توسيع الاستدلال لتحسين RAG متعدد الوسائط في Granite 

يشير توسيع الاستدلال في الذكاء الاصطناعي إلى تقنيات تعمل على تحسين أداء النموذج عن طريق تخصيص الموارد الحاسوبية أثناء مرحلة الاستدلال (عند توليد النموذج للمخرجات) بدلًا من الاعتماد على مجموعات بيانات تدريب أكبر أو بنى نماذج أكبر. مع استمرار توسُّع النماذج اللغوية الكبيرة من حيث عدد المَعلمات وحجم مجموعات البيانات، أصبح تحسين وقت الاستدلال وإدارة توسيع قدرة الحوسبة أثناء الاستدلال -وخاصةً على أجهزة GPU- من التحديات الأساسية لنشر أنظمة RAG متعددة الوسائط عالية الأداء.
التطورات الحديثة في استراتيجيات الاستدلال، التي تزيد من الموارد الحاسوبية وتستخدم خوارزميات معقدة أثناء وقت الاختبار، تُعيد تعريف طريقة تعامل النماذج اللغوية الكبيرة مع المهام المعقدة في الاستدلال وتقديم مخرجات عالية الجودة عبر وسائط إدخال متنوعة. يعمل توسيع الاستدلال على تحسين سلسلة التفكير (CoT) من خلال زيادة عمق الاستدلال. يُتيح هذا التوسيع للنماذج إنتاج سلاسل تفكير أطول وأكثر تفصيلًا من خلال المطالبات المتكررة أو التوليد متعدد الخطوات. يمكن الاستفادة من توسيع الاستدلال لتحسين RAG متعدد الوسائط، مع التركيز على التوازن بين حجم النماذج وميزانيات الحوسبة والتحسين العملي لوقت الاستدلال في التطبيقات الواقعية.
علاوةً على ذلك، تؤكِّد قوانين التوسيع ونتائج الاختبارات المرجعية على المقايضات بين مرحلة ما قبل التدريب والضبط الدقيق واستراتيجيات وقت الاستدلال والخوارزميات المتقدمة لاختيار المخرجات. تستفيد النماذج الكبيرة والصغيرة على حد سواء من توسيع الاستدلال، إذ يُتيح أيضًا للأنظمة محدودة الموارد الاقتراب من أداء أحدث النماذج اللغوية الكبيرة. يوضِّح هذا البرنامج التعليمي تأثير تقنيات التحسين في أداء النماذج، ويقدِّم إرشادات عملية لموازنة الدقة وزمن الانتقال والتكلفة في عمليات نشر RAG متعدد الوسائط.
تم تصميم هذا البرنامج التعليمي للمطورين والباحثين وهواة الذكاء الاصطناعي الذين يريدون تعزيز معرفتهم بإدارة المستندات وتقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) المتقدمة. ستتعرَّف على كيفية استغلال قوة توسيع الاستدلال لتحسين مسار RAG متعدد الوسائط الذي تم إنشاؤه في الوصفة السابقة. بينما يركِّز هذا البرنامج التعليمي على استراتيجيات قابلية التوسع في RAG متعدد الوسائط مع نماذج IBM Granite الكبيرة، فإن المبادئ نفسها تنطبق على معظم النماذج الشائعة بما في ذلك نماذج OpenAI (مثل GPT-4 وGPT-4o وChatGPT) وDeepMind.
يرشدك هذا البرنامج التعليمي خلال العمليات التالية:
خلال هذا البرنامج التعليمي، ستستخدم أيضًا ثلاث تقنيات متطورة:
بحلول نهاية هذا البرنامج التعليمي، ستتمكن من إنجاز ما يلي:
تواجه النماذج اللغوية التقليدية صعوبات عند التعامل مع السياقات الطويلة لعدة أسباب:
تعالج التقنيات الواردة في هذا البرنامج التعليمي هذه التحديات من خلال التخصيص الاستراتيجي لقدرات الحوسبة أثناء الاستدلال.
يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول هاتين التقنيتين المتقدمتين لقياس الاستدلال (DRAG وIterDRAG) في الورقة البحثية "Inference Scaling for Long-Context Retrieval Augmented Generation".
تُظهر هذه الأساليب أن توسيع قدرات الحوسبة أثناء الاستدلال يمكن أن يحسِّن أداء RAG بشكل شبه خطي عند تخصيصه بشكل مثالي، ما يُتيح لأنظمة RAG الاستفادة بشكل أفضل من قدرات السياق الطويل في النماذج اللغوية الحديثة. لهذا التنفيذ، سنستخدم نموذج IBM Granite القادر على معالجة الوسائط المختلفة. ستُنشئ نظام ذكاء اصطناعي للإجابة عن استفسارات المستخدم في الوقت الفعلي من البيانات غير المنظمة، وذلك من خلال تطبيق المبادئ المذكورة في الورقة البحثية.
تأكد من تشغيل Python 3.10 أو 3.11 أو 3.12 في بيئة افتراضية تم إنشاؤها حديثًا. ملاحظة، يمكنك أيضًا الوصول إلى هذا البرنامج التعليمي على GitHub.
import sys
assert sys.version_info >= (3, 10) and sys.version_info < (3, 13), "Use Python 3.10, 3.11, or 3.12 to run this notebook."
! pip install "git+https://github.com/ibm-granite-community/utils.git" \
transformers \
pillow \
langchain_community \
langchain_huggingface \
langchain_milvus \
docling \
replicate
لرؤية بعض معلومات التسجيل، يمكننا تكوين مستوى سجل INFO.
ملاحظة: يمكن تخطي تنفيذ هذه الخلية دون مشكلة.
import logging
logging.basicConfig(level=logging.INFO)
تحديد نموذج التضمينات لاستخدامه في إنشاء متجهات تضمين النص. هنا سنستخدم أحد نماذج Granite Embeddings.
لاستخدام نموذج تضمينات مختلف، استبدِل هذه الخلية البرمجية بأخرى من وصفة نماذج Embeddings.
from langchain_huggingface import HuggingFaceEmbeddings
from transformers import AutoTokenizer
embeddings_model_path = "ibm-granite/granite-embedding-30m-english"
embeddings_model = HuggingFaceEmbeddings(
model_name=embeddings_model_path,
)
embeddings_tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(embeddings_model_path)
حدد MLLM لاستخدامه لفهم الصور. سنستخدم نموذج الرؤية من Granite.
from ibm_granite_community.notebook_utils import get_env_var
from langchain_community.llms import Replicate
from transformers import AutoProcessor
vision_model_path = "ibm-granite/granite-vision-3.2-2b"
vision_model = Replicate(
model=vision_model_path,
replicate_api_token=get_env_var("REPLICATE_API_TOKEN"),
model_kwargs={
"max_tokens": embeddings_tokenizer.max_len_single_sentence, # Set the maximum number of tokens to generate as output.
"min_tokens": 100, # Set the minimum number of tokens to generate as output.
"temperature": 0.01,
},
)
vision_processor = AutoProcessor.from_pretrained(vision_model_path)
حدِّد نموذج اللغة الذي سيتم استخدامه في عملية توليد RAG. هنا نستخدم عميل LangChain من Replicate للاتصال بنموذج Granite من ibm-granite org على Replicate.
لإعداد حسابك على Replicate، اطَّلِع على البدء باستخدام Replicate.
للاتصال بنموذج من مزوِّد آخر غير Replicate، استبدِل هذه الخلية البرمجية بأخرى من وصفة مكون النموذج اللغوي الكبير.
model_path = "ibm-granite/granite-3.3-8b-instruct"
model = Replicate(
model=model_path,
replicate_api_token=get_env_var("REPLICATE_API_TOKEN"),
model_kwargs={
"max_tokens": 1000, # Set the maximum number of tokens to generate as output.
"min_tokens": 100, # Set the minimum number of tokens to generate as output.
"temperature": 0.01
},
)
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_path)
from docling.document_converter import DocumentConverter, PdfFormatOption
from docling.datamodel.base_models import InputFormat
from docling.datamodel.pipeline_options import PdfPipelineOptions
pdf_pipeline_options = PdfPipelineOptions(
do_ocr=False,
generate_picture_images=True,
)
format_options = {
InputFormat.PDF: PdfFormatOption(pipeline_options=pdf_pipeline_options),
}
converter = DocumentConverter(format_options=format_options)
sources = [
"https://midwestfoodbank.org/images/AR_2020_WEB2.pdf",
]
conversions = { source: converter.convert(source=source).document for source in sources }
بعد معالجة المستندات، نعمل على إجراء المزيد من معالجة عناصر النص فيها وتقسيمها إلى مقاطع بالحجم المناسب لنموذج التضمينات الذي نستخدمه. يتم إنشاء قائمة بمستندات LangChain من مقاطع النص.
from docling_core.transforms.chunker.hybrid_chunker import HybridChunker
from docling_core.types.doc import DocItem, TableItem
from langchain_core.documents import Document
doc_id = 0
texts: list[Document] = []
for source, docling_document in conversions.items():
for chunk in HybridChunker(tokenizer=embeddings_tokenizer).chunk(docling_document):
items: list[DocItem] = chunk.meta.doc_items # type: ignore
if len(items) == 1 and isinstance(items[0], TableItem):
continue # we will process tables later
refs = " ".join(map(lambda item: item.get_ref().cref, items))
print(refs)
text = chunk.text
document = Document(
page_content=text,
metadata={
"doc_id": (doc_id:=doc_id+1),
"source": source,
"ref": refs,
},
)
texts.append(document)
print(f"{len(texts)} text document chunks created")
بعد ذلك، نعمل على معالجة أي جداول في المستندات. ثم تحويل بيانات الجداول إلى صيغة Markdown ليتمكن نموذج اللغة من معالجتها. يتم إنشاء قائمة من مستندات LangChain من تمثيلات الجداول بصيغة Markdown.
from docling_core.types.doc import DocItemLabel
doc_id = len(texts)
tables: list[Document] = []
for source, docling_document in conversions.items():
for table in docling_document.tables:
if table.label in [DocItemLabel.TABLE]:
ref = table.get_ref().cref
print(ref)
text = table.export_to_markdown(docling_document)
document = Document(
page_content=text,
metadata={
"doc_id": (doc_id:=doc_id+1),
"source": source,
"ref": ref
},
)
tables.append(document)
print(f"{len(tables)} table documents created")
أخيرًا، نعمل على معالجة أي صور في المستندات. هنا نستخدم نموذج الرؤية اللغوي لفهم محتوى الصور. في هذا المثال، نركِّز على أي معلومات نصية موجودة في الصورة.
يُعَد اختيار مطالبة مناسبة للصورة أمرًا بالغ الأهمية لأنه يحدِّد الجوانب التي سيركِّز عليها النموذج في الصورة. على سبيل المثال:
ملاحظة: قد تتطلب معالجة الصور وقتًا كبيرًا حسب عدد الصور والخدمة المستخدمة لتشغيل نموذج الرؤية اللغوي.
import base64
import io
import PIL.Image
import PIL.ImageOps
def encode_image(image: PIL.Image.Image, format: str = "png") -> str:
image = PIL.ImageOps.exif_transpose(image) or image
image = image.convert("RGB")
buffer = io.BytesIO()
image.save(buffer, format)
encoding = base64.b64encode(buffer.getvalue()).decode("utf-8")
uri = f"data:image/{format};base64,{encoding}"
return uri
# Feel free to experiment with this prompt
image_prompt = "Give a detailed description of what is depicted in the image"
conversation = [
{
"role": "user",
"content": [
{"type": "image"},
{"type": "text", "text": image_prompt},
],
},
]
vision_prompt = vision_processor.apply_chat_template(
conversation=conversation,
add_generation_prompt=True,
)
pictures: list[Document] = []
doc_id = len(texts) + len(tables)
for source, docling_document in conversions.items():
for picture in docling_document.pictures:
ref = picture.get_ref().cref
print(ref)
image = picture.get_image(docling_document)
if image:
text = vision_model.invoke(vision_prompt, image=encode_image(image))
document = Document(
page_content=text,
metadata={
"doc_id": (doc_id:=doc_id+1),
"source": source,
"ref": ref,
},
)
pictures.append(document)
print(f"{len(pictures)} image descriptions created")
يمكننا بعد ذلك عرض مستندات LangChain التي تم إنشاؤها من مستندات الإدخال.
import itertools
from docling_core.types.doc import RefItem
from IPython.display import display
# Print all created documents
for document in itertools.chain(texts, tables):
print(f"Document ID: {document.metadata['doc_id']}")
print(f"Source: {document.metadata['source']}")
print(f"Content:\n{document.page_content}")
print("=" * 80) # Separator for clarity
for document in pictures:
print(f"Document ID: {document.metadata['doc_id']}")
source = document.metadata['source']
print(f"Source: {source}")
print(f"Content:\n{document.page_content}")
docling_document = conversions[source]
ref = document.metadata['ref']
picture = RefItem(cref=ref).resolve(docling_document)
image = picture.get_image(docling_document)
print("Image:")
display(image)
print("=" * 80) # Separator for clarity
باستخدام نموذج التضمين، نقوم بتحميل المستندات من مقاطع النص والتعليقات التوضيحية للصور التي تم إنشاؤها في قاعدة بيانات المتجهات. يُتيح لنا إنشاء قاعدة بيانات المتجهات هذه إجراء بحث تشابُه دلالي بسهولة عبر مستنداتنا.
ملاحظة: قد تتطلب عملية تجميع قاعدة بيانات المتجهات وقتًا كبيرًا في المعالجة اعتمادًا على نموذج التضمين والخدمة.
حدِّد قاعدة البيانات لاستخدامها لتخزين واسترجاع متجهات التضمين. لغرض هذا البرنامج التعليمي، سنستخدم Milvus عبر LangChain. بصفتها قاعدة بيانات متجهات، ستعمل Milvus على تخزين وفهرسة وإدارة المتجهات العددية التي تولِّدها الشبكات العصبية وخوارزميات التعلم الآلي المختلفة.
للاتصال بقاعدة بيانات متجهات غير Milvus، استبدِل هذه الخلية البرمجية بأخرى من وصفة Vector Store هذه.
import tempfile
from langchain_core.vectorstores import VectorStore, VectorStoreRetriever
from langchain_milvus import Milvus
db_file = tempfile.NamedTemporaryFile(prefix="vectorstore_", suffix=".db", delete=False).name
print(f"The vector database will be saved to {db_file}")
vector_db: VectorStore = Milvus(
embedding_function=embeddings_model,
connection_args={"uri": db_file},
auto_id=True,
enable_dynamic_field=True,
index_params={"index_type": "AUTOINDEX"},
)
الآن، نضيف جميع مستندات LangChain للنص والجداول وأوصاف الصور إلى قاعدة بيانات المتجهات.
import itertools
documents = list(itertools.chain(texts, tables, pictures))
ids = vector_db.add_documents(documents)
print(f"{len(ids)} documents added to the vector database")
retriever: VectorStoreRetriever = vector_db.as_retriever(search_kwargs={"k": 10})
الآن بعد أن نجحنا في تحويل مستنداتنا وتوجيهها، يمكننا إعداد مسار RAG الخاص بنا.
