الآلي هو مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي تركز على الخوارزميات التي يمكنها "تعلم" أنماط بيانات التدريب، ومن ثمّ إجراء استنتاجات دقيقة حول البيانات المستجدة. تُمكِّن قدرة التعرف على الأنماط هذه نماذج التعلم الآلي من اتخاذ قرارات أو تنبؤات دون تعليمات صريحة ومشفرة. التعلم الآلي، وخاصة التعلم العميق، هو العمود الفقري لمعظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة.

في هذا الدليل الشامل، ستجد مجموعة من المحتويات المتعلقة بالتعلم الآلي مثل المقالات التوضيحية، والبرامج التعليمية، وحلقات البودكاست، وغير ذلك الكثير.

البدء

لمحة عامة

كخطوة أولى في رحلتك التعليمية هذه، استكشف التوضيحات التمهيدية للتعلم الآلي للحصول على فهم عالي المستوى.
علم البيانات للتعلم الآلي 

استكشف علم البيانات الأساسية والمبادئ الإحصائية التي تدعم حالات استخدام التعلم الآلي.
هندسة السمات (الخصائص) 

هندسة الميزة هي عملية اختيار ميزة وتحويلها وإنشاء ميزات جديدة من بيانات غير منسقة لتحسين الأداء من نماذج التعلم الآلي.
التعلم الخاضع الإشراف 

يستخدم التعلم الخاضع للإشراف مجموعة بيانات الإدخال والإخراج المصنفة (الموسومة) من قِبل الإنسان لتدريب نماذج التعلم الآلي. 
التعلم غير الخاضع للإشراف 

في التعلّم غير الخاضع للإشراف يتم تحليل وتجميع مجموعة البيانات غير المصنفة (غير الموسومة) من خلال اكتشاف الأنماط المخفية أو المجموعة دون حاجة إلى إدخالات بشرية.
التعلم شبه الخاضع للإشراف 

يجمع التعلّم شبه الخاضع للإشراف بين التعلّم الخاضع للإشراف والتعلّم غير الخاضع للإشراف باستخدام بيانات مصنفة (موسومة) وغير موسومة لتدريب النماذج على مهام التصنيف والانحدار. 
التعلم المعزز 

يسمح التعلّم المعزز للوكيل المستقل بالتعلّم من خلال التجربة والخطأ، وتلقي التعليقات في شكل مكافآت أو عقوبات على أفعاله. 
التعلم العميق 

يستخدم التعلم العميق شبكات عصبية متعددة الطبقات، تُسمى الشبكات العصبية العميقة، لمحاكاة القدرة المعقدة للدماغ البشري على صناعة القرار. 
الذكاء الاصطناعي التوليدي  

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء محتوى أصلي مثل النصوص أو الصور أو الفيديو أو الصوت أو التعليمات البرمجية استجابةً لموجِّه المستخدم أو طلبه.
التدريب النموذجي 

تدريب النموذج هو عملية "تعليم" نموذج التعلم الآلي لتحسين الأداء على مجموعة بيانات تدريبية من مهام نموذجية ذات صلة بحالات الاستخدام النهائية للنموذج.
مكتبات التعلُّم الآلي 

مكتبات تعلُّم الآلة هي مجموعات من التعليمات البرمجية والدوال والأدوات المكتوبة مسبقًا التي تبسّط تطوير وتنفيذ خوارزميات ونماذج تعلُّم الآلة.
MLOPS 

يشير الاختصار MLOPS إلى عمليات التعلم الآلي، وهي مجموعة من الممارسات المصممة لمساعدة الممارسين على إنشاء عمليات موحدة لبناء نماذج التعلم الآلي وتشغيلها.
معالجة اللغة الطبيعية 

تتيح معالجة اللغة الطبيعية (NLP) نموذجًا لمعالجة اللغة البشرية من خلال اللغويات الحاسوبية والتقنيات الإحصائية.
الرؤية الحاسوبية 

رؤية الكمبيوتر تستخدم التعلم الآلي لتعليم الحواسيب والأنظمة القدرة على "الرؤية"، أي: استخلاص معلومات ذات معنى من الصور الرقمية ومقاطع الفيديو والإدخال البصري الآخر.
الموارد

طوِّر مستوى خبرتك في التعلم الآلي

تعلّم المفاهيم الأساسية وطوّر مهاراتك من خلال المختبرات العملية والدورات التدريبية والمشاريع الموجهة والتجارب وغيرها.
أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي (ML)

تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
التفعيل المثمر للذكاء الاصطناعي: جني الأرباح وعائد الاستثمار باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

هل ترغب في زيادة عائد استثماراتك في الذكاء الاصطناعي؟ تعرّف على كيفية تأثير توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات الرئيسية، من خلال مساعدة أفضل العقول لديك على وضع حلول مبتكرة جديدة وطرحها.
كيفية اختيار نموذج الأساس المناسب

تعرّف على كيفية اختيار نموذج أساس الذكاء الاصطناعي الأكثر ملاءمة لحالة الاستخدام الخاصة بك.
استكشف IBM Granite

IBM Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وذات الأداء العالي والتي صُمِمَت خصيصًا للأعمال وجرى الارتقاء بها على النحو الأمثل لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية والدرابزين.
كيف تزدهر في عصر الذكاء الاصطناعي الجديد بثقة وثبات

تعمّق في العناصر الثلاثة الهامة لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي القوية: إنشاء ميزة تنافسية، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر الأعمال، وتطوير الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة.
تقرير AI in Action

لقد قمنا باستطلاع آراء 2000 مؤسسة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
IBM watsonx.ai

تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر وببيانات أقل.

حلول الذكاء الاصطناعي

استفد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها المتوفرة لك.

الاستشارات والخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

أعدّ ابتكار عمليات ومهام سير العمل الحساسة بإضافة الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجارب وصنع القرارات في الوقت الفعلي والقيمة التجارية.

اتخِذ الخطوة التالية

احصل على وصول شامل إلى القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي. تمكَّن من إنتاج حلول ذكاء اصطناعي قوية بفضل الواجهات سهلة الاستخدام وعمليات سير العمل السلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرامج القياسية في الصناعة.

 استكشف watsonx.ai احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا