ما هو الاستدلال في الذكاء الاصطناعي؟

لقد وضعت الإصدارات الحديثة لنماذج الاستدلال، بما في ذلك DeepSeek-R1، و Gemini 2.0 Flash Thinking من Google، و Granite 3.2 من IBM، وسلسلتي o1 و o3-mini من OpenAI، الاستدلال القائم على الذكاء الاصطناعي في دائرة الضوء. وقد سمحت التطورات في الذكاء الاصطناعي لقدراته بالتطور من اتباع قواعد محددة مسبقًا إلى دمج شكل من أشكال الاستدلال. ومع تزايد تبني الذكاء الاصطناعي، فإن دور هذه التكنولوجيا آخذ في التحول.

بدلاً من مجرد توليد الإجابات، تستطيع نماذج الاستدلال اليوم التفكير في تحليلها وتقسيمه خطوة بخطوة. وهذا يمكّن الذكاء الاصطناعي من معالجة مشاكل أكثر تعقيدًا على نحو متزايد، وتوجيه المستخدمين لاتخاذ إجراءات ذات مغزى.

ومع ذلك، فإن قدرة الذكاء الاصطناعي على الاستدلال ليست حديثة العهد، بل تمت برمجتها في الذكاء الاصطناعي منذ أيامه الأولى، وفقًا لـ Francesca Rossi زميلة أبحاث IBM. لقد منحت مهارات الاستدلال المبرمجة مسبقًا تنبؤات نماذج الذكاء الاصطناعي درجة من اليقين التي يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها. لكن نماذج الذكاء الاصطناعي الأحدث قد تفتقر إلى هذا اليقين والموثوقية بسبب قدراتها الأكثر ديناميكية على الاستدلال، كما قالت Rossi.

وفي حين أن استدلال الذكاء الاصطناعي مصمم لتقليد التفكير البشري، أشارت Rossi إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يزال بحاجة إلى الكثير من العمل للتفكير حقًا كما يفعل البشر.