هنا نختبر قاعدة بيانات المتجهات من خلال البحث عن المقاطع التي تحتوي على معلومات ذات صلة باستعلامنا في مساحة المتجه. نعرض المستندات المرتبطة بوصف الصورة المسترجَعة.
تُعَد خطوة التحقق من الصحة هذه مهمة للمساعدة على ضمان عمل نظام الاسترجاع الخاص بنا بشكل صحيح قبل بناء مسار RAG الكامل. نريد معرفة إذا ما كانت المستندات التي تم إرجاعها ذات صلة باستعلامنا.
لا تتردد في تجربة استعلامات مختلفة.
query = "Analyze how Midwest Food Bank's financial efficiency changed during the pandemic by comparing their 2019 and 2020 performance metrics. What specific pandemic adaptations had the greatest impact on their operational capacity, and how did their volunteer management strategy evolve to maintain service levels despite COVID-19 restrictions? Provide specific statistics from the report to support your analysis."
for doc in vector_db.as_retriever().invoke(query):
print(doc)
print("=" * 80) # Separator for clarity
يجب أن تكون المستندات المسترجَعة متوافقة مع الاستعلام. لنبدأ ببناء مسار RAG الخاص بنا.
يجب أن تكون المستندات المسترجَعة متوافقة مع الاستعلام. لنبدأ ببناء مسار RAG الخاص بنا.
أولًا، نُنشئ مطالبات لنموذج Granite لتنفيذ استعلام RAG. نستخدم قالب دردشة Granite ونوفر قيم العناصر النائبة التي سيحل محلها مسار LangChain RAG.
سيحتفظ {context} بالأجزاء المسترجَعة، كما هو موضَّح في البحث السابق، وسيتم تمريرها إلى النموذج كسياق مستند للإجابة عن سؤالنا.
بعد ذلك، نُنشئ مسار RAG باستخدام قوالب مطالبات Granite التي أنشأناها.
from ibm_granite_community.notebook_utils import escape_f_string
from langchain.prompts import PromptTemplate
from langchain.chains.retrieval import create_retrieval_chain
from langchain.chains.combine_documents import create_stuff_documents_chain
# Create a Granite prompt for question-answering with the retrieved context
prompt = tokenizer.apply_chat_template(
conversation=[{
"role": "user",
"content": "{input}",
}],
documents=[{
"doc_id": "0",
"text": "{context}",
}],
add_generation_prompt=True,
tokenize=False,
)
prompt_template = PromptTemplate.from_template(template=escape_f_string(prompt, "input", "context"))
# Create a Granite document prompt template to wrap each retrieved document
document_prompt_template = PromptTemplate.from_template(template="""\
<|end_of_text|>
<|start_of_role|>document {{"document_id": "{doc_id}"}}<|end_of_role|>
{page_content}""")
document_separator=""
# Assemble the retrieval-augmented generation chain
combine_docs_chain = create_stuff_documents_chain(
llm=model,
prompt=prompt_template,
document_prompt=document_prompt_template,
document_separator=document_separator,
)
rag_chain = create_retrieval_chain(
retriever=retriever,
combine_docs_chain=combine_docs_chain,
)
يستخدم المسار الاستعلام لتحديد موقع المستندات من قاعدة بيانات المتجهات واستخدامها كسياق للاستعلام.
outputs = rag_chain.invoke({"input": query})
print(outputs['answer'])
على الرغم من أن أسلوب RAG القياسي يعمل بشكل جيد إلى حد ما، فإنه يعاني من عدة قيود رئيسية عند التعامل مع محتوى طويل أو معقد:
تقنيات توسيع الاستدلال تعالج هذه القيود من خلال تخصيص المزيد من الموارد الحوسبية بشكل استراتيجي أثناء مرحلة الاستدلال.
الآن سنطبِّق تقنية DRAG من الورقة البحثية "Inference Scaling for Long-Context Retrieval Augmented Generation" لتعزيز نظام RAG الخاص بنا.
يستخدم DRAG أمثلة ضمن السياق لتوضيح كيفية استخراج المعلومات من المستندات واستخدامها للنموذج، ما يحسِّن الأداء في سيناريوهات السياق الطويل.
عادةً ما تأتي هذه الأمثلة من مجموعة بيانات مُختارة بعناية تحتوي على أزواج سؤال وجواب عالية الجودة. لهذا الغرض، سننشئ بعض الأمثلة الاصطناعية التي تتوافق مع المجال المتوقع.
هنا، نحدِّد فئة بيانات لتمثيل عرض فردي ثم نُنشئ بعض العروض التوضيحية.
from dataclasses import dataclass, field, InitVar
from langchain_core.documents import Document
@dataclass
class DRAG_Demonstration:
query: str
answer: str
retriever: InitVar[VectorStoreRetriever] = field(kw_only=True)
documents: list[Document] = field(default_factory=list, kw_only=True)
def __post_init__(self, retriever: VectorStoreRetriever):
if not self.documents:
self.documents = retriever.invoke(self.query)
def __format__(self, format_spec: str) -> str:
formatted_documents = "\n".join(
f"Document {i+1}:\n{document.page_content}"
for i, document in enumerate(self.documents)
)
return f"""\
{formatted_documents}
Question: {self.query}
Answer: {self.answer}
"""
def create_enhanced_drag_demonstrations(vector_db: VectorStore) -> list[DRAG_Demonstration]:
"""Create high-quality demonstrations for DRAG technique that showcase effective document analysis"""
demonstration_retriever: VectorStoreRetriever = vector_db.as_retriever(search_kwargs={"k": 5})
demonstrations = [
DRAG_Demonstration(
query="How did the COVID-19 pandemic impact Midwest Food Bank's operations in 2020?",
answer="The COVID-19 pandemic significantly impacted Midwest Food Bank's operations in 2020. Despite challenges, MFB remained open and responsive to increased needs. They implemented safety protocols, reduced volunteer numbers for social distancing, and altered their distribution model to allow partner agencies to receive food safely. The pandemic created unprecedented food insecurity, with many people seeking assistance for the first time. MFB distributed 37% more food than in 2019, with a record 179 semi-loads of Disaster Relief family food boxes sent nationwide. The organization also faced supply chain disruptions and food procurement challenges in the early months but continued to find and distribute food. Community, business, and donor support helped fund operations and food purchases. Additionally, MFB began participating in the USDA Farmers to Families Food Box program in May 2020, distributing over $52 million worth of nutritious produce, protein, and dairy products.",
retriever=demonstration_retriever
),
DRAG_Demonstration(
query="What role did volunteers play at Midwest Food Bank during 2020, and how were they affected by the pandemic?",
answer="Volunteers were described as 'the life-blood of the organization' in the 2020 annual report. Despite the pandemic creating safety challenges, volunteers demonstrated courage and dedication by increasing their hours to meet growing needs. MFB implemented safety protocols at each location and limited volunteer group sizes to allow for social distancing. This created a challenge as food needs increased while fewer volunteers were available to help. To address this gap, multiple MFB locations received assistance from the National Guard, who filled vital volunteer positions driving trucks, operating forklifts, and helping with food distributions. In 2020, 17,930 individuals volunteered 300,898 hours of service, equivalent to 150 full-time employees. The volunteer-to-staff ratio was remarkable with 450 volunteers for every 1 paid MFB staff member, highlighting the volunteer-driven nature of the organization during the crisis.",
retriever=demonstration_retriever
),
DRAG_Demonstration(
query="How did Midwest Food Bank's international programs perform during 2020, particularly in Haiti and East Africa?",
answer="In 2020, Midwest Food Bank's international operations in East Africa and Haiti faced unique challenges but continued to serve communities. In East Africa (operated as Kapu Africa), strict lockdowns led to mass hunger, especially in slum areas. Kapu Africa distributed 7.2 million Tender Mercies meals, working with partner ministries to share food in food-insecure slums. A notable outcome was a spiritual awakening among recipients, with many asking why they were receiving help. In Haiti, the pandemic added to existing challenges, closing airports, seaports, factories, and schools. MFB Haiti more than doubled its food shipments to Haiti, delivering over 160 tons of food relief, nearly three-quarters being Tender Mercies meals. As Haitian children primarily receive nourishment from school lunches, MFB Haiti distributed Tender Mercies through faith-based schools and also partnered with over 20 feeding centers serving approximately 1,100 children daily. Nearly 1 million Tender Mercies meals were distributed in Haiti during 2020.",
retriever=demonstration_retriever
),
]
return demonstrations
بعد ذلك، نعمل على تنسيق جميع العروض التوضيحية معًا لاستخدامها في المطالبة.
# Format all demonstrations together
demonstrations = create_enhanced_drag_demonstrations(vector_db)
formatted_demonstrations = "\n\n".join(
f"Example {i+1}:\n{demo}"
for i, demo in enumerate(demonstrations)
)
بعد ذلك، نُنشئ مطالبة DRAG للنموذج، والتي تتضمن الأمثلة التوضيحية المنسّقة.
drag_prompt = tokenizer.apply_chat_template(
conversation=[{
"role": "user",
"content": f"""\
Here are examples of effectively extracting information from documents to answer questions.
{formatted_demonstrations}
Follow these examples when answering the user's question:
{{input}}""",
}],
documents=[{
"doc_id": "0",
"text": "Placeholder{context}",
}],
add_generation_prompt=True,
tokenize=False,
)
# Convert to prompt template
drag_prompt_template = PromptTemplate.from_template(template=escape_f_string(drag_prompt, "input", "context"))
عادةً، يعمل المسترجع على إرجاع المستندات وفق ترتيب التشابه، بحيث يكون المستند الأكثر تشابهًا في البداية. نحدِّد مسترجعًا لإعادة ترتيب النتائج لعكس تسلسلها. الآن، يعرض الترتيب المستند الأكثر تشابهًا في النهاية، وبالتالي يكون أقرب إلى نهاية المطالبة.
import typing
from langchain_core.retrievers import BaseRetriever, RetrieverInput, RetrieverOutput
from langchain_core.callbacks.manager import CallbackManagerForRetrieverRun
class ReorderingRetriever(BaseRetriever):
base_retriever: BaseRetriever
def _get_relevant_documents(
self, query: RetrieverInput, *, run_manager: CallbackManagerForRetrieverRun, **kwargs: typing.Any
) -> RetrieverOutput:
docs = self.base_retriever._get_relevant_documents(query, run_manager=run_manager, **kwargs)
return list(reversed(docs)) # Reverse the order so higher-ranked docs are closer to query in prompt
reordering_retriever = ReorderingRetriever(base_retriever=retriever)
نُنشئ مسارًا لاستعلام DRAG باستخدام قالب مطالبة DRAG والمسترجع المُعاد ترتيبه.
drag_combine_docs_chain = create_stuff_documents_chain(
llm=model,
prompt=drag_prompt_template,
document_prompt=document_prompt_template,
document_separator=document_separator,
)
drag_chain = create_retrieval_chain(
retriever=reordering_retriever,
combine_docs_chain=drag_combine_docs_chain,
)
drag_outputs = drag_chain.invoke({"input": query})
print("\n=== DRAG-Enhanced Answer ===")
print(drag_outputs['answer'])
ممتاز، يبدو أننا حصلنا على تحسينات في الإجابة من خلال تزويد النموذج ببعض الأمثلة. دعنا نجرّب تقنية RAG أكثر شمولية في الخطوة التالية!
يوسِّع IterDRAG تقنية DRAG عن طريق تفكيك الاستعلامات المعقدة إلى استعلامات فرعية أبسط وتنفيذ استرجاع متداخل. يُعَد هذا النهج فعَّالًا بشكل خاص للأسئلة المعقدة متعددة الخطوات التي تتطلب دمج المعلومات من مصادر متعددة أو إجراء استنتاجات عبر عدة مراحل.
الفوائد الرئيسية للنهج التكراري:
خطوة التفكيك مهمة جدًا لأنها تعمل على تحويل الاستعلام المعقَّد إلى استعلامات فرعية أبسط وأكثر تركيزًا يمكن الإجابة عنها بشكل فردي.
decompose_prompt = tokenizer.apply_chat_template(
conversation=[{
"role": "user",
"content": """\
You are a helpful assistant that breaks down complex questions into simpler sub-questions.
For multi-part or complex questions, generate 1-3 sub-questions that would help answer the main question.
Here are examples of how to decompose complex questions:
{demonstrations}
Follow the above examples when breaking down the user's question.
If the following question is already simple enough, just respond with "No follow-up needed."
Otherwise, break down the following question into simpler sub-questions. Format your response as:
Follow up: [sub-question]
Question: {input}"""
}],
add_generation_prompt=True,
tokenize=False,
)
decompose_prompt_template = PromptTemplate.from_template(template=escape_f_string(decompose_prompt, "input", "demonstrations"))
decompose_chain = decompose_prompt_template | model
يتعامل عنصر الإجابة عن الاستعلامات الفرعية مع كل سؤال فرعي على حدة عن طريق استرجاع المستندات ذات الصلة وإنتاج إجابات وسيطة مركَّزة.
intermediate_prompt = tokenizer.apply_chat_template(
conversation=[{
"role": "user",
"content": """\
You are a helpful assistant that answers specific questions based on the provided documents.
Focus only on the sub-question and provide a concise intermediate answer.
Please answer the following sub-question based on the provided documents.
Format your response as:
Intermediate answer: [your concise answer to the sub-question]
Sub-question: {input}
"""
}],
documents=[{
"doc_id": "0",
"text": "Placeholder{context}",
}],
add_generation_prompt=True,
tokenize=False,
)
intermediate_prompt_template = PromptTemplate.from_template(template=escape_f_string(intermediate_prompt, "input", "context"))
intermediate_combine_docs_chain = create_stuff_documents_chain(
llm=model,
prompt=intermediate_prompt_template,
document_prompt=document_prompt_template,
document_separator=document_separator,
)
intermediate_chain = create_retrieval_chain(
retriever=reordering_retriever,
combine_docs_chain=intermediate_combine_docs_chain,
)
يتولى عنصر توليد الإجابة النهائية دمج جميع الإجابات الوسيطة لإنتاج رد شامل على السؤال الأصلي.
final_prompt = tokenizer.apply_chat_template(
conversation=[{
"role": "user",
"content": """\
You are a helpful assistant that provides comprehensive answers to questions.
Use the intermediate answers to sub-questions to formulate a complete final answer.
Please provide a final answer to the main question based on the intermediate answers to sub-questions.
Format your response as:
So the final answer is: [your comprehensive answer to the main question]
Main question: {input}
Sub-questions and intermediate answers:
{context}"""
}],
add_generation_prompt=True,
tokenize=False,
)
final_prompt_template = PromptTemplate.from_template(template=escape_f_string(final_prompt, "input", "context"))
final_chain = final_prompt_template | model
يُعَد إنشاء عروض توضيحية فعَّالة أمرًا بالغ الأهمية لأداء IterDrag. توضِّح هذه الأمثلة للنموذج كيفية:
@dataclass
class IterDRAG_Demonstration_Base:
query: str
answer: str
@dataclass
class IterDRAG_Demonstration(IterDRAG_Demonstration_Base):
intermediate: list[IterDRAG_Demonstration_Base]
def __format__(self, format_spec: str) -> str:
sub_questions="\n".join(
f"Follow up: {sub.query}"
for sub in self.intermediate
)
return f"Question: {self.query}\n{sub_questions}"
def create_iterdrag_demonstrations() -> list[IterDRAG_Demonstration]:
"""Create examples showing how to decompose and answer complex questions"""
demonstrations = [
IterDRAG_Demonstration(
query="What impact did the pandemic have on the food bank's operations and distribution?",
answer="The pandemic had a profound impact on food bank operations and distribution. Distribution volume increased by 60% to over 100 million pounds of food in 2020. Operationally, the food bank faced supply chain disruptions, volunteer shortages, and safety protocol challenges. In response, they implemented contactless distribution, expanded mobile pantries, created emergency food boxes for vulnerable populations, and developed virtual nutrition education. Despite these challenges, they successfully scaled operations to meet the unprecedented community need during the crisis.",
intermediate=[
IterDRAG_Demonstration_Base(
query="How did food distribution volume change during the pandemic?",
answer="Food distribution volume increased by 60% during the pandemic, rising from approximately 62 million pounds in 2019 to over 100 million pounds in 2020.",
),
IterDRAG_Demonstration_Base(
query="What operational challenges did the food bank face during the pandemic?",
answer="The food bank faced challenges including supply chain disruptions, volunteer shortages due to social distancing requirements, and the need to implement new safety protocols for food handling and distribution.",
),
IterDRAG_Demonstration_Base(
query="What new programs were implemented in response to the pandemic?",
answer="New programs included contactless distribution methods, expanded mobile pantry operations, emergency food boxes for vulnerable populations, and virtual nutrition education classes.",
),
],
),
IterDRAG_Demonstration(
query="How does the food bank's financial management compare to industry standards for non-profits?",
answer="The food bank demonstrates excellent financial management compared to industry standards. With 94% of its budget allocated to program services and only 6% to administrative and fundraising costs, it exceeds the industry benchmark of 85-90% for program spending. This financial efficiency places the food bank among the top-performing non-profits in terms of maximizing donor impact and minimizing overhead expenses.",
intermediate=[
IterDRAG_Demonstration_Base(
query="What percentage of the food bank's budget goes to program services versus administrative costs?",
answer="94% of the food bank's budget goes directly to program services, with only 6% allocated to administrative and fundraising costs.",
),
IterDRAG_Demonstration_Base(
query="What are the industry standards for program spending versus overhead for food banks?",
answer="Industry standards suggest that well-run food banks typically allocate 85-90% of their budget to program services, with 10-15% for administrative and fundraising expenses.",
),
],
),
]
return demonstrations
تعمل هذه الوظيفة على تنسيق العملية التكرارية بأكملها:
import re
def iterative_drag(main_question: str) -> dict[str, typing.Any]:
"""
Implements IterDRAG: decomposing queries, retrieving documents for sub-queries,
and generating a final answer based on intermediate answers.
"""
print(f"\n=== Processing query with IterDRAG: '{main_question}' ===")
# Step 1: Decompose the main question into sub-questions
print("Step 1: Decomposing the query into sub-questions...")
iterdrag_demonstrations = create_iterdrag_demonstrations()
formatted_demonstrations = "\n\n".join(
f"Example {i+1}:\n{demo}"
for i, demo in enumerate(iterdrag_demonstrations)
)
decompose_result = decompose_chain.invoke({
"input": main_question,
"demonstrations": formatted_demonstrations,
})
decompose_answer = decompose_result
# Extract sub-questions using regex
sub_questions = re.findall(r"Follow up: (.*?)(?=Follow up:|\n|$)", decompose_answer, re.DOTALL)
sub_questions = [sq.strip() for sq in sub_questions if sq.strip()]
if not sub_questions:
print("No decomposition needed or found. Using standard DRAG approach.")
return drag_chain.invoke({"input": main_question})
print(f"Decomposed into {len(sub_questions)} sub-questions")
# Step 2: Answer each sub-question
intermediate_pairs: list[dict[str, str]] = []
for i, sub_question in enumerate(sub_questions):
print(f"\nStep 2.{i+1}: Processing sub-question: '{sub_question}'")
# Generate answer for this sub-question
intermediate_result = intermediate_chain.invoke({"input": sub_question})
intermediate_answer = intermediate_result["answer"]
# Extract intermediate answer using regex
intermediate_answer_match = re.search(r"Intermediate answer: (.*?)$", intermediate_answer, re.DOTALL)
if intermediate_answer_match:
intermediate_answer = intermediate_answer_match.group(1).strip()
print(f"Generated intermediate answer: {intermediate_answer[:100]}...")
# Store the sub-question and its answer
intermediate_pairs.append({"input": sub_question, "answer": intermediate_answer})
# Step 3: Generate the final answer based on sub-question answers
print("\nStep 3: Generating final answer based on intermediate answers...")
final_result = final_chain.invoke({
"input": main_question,
"context": "\n\n".join(
f"Sub-question: {pair['input']}\nIntermediate answer: {pair['answer']}"
for pair in intermediate_pairs
),
})
final_answer = final_result
# Extract final answer
final_answer_match = re.search(r"So the final answer is: (.*?)$", final_answer, re.DOTALL)
if final_answer_match:
final_answer = final_answer_match.group(1).strip()
return {"input": main_question, "answer": final_answer, "intermediate": intermediate_pairs}
الآن بعد أن أعددنا جميع طرق RAG الثلاث، دعنا نقارن استجاباتها للاستعلام نفسه، وهذه المرة استعلام أكثر تعقيدًا لرصد الفروقات.
ستساعدنا هذه المقارنة على فهم فائدة كل طريقة ومتى يكون استخدام كل منها أكثر ملاءمة.
# Run all approaches on the same complex query
comparison_query = "What was the full impact chain of the National Guard's assistance during the pandemic? Specifically, how did their involvement affect volunteer operations, what specific tasks did they perform, and how did this ultimately translate to community impact in terms of food distribution capabilities and reach?"
print("\n=== Standard RAG ===")
standard_result = rag_chain.invoke({"input": comparison_query})
print(standard_result["answer"])
print("\n=== DRAG ===")
drag_result = drag_chain.invoke({"input": comparison_query})
print(drag_result["answer"])
print("\n=== IterDRAG ===")
iterdrag_result = iterative_drag(comparison_query)
print(iterdrag_result["answer"])
نلخص هنا اختلافات الأداء بين طرق RAG الثلاثة التي تم تنفيذها:
المنهج
|نقاط القوة
القيود
أفضل حالات الاستخدام
RAG القياسي
DRAG
IterDRAG
كما رأينا في تقنيات توسيع الاستدلال التي طبّقناها، مثل DRAG وIterDRAG، يمكن تحسين أداء RAG بشكل كبير. هذه الطريقة تنطبق بشكل خاص على الاستعلامات المعقدة التي تتطلب تحليلًا عميقًا لمستندات متعددة.
في هذا البرنامج التعليمي، استكشفنا كيف يمكن لتوسيع الاستدلال أن يحسِّن أداء RAG بشكل كبير. من خلال تخصيص موارد حسابية إضافية بشكل استراتيجي أثناء الاستدلال باستخدام تقنيات مثل DRAG وIterDRAG، يمكننا تحقيق مكاسب كبيرة في جودة الإجابات للأسئلة المعقدة.
الاستدلال المكلِّف: تتطلب النماذج القائمة على المحوِّلات، والتي تستخدم آليات الانتباه الذاتي، تكاليف استدلال تتناسب طرديًا مع طول الإدخال. تجعل هذه الطريقة معالجة السياقات الطويلة مكلِّفة حسابيًا، ما يقيّد الاستخدام العملي لتقنية RAG بالمستندات القصيرة أو يتطلب تقصيرًا شديدًا للمحتوى.
استخدام محدود للسياق: غالبًا ما تعمل أنظمة RAG القياسية على استرجاع ومعالجة عدد محدد من المستندات، ما قد يكون غير كافٍ للاستعلامات المعقدة متعددة الخطوات. يصل الأداء إلى حد الاستقرار مع زيادة طول السياق، خاصةً عند تجاوز 128,000 رمز مميز، لأن النموذج يواجه صعوبة في تجميع المعلومات عبر العديد من المقاطع المسترجعة.
تخصيص غير فعَّال للحوسبة: دون إدارة دقيقة للموارد، تؤدي إضافة المزيد من المستندات المسترجعة أو السياق إلى زيادة التكلفة الحسابية دون تحقيق مكاسب متناسبة في الدقة، ما يؤدي إلى تراجع الأداء أو حتى تدهوره بسبب كثرة المعلومات.
RAG القائم على العرض التوضيحي (DRAG):
يستفيد DRAG من عدة أمثلة مسترجعة من أسئلة وأجوبة كمُعطيات ضمن المطالبة، ما يمكِّن النموذج من تعلُّم كيفية تحديد المعلومات ذات الصلة واستخدامها ضمن السياق نفسه.
هذا النهج فعَّال بشكل خاص مع أطوال السياق الفعَّال الأقصر، إذ يسمح للنموذج باستخدام سياق غني دون إرباك آلية الانتباه، ما يحسِّن جودة الاسترجاع والتوليد على حد سواء.
RAG القائم على العرض التوضيحي التكراري (IterDRAG):
يعمل IterDRAG على تفكيك الاستعلامات المعقدة إلى استعلامات فرعية أبسط، مع استرجاع وتوليد الإجابات لكل خطوة فرعية بشكل تكراري.
من خلال تداخل الاسترجاع والتوليد، يبني IterDRAG سلاسل استدلالية تسدّ الفجوة في الاستعلامات متعددة الخطوات، ما يجعلها فعَّالة بشكل خاص مع السياقات الطويلة جدًا.
تُتيح هذه العملية للنموذج تخصيص الموارد الحسابية بشكل أكثر كفاءة، مع التركيز على المعلومات الأكثر صلة في كل خطوة وتجنُّب خطر إرهاق آلية الانتباه بالسياقات الطويلة. من خلال تطبيق تقنيات توسيع الاستدلال هذه على تطبيقات RAG الخاصة بك، يمكنك تحقيق أداء أفضل بشكل كبير في المهام المعرفية المكثفة دون الحاجة إلى تغيير النماذج الأساسية.